Уалд - Ваше молитвенное служение

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга представляет собой практический учебный курс, призванный превратить молитву из личной дисциплины в организованное церковное служение. Автор использует концепцию «Голова — сердце — руки», где «голова» отвечает за библейское знание, «сердце» — за личное применение истины, а «руки» — за использование этих навыков для помощи другим и созидания Божьего Царства. Программа рассчитана на двенадцать уроков, которые охватывают такие темы, как прославление Бога, преодоление препятствий в молитве, молитва веры и организация работы «координатора молитвенного служения».

Основное внимание в книге уделяется практическим инструментам: ведению молитвенного дневника, разделенного на записи личных размышлений и конкретных нужд, а также использованию формулы П-И-Б-П (Прославление, Исповедание, Благодарение, Прошение). Уалд подчеркивает, что молитвенное служение — это «закулисная работа», которая определяет успех видимых духовных сражений, и призывает верующих искать «свободные окна» в своем расписании, чтобы посвящать время осознанному и дисциплинированному общению с Богом.

Гари А. Уалд – Ваше молитвенное служение

Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд, 1998. – 132 с. – (Служим Все Евангелию Творца.)

Гари А. Уалд – Ваше молитвенное служение - Содержание

СВЕТ: Программа добровольного служения

  • 1. Молитва — ключ к построению Царства

  • 2. Повышение эффективности молитвенного служения

  • 3. Бог наших молитв

  • 4. Прославление Бога в молитве

  • 5. Препятствия для плодотворной молитвы

  • 6. Вопросы, касающиеся молитвы

  • 7. Молитва Иисуса

  • 8. Иисус учит нас молиться

  • 9. Учитесь у тех, кто молился

  • 10. Молитва веры

  • 11. Молиться с властью

  • 12. Быть молитвенным служителем

План уроков

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

