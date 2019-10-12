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Тьюн - Уокер - Евангелие в центре твоей жизни

Тьюн - Уокер - Евангелие в центре твоей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
«Жатва по всему миру» никогда не ставила перед собой задачи писать и публиковать учебный план. Мы, сотрудники миссии, всегда были убеждены в силе послания о благодати и его способности побуждать любого верующего к служению. Однако мы обнаружили, что гораздо тяжелее работать в контексте других культур, сотрудничая с разными людьми, чем нам изначально казалось. В конце концов, мы приступили к написанию материала, в котором отразили, что Евангелие занимает центральное место в нашей жизни и во взаимоотношениях между сотрудниками. Спустя некоторое время лидеры служений и пасторы стали обращаться к нам за разрешением использовать собранные материалы в своих церквяхи служениях.

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера

Издательство In Lumine Media, 2013. - 92 с.
ISBN 978-617-7103-03-4

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера – Содержание

  • Введение
  • Урок 1 - «Система» Благой вести
  • Статья: «Система» Благой вести
  • Дополнение: Шесть способов преуменьшения греха
  • Упражнение: Осуждение других людей
  • Урок 2 - Притворство и исполнительность
  • Статья: «Сжимание» Креста:
  • притворство и исполнительность
  • Упражнение: Правота и неправота
  • Урок 3 - Вера в Евангелие
  • Статья: Вера в Евангелие
  • Упражнение: Сироты или дети (самооценка)
  • Урок 4 - Закон и Евангелие
  • Статья: Закон и Евангелие
  • Упражнение: «Система» Евангелия и закон
  • Урок 5 - Покаяние
  • Покаяние как образ жизни
  • Упражнение: Практика покаяния
  • Урок 6 - Идолопоклонство твоего сердца
  • Статья: Идолопоклонство твоего сердца
  • Урок 7 - Миссия
  • Статья: Евангелие побуждает нас действовать
  • Упражнение: Определение сути миссии
  • Урок 8 - Прощение
  • Статья: Евангелие даёт нам силу прощать
  • Упражнение: Понимание сути прощения
  • Урок 9 - Конфликт
  • Статья: Евангелие помогает нам бороться честно
  • Упражнение: Разрешение конфликтов в свете Евангелия

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера - Введение

Вот уже на протяжении многих лет мы с удовольствием сотрудничаем с друзьями, разделяющими нашу веру в способность Благой вести изменять жизни как верующих, так и неверующих людей. В результате такого сотрудничества и появился данный учебный курс. Боб Тьюн и Уилл Уокер надеялись с его помощью помочь своим церквям глубже изучить евангельскую истину. Мы предложили им опубликовать эти материалы, поскольку думаем, что они будут полезны читателям.
В курс вошла часть материалов из предыдущих работ миссии «Жатва по всему миру». Если вы уже читали «Сыновство» или «Изменение Благой вести», некоторые концепции и ключевые темы курса будут вам знакомы. Боб и Уилл провели огромную работу, чтобы выразить Евангелие в простой, глубокой форме, что будет способствовать изменению вашего отношения к ней. Одной из сильных сторон этого пособия можно назвать опыт авторов по открытию новых церквей. Именно поэтому мы с превеликим удовольствием предлагаем вам с ним ознакомиться.
Views 1 186
Rating 5.0 / 5
Added 12.10.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

P
Petrkovach 5 months ago
Как мне прочитать или найти эту книгу???

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