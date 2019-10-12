Тьюн - Уокер - Евангелие в центре твоей жизни

«Жатва по всему миру» никогда не ставила перед собой задачи писать и публиковать учебный план. Мы, сотрудники миссии, всегда были убеждены в силе послания о благодати и его способности побуждать любого верующего к служению. Однако мы обнаружили, что гораздо тяжелее работать в контексте других культур, сотрудничая с разными людьми, чем нам изначально казалось. В конце концов, мы приступили к написанию материала, в котором отразили, что Евангелие занимает центральное место в нашей жизни и во взаимоотношениях между сотрудниками. Спустя некоторое время лидеры служений и пасторы стали обращаться к нам за разрешением использовать собранные материалы в своих церквяхи служениях.

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера

Издательство In Lumine Media, 2013. - 92 с.

ISBN 978-617-7103-03-4

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера – Содержание

Введение

Урок 1 - «Система» Благой вести

Статья: «Система» Благой вести

Дополнение: Шесть способов преуменьшения греха

Упражнение: Осуждение других людей

Урок 2 - Притворство и исполнительность

Статья: «Сжимание» Креста:

притворство и исполнительность

Упражнение: Правота и неправота

Урок 3 - Вера в Евангелие

Статья: Вера в Евангелие

Упражнение: Сироты или дети (самооценка)

Урок 4 - Закон и Евангелие

Статья: Закон и Евангелие

Упражнение: «Система» Евангелия и закон

Урок 5 - Покаяние

Покаяние как образ жизни

Упражнение: Практика покаяния

Урок 6 - Идолопоклонство твоего сердца

Статья: Идолопоклонство твоего сердца

Урок 7 - Миссия

Статья: Евангелие побуждает нас действовать

Упражнение: Определение сути миссии

Урок 8 - Прощение

Статья: Евангелие даёт нам силу прощать

Упражнение: Понимание сути прощения

Урок 9 - Конфликт

Статья: Евангелие помогает нам бороться честно

Упражнение: Разрешение конфликтов в свете Евангелия

Боб Тьюн - Уилл Уокер - Евангелие в центре твоей жизни: Руководство для лидера - Введение

Вот уже на протяжении многих лет мы с удовольствием сотрудничаем с друзьями, разделяющими нашу веру в способность Благой вести изменять жизни как верующих, так и неверующих людей. В результате такого сотрудничества и появился данный учебный курс. Боб Тьюн и Уилл Уокер надеялись с его помощью помочь своим церквям глубже изучить евангельскую истину. Мы предложили им опубликовать эти материалы, поскольку думаем, что они будут полезны читателям.

В курс вошла часть материалов из предыдущих работ миссии «Жатва по всему миру». Если вы уже читали «Сыновство» или «Изменение Благой вести», некоторые концепции и ключевые темы курса будут вам знакомы. Боб и Уилл провели огромную работу, чтобы выразить Евангелие в простой, глубокой форме, что будет способствовать изменению вашего отношения к ней. Одной из сильных сторон этого пособия можно назвать опыт авторов по открытию новых церквей. Именно поэтому мы с превеликим удовольствием предлагаем вам с ним ознакомиться.