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Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике

Оскар Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Творчество Уайльда знакомо и взрослым, и детям. С детства мы знаем его «Кентервильское привидение», его грустные и мудрые сказки. Потом приходит черед «Портрета Дориана Грея», афоризмов, пьес, повестей. Произведения Уайльда или очень любишь или не принимаешь вовсе, остаться к ним равнодушным совершенно невозможно. И это прекрасно: сам писатель, несомненно, предпочел бы неприкрытую ненависть равнодушию и забвению.
Уайльд чрезвычайно интересен не только, как литератор, но еще и как человек, как личность. Его блестящие парадоксы, вызывающее эстетство, упрямое и последовательное стремление не вписываться в усредненность общества, даже так называемой богемы, его искрометный юмор и тончайшая ирония, поразительная точность в оценке явлений и людей, даже его литературная и светская маска, все то в целом — явление исключительное в литературе и жизни XIX века.

Оскар Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике

М.: Родина, 2022. - 368 с.
ISBN: 978-5-00180-787-2

Оскар Уайльд - Истина масок или Упадок лжи - Эссе и статьи по эстетике - Содержание

  • Предисловие
  • Упадок лжи
  • Критик как художник
  • Истина масок
  • Ренессанс английского искусства
  • Об украшении жилищ
  • Ценность искусства в домашнем быту
  • О женской одежде
  • Еще несколько радикальных мыслей о реформе одежды
  • Отношение одежды к искусству
  • Этюд в изумрудных тонах
  • Возвращение в Назарет
  • Рай и ад
  • Словарь имен
  • Список иллюстраций
  • Примечания
Views 287
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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