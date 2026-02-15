Книга представляет собой практический учебный курс, призванный превратить молитву из личной дисциплины в организованное церковное служение. Автор использует концепцию «Голова — сердце — руки», где «голова» отвечает за библейское знание, «сердце» — за личное применение истины, а «руки» — за использование этих навыков для помощи другим и созидания Божьего Царства. Программа рассчитана на двенадцать уроков, которые охватывают такие темы, как прославление Бога, преодоление препятствий в молитве, молитва веры и организация работы «координатора молитвенного служения».

Основное внимание в книге уделяется практическим инструментам: ведению молитвенного дневника, разделенного на записи личных размышлений и конкретных нужд, а также использованию формулы П-И-Б-П (Прославление, Исповедание, Благодарение, Прошение). Уалд подчеркивает, что молитвенное служение — это «закулисная работа», которая определяет успех видимых духовных сражений, и призывает верующих искать «свободные окна» в своем расписании, чтобы посвящать время осознанному и дисциплинированному общению с Богом.

Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд, 1998. – 132 с. – (Служим Все Евангелию Творца.)

Гари А. Уалд – Ваше молитвенное служение - Содержание

СВЕТ: Программа добровольного служения

1. Молитва — ключ к построению Царства

2. Повышение эффективности молитвенного служения

3. Бог наших молитв

4. Прославление Бога в молитве

5. Препятствия для плодотворной молитвы

6. Вопросы, касающиеся молитвы

7. Молитва Иисуса

8. Иисус учит нас молиться

9. Учитесь у тех, кто молился

10. Молитва веры

11. Молиться с властью

12. Быть молитвенным служителем

План уроков