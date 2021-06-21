Многие представляют себе «разделение Церквей» приблизительно так: была когда-то одна и единственная, вполне благоустроенная Церковь Христова; вдруг что-то в ней испортилось, лопнула какая-то пружина, и Церковь раскололась, примерно как подчас дерево раскалывается сверху до низу от трескучего мороза.

Другие думают о каком-то внезапном бунте, восстании части духовенства и верующих и их полном отпадении от Церкви. И то и другое представление о разделении церквей , если и не совсем ложно, то во всяком случае очень не точно и способно вводить в заблуждение.

Тышкевич С. Единство Церкви и Византия

Рим, 1951

Распадение христианского мира на разные «исповедания», на Церковь и церкви, имеет, увы, очень глубокие корни и является последствием разных посторонних влияний, многовековых брожений, болезненных постепенных наростаний, незаметно разъедающих ту или иную часть тела Церкви. Поэтому, чтобы уяснить себе этот важный вопрос, мы должны будем проследить историю церковного единства и противоположных течений с первых же дней существования Царства Христова на земле.

Понять суть раскола можно только имея правильное понятие о богоданном богочеловеческом организме Церкви, живом, постепенно развивающемся. Поэтому, говоря о развитии или раскрытии того учреждения-орудия, через которое Христос-Глава объединяет Свою Церковь мы будем иметь в виду также развитие других существенных элементов Церкви, её учения, её жизни.