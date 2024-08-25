Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике
Творчество Уайльда знакомо и взрослым, и детям. С детства мы знаем его «Кентервильское привидение», его грустные и мудрые сказки. Потом приходит черед «Портрета Дориана Грея», афоризмов, пьес, повестей. Произведения Уайльда или очень любишь или не принимаешь вовсе, остаться к ним равнодушным совершенно невозможно. И это прекрасно: сам писатель, несомненно, предпочел бы неприкрытую ненависть равнодушию и забвению.
Уайльд чрезвычайно интересен не только, как литератор, но еще и как человек, как личность. Его блестящие парадоксы, вызывающее эстетство, упрямое и последовательное стремление не вписываться в усредненность общества, даже так называемой богемы, его искрометный юмор и тончайшая ирония, поразительная точность в оценке явлений и людей, даже его литературная и светская маска, все то в целом — явление исключительное в литературе и жизни XIX века.
Оскар Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике
М.: Родина, 2022. - 368 с.
ISBN: 978-5-00180-787-2
Оскар Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике - Содержание
- Предисловие
- Упадок лжи
- Критик как художник
- Истина масок
- Ренессанс английского искусства
- Об украшении жилищ
- Ценность искусства в домашнем быту
- О женской одежде
- Еще несколько радикальных мыслей о реформе одежды
- Отношение одежды к искусству
- Этюд в изумрудных тонах
- Возвращение в Назарет
- Рай и ад
- Словарь имен
- Список иллюстраций
- Примечания
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