Уатсон - Все содействует ко благу
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона «Все содействует ко благу» (в оригинале All Things for Good, также известная как A Divine Cordial) представляет собой одно из самых утешительных и глубоких изложений библейского учения о Божьем провидении. Основываясь на знаменитом стихе из Послания к Римлянам 8:28, автор ставит перед собой задачу укрепить веру христианина в то, что ни одно событие в его жизни не является случайным или напрасным. Ватсон убежден, что в руках суверенного Бога даже самые горькие обстоятельства превращаются в целебное лекарство, а временные потери подготавливают почву для вечных приобретений.

В содержательной части труда автор детально анализирует, каким именно образом «все» — включая как доброе, так и злое — служит на пользу верующему. Ватсон смело утверждает, что не только Божьи атрибуты (Его любовь, мудрость и сила), но и искушения, скорби и даже осознание прошлых грехов могут стать инструментами освящения. Он подробно разбирает, как страдания смиряют гордость, отучают от привязанности к миру и заставляют душу искать прибежища в молитве. Автор подчеркивает, что «благо», о котором говорит Писание, — это не земной комфорт, а духовное уподобление образу Христа, что является высшей целью человеческого существования.

Книга написана в неподражаемом стиле Ватсона, который современники называли «алмазным» за его твердость, блеск и точность. Текст изобилует яркими метафорами: Бог сравнивается с мудрым Врачом, Который смешивает горькие ингредиенты для спасения пациента, и с искусным Ювелиром, использующим грубый напильник искушений для полировки алмаза души. Труд служит мощным противоядием от ропота и отчаяния, напоминая читателю, что за кулисами видимых бедствий стоит любящий Небесный Отец, Чей план безупречен. Это классическое произведение помогает обрести непоколебимый мир в сердце, доверяя не обстоятельствам, а Тому, Кто управляет ими ради вечного блага Своих детей.

Томас Уатсон – Все содействует ко благу

Миссия «Приди и помоги»

Луцк, «Християнське життя» 2002 г. – 114 с.

Томас Уатсон – Все содействует ко благу - Содержание

Выдержка из предисловия к изданию 1663 года

Введение

  • Глава 1. Хорошее содействует ко благу благочестивым

  • Глава 2. Плохое содействует ко благу благочестивым

  • Глава 3. Почему все содействует ко благу

  • Глава 4. О любви к Богу

  • Глава 5. Испытание любви к Богу

  • Глава 6. Призыв любить Бога

  • Глава 7. Действенное призвание

  • Глава 8. Обращение к призванным

  • Глава 9. О божьем предназначении

Added 09.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

