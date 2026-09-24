Тяткова - Практикум ведения дневника

«Практикум ведения дневника» Ольги Тятковой — учебно-методическое пособие о дневнике как инструменте работы с вниманием, памятью, эмоциями, самопониманием, творчеством и способом присутствия в мире. Ведение дневника здесь не сводится к фиксации событий или литературному жанру. Курс предлагает рассматривать письмо как практику, позволяющую остановиться, перевести внутренний опыт в слова, различать мысли и эмоции, сохранять конкретность воспоминаний, замечать внутренние противоречия и постепенно видеть связи между убеждениями, решениями и жизненной историей.

Пособие построено вокруг шести мини-практик — «Здесь и сейчас», «Наблюдение за собой», «Формирование памяти», «Самопознание», «Творчество» и «Созерцание» — и завершается 28-дневным самостоятельным опытом. Автор не предлагает универсальной системы «правильного дневника»: бумажные и электронные записи, рефлексивные, учебные и творческие форматы рассматриваются как различные инструменты, которые человек должен проверить на собственном опыте. Особое внимание уделено регулярности, письменному оформлению мысли, автобиографической памяти, метапозиции, субъектности и поиску собственного устойчивого способа возвращаться к себе через письмо.

Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Внимание · память · самопознание · творчество · созерцание

Тяткова О. Практикум ведения дневника: учебно-методическое пособие. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 42 с. – («Открытая кафедра». Серия университетских курсов).

Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Содержание