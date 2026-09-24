Тяткова - Практикум ведения дневника
«Практикум ведения дневника» Ольги Тятковой — учебно-методическое пособие о дневнике как инструменте работы с вниманием, памятью, эмоциями, самопониманием, творчеством и способом присутствия в мире. Ведение дневника здесь не сводится к фиксации событий или литературному жанру. Курс предлагает рассматривать письмо как практику, позволяющую остановиться, перевести внутренний опыт в слова, различать мысли и эмоции, сохранять конкретность воспоминаний, замечать внутренние противоречия и постепенно видеть связи между убеждениями, решениями и жизненной историей.
Пособие построено вокруг шести мини-практик — «Здесь и сейчас», «Наблюдение за собой», «Формирование памяти», «Самопознание», «Творчество» и «Созерцание» — и завершается 28-дневным самостоятельным опытом. Автор не предлагает универсальной системы «правильного дневника»: бумажные и электронные записи, рефлексивные, учебные и творческие форматы рассматриваются как различные инструменты, которые человек должен проверить на собственном опыте. Особое внимание уделено регулярности, письменному оформлению мысли, автобиографической памяти, метапозиции, субъектности и поиску собственного устойчивого способа возвращаться к себе через письмо.
Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Внимание · память · самопознание · творчество · созерцание
Тяткова О. Практикум ведения дневника: учебно-методическое пособие. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 42 с. – («Открытая кафедра». Серия университетских курсов).
Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Содержание
Об этом практикуме
Как работать с практикумом
Структура курса
Дополнительный материал курса: зачем вести дневник
Занятие 1. Здесь и сейчас. Наблюдение за собой
Дневник как практика, а не жанр
Нет универсальных правил
Бумага, электронный текст и разные задачи
Мини-практика 1. «Здесь и сейчас»
Мысли и эмоции — не одно и то же
Экспрессивное письмо
Мини-практика 2. «Наблюдение за собой»
Что такое метапозиция
Дневник как пространство дистанции
Для самостоятельной работы
Занятие 2. Память и самопознание
От эмоциональной записи к истории о себе
Мини-практика 3. «Формирование памяти»
Дневник и конкретность воспоминания
Мы не просто описываем биографию — мы её формируем
Память как насыщенность жизни
Мини-практика 4. «Самопознание»
Рефлексивный дневник
Когерентность: «собрать себя»
Для самостоятельной работы
Занятие 3. Творчество и созерцание
От описания жизни к её созданию
Мини-практика 5. «Творчество»
Быть автором собственной жизни
Сценарное мышление
Визуализация не равна гарантии
Мини-практика 6. «Созерцание»
Созерцание и самонаблюдение — не одно и то же
Дневник и чувство целого
Для самостоятельной работы
Занятие 4. Дневники других людей и 28 дней практики
Что уже произошло за три занятия
Дневник как часть мировоззренческой работы
Почему важно читать дневники других людей
Дневник, мемуары, автобиография — разные формы
Какие дневники прозвучали в обсуждении
28-дневная практика
Основные условия
Что наблюдать в течение 28 дней
Вариант итоговой работы
Занятие 5. Что меняется за 28 дней
Последняя встреча — не экзамен
От обязанности к потребности
Письмо оформляет мысль
Дневник и память: малые детали
Терапевтический дневник
Дневник как система обучения
Творческий дневник
«Дневник в голове»
Когда не получается регулярно
Итоговый вопрос: что изменилось?
Дневник как инструмент изменения себя
Методический раздел
Шесть мини-практик в одном месте
Практическая система дневника
Вопросы, которые стоит возвращать в дневник
Источники и материалы курса
Заключение
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