Тышкевич - Единство Церкви и Византия
Многие представляют себе «разделение Церквей» приблизительно так: была когда-то одна и единственная, вполне благоустроенная Церковь Христова; вдруг что-то в ней испортилось, лопнула какая-то пружина, и Церковь раскололась, примерно как подчас дерево раскалывается сверху до низу от трескучего мороза.
Другие думают о каком-то внезапном бунте, восстании части духовенства и верующих и их полном отпадении от Церкви. И то и другое представление о разделении церквей , если и не совсем ложно, то во всяком случае очень не точно и способно вводить в заблуждение.
Тышкевич С. Единство Церкви и Византия
Рим, 1951
Распадение христианского мира на разные «исповедания», на Церковь и церкви, имеет, увы, очень глубокие корни и является последствием разных посторонних влияний, многовековых брожений, болезненных постепенных наростаний, незаметно разъедающих ту или иную часть тела Церкви. Поэтому, чтобы уяснить себе этот важный вопрос, мы должны будем проследить историю церковного единства и противоположных течений с первых же дней существования Царства Христова на земле.
Понять суть раскола можно только имея правильное понятие о богоданном богочеловеческом организме Церкви, живом, постепенно развивающемся. Поэтому, говоря о развитии или раскрытии того учреждения-орудия, через которое Христос-Глава объединяет Свою Церковь мы будем иметь в виду также развитие других существенных элементов Церкви, её учения, её жизни.
Настоящий очерк представляет собою только очень краткое описание главных событий, имеющих непосредственное отношение к вопросу об иерархическом единстве древней Церкви и уклонении византийских церквей от этого единства.
При составлении настоящей книги автор пользовался главным образом трудами крупных не-католических ученых: А. С. Павлова, А. И. Покровского, В. В. Болотова, Н. Суворова, А. П. Лебедева, П. Лашкарева, Ф. А. Терновского, Гарнака и других.
Тышкевич - Единство Церкви и Византия - Схизма - Содержание
Предисловие
- I. В эпоху великих гонений
- II. Римская языческая идея в христианской империи
- III. Церковная иерархия и соборы
- IV. Первый век порабощения Церкви империей
- V. Время св. Льва Великого
- VI. После Халкидонского собора
- VII. Век императора Ираклия VIII. Иконоборчество
- IX. Патриарх Фотий
- X. Окончательный разрыв
- XI. После разрыва
Послесловие
Comments (2 comments)