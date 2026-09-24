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Тяткова - Практикум ведения дневника

Тяткова - Практикум ведения дневника
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Educational, Reference
Series Открытая кафедра (28 books)

«Практикум ведения дневника» Ольги Тятковой — учебно-методическое пособие о дневнике как инструменте работы с вниманием, памятью, эмоциями, самопониманием, творчеством и способом присутствия в мире. Ведение дневника здесь не сводится к фиксации событий или литературному жанру. Курс предлагает рассматривать письмо как практику, позволяющую остановиться, перевести внутренний опыт в слова, различать мысли и эмоции, сохранять конкретность воспоминаний, замечать внутренние противоречия и постепенно видеть связи между убеждениями, решениями и жизненной историей.

Пособие построено вокруг шести мини-практик — «Здесь и сейчас», «Наблюдение за собой», «Формирование памяти», «Самопознание», «Творчество» и «Созерцание» — и завершается 28-дневным самостоятельным опытом. Автор не предлагает универсальной системы «правильного дневника»: бумажные и электронные записи, рефлексивные, учебные и творческие форматы рассматриваются как различные инструменты, которые человек должен проверить на собственном опыте. Особое внимание уделено регулярности, письменному оформлению мысли, автобиографической памяти, метапозиции, субъектности и поиску собственного устойчивого способа возвращаться к себе через письмо.

Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Внимание · память · самопознание · творчество · созерцание

Тяткова О. Практикум ведения дневника: учебно-методическое пособие. – Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 42 с. – («Открытая кафедра». Серия университетских курсов).

Тяткова Ольга – Практикум ведения дневника – Содержание

  • Об этом практикуме

    • Как работать с практикумом

    • Структура курса

    • Дополнительный материал курса: зачем вести дневник

  • Занятие 1. Здесь и сейчас. Наблюдение за собой

    • Дневник как практика, а не жанр

    • Нет универсальных правил

    • Бумага, электронный текст и разные задачи

    • Мини-практика 1. «Здесь и сейчас»

    • Мысли и эмоции — не одно и то же

    • Экспрессивное письмо

    • Мини-практика 2. «Наблюдение за собой»

    • Что такое метапозиция

    • Дневник как пространство дистанции

    • Для самостоятельной работы

  • Занятие 2. Память и самопознание

    • От эмоциональной записи к истории о себе

    • Мини-практика 3. «Формирование памяти»

    • Дневник и конкретность воспоминания

    • Мы не просто описываем биографию — мы её формируем

    • Память как насыщенность жизни

    • Мини-практика 4. «Самопознание»

    • Рефлексивный дневник

    • Когерентность: «собрать себя»

    • Для самостоятельной работы

  • Занятие 3. Творчество и созерцание

    • От описания жизни к её созданию

    • Мини-практика 5. «Творчество»

    • Быть автором собственной жизни

    • Сценарное мышление

    • Визуализация не равна гарантии

    • Мини-практика 6. «Созерцание»

    • Созерцание и самонаблюдение — не одно и то же

    • Дневник и чувство целого

    • Для самостоятельной работы

  • Занятие 4. Дневники других людей и 28 дней практики

    • Что уже произошло за три занятия

    • Дневник как часть мировоззренческой работы

    • Почему важно читать дневники других людей

    • Дневник, мемуары, автобиография — разные формы

    • Какие дневники прозвучали в обсуждении

    • 28-дневная практика

    • Основные условия

    • Что наблюдать в течение 28 дней

    • Вариант итоговой работы

  • Занятие 5. Что меняется за 28 дней

    • Последняя встреча — не экзамен

    • От обязанности к потребности

    • Письмо оформляет мысль

    • Дневник и память: малые детали

    • Терапевтический дневник

    • Дневник как система обучения

    • Творческий дневник

    • «Дневник в голове»

    • Когда не получается регулярно

    • Итоговый вопрос: что изменилось?

    • Дневник как инструмент изменения себя

  • Методический раздел

    • Шесть мини-практик в одном месте

    • Практическая система дневника

    • Вопросы, которые стоит возвращать в дневник

  • Источники и материалы курса

  • Заключение

Views 80
Rating 5.0 / 5
Added 24.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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