Тютяев - Экзегетика

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга С. С. Тютяева «Экзегетика: толкование Второго соборного послания апостола Петра» представляет собой учебное пособие, посвящённое подробному изучению текста одного из посланий Нового Завета. Автор рассматривает содержание послания в его историческом, богословском и духовном контексте.

В книге анализируются основные темы послания: духовный рост христианина, предостережение против лжеучителей, значение познания Бога и ожидание второго пришествия Христа. Особое внимание уделяется методам толкования библейского текста и правильному пониманию апостольского учения.

Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей и всех, кто стремится глубже изучать Священное Писание и понимать богословский смысл новозаветных текстов.

С. С. Тютяев - Экзегетика - Толкование Второго соборного послания апостола Петра - Пособие для библейских курсов

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2011. – 74 с.

С. С. Тютяев - Экзегетика - Толкование Второго соборного послания апостола Петра - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • Часть 1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОСЛАНИЯ

  • ОБЩИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

  • КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ

  • Часть 2. ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ

  • ВВЕДЕНИЕ В ПОСЛАНИЕ (1, 1-2)

  • ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ (1, 3-21)

  • ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ЛОЖНОЕ ЗНАНИЕ (2, 1-22)

  • ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. НАДЕЖДА, ДАРУЕМАЯ ИСТИННЫМ БОГОПОЗНАНИЕМ (3, 1-16)

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛАНИЯ (3, 17-18)

  • ПЛАН ВТОРОГО СОБОРНОГО ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПЕТРА

  • ПОСЛЕСЛОВИЕ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books