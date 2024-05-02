Уайт - Боль утраты - Помощь скорбящим

Когда я поднял трубку, я думал, что мой друг Майк звонит насчет моего компьютера. Вот уже несколько недель он помогал мне с модернизацией моей системы, и я подумал, что речь пойдет об очередном обновлении.

Я ошибся.

«Джим, — сказал он непривычным для себя дрожащим голосом, — вчера вечером умерла моя внучка. Её больше нет».

Церковным служителям и тем, кто работал больничными капелланами, присуща навязчивая идея о том, что они должны знать, что сказать в подобных ситуациях. Нам кажется, что мы должны вести себя как «сверхчеловеки» и всегда быть готовыми к таким новостям. Однако, будучи простым человеком, всё, на что я был способен в тот момент, было спросить: «Что?»

Майк начал рассказывать мне о происшедшем. Его внучка, которую звали Отом Дон, появилась на свет одним месяцем ранее. Я помню, как его переполняли радость и гордость, когда он стал дедушкой. Но сегодня её нет, и Майк сказал мне: «Вчера мне просто хотелось умереть. Я прожил сорок семь грешных лет на этой земле. Почему Бог не забрал меня и не оставил её»?

Я рад, что мне хватило ума понять, что это не самый подходящий момент для богословского анализ трансцендентных причин этой трагедии. Об этом всегда найдется время поговорить в другой раз. Сейчас же я просто хотел утешить друга, поэтому спросил, чем я мог помочь.

Прощание с ребенком было в пятницу вечером. Работая больничным капелланом, я часто сталкивался с похоронами и смертью. Но все же, глядя на крохотное бездыханное тельце двадцати девяти дневной девочки, я испытал необъяснимую печаль. Я не хотел верить в то, что видел перед собой. Я обнял Майка и мы вместе заплакали.

Похороны были следующим утром. На них пришли братья и сёстры из церкви Майка. Его пастор прекрасно справился с организацией служения. Мне кажется, я бы не смог справиться со всем этим, подобно Майку. Мне трудно сдерживать слезы в таких случаях. Колыбельку с девочкой вынесли из церкви и увезли в катафалке. Я не мог найти совершенно никаких слов.

Джеймс Р. Уайт - Боль утраты - Помощь скорбящим

Самара : Благая весть, 2022. — 80 с.

ISBN: 978-5-7454-1744-3

Джеймс Р. Уайт - Боль утраты – Содержание

Глава 1 Дедушка Майк

Глава 2 Неужели мне одному так плохо?

Глава 3 Этапы скорби

Глава 4 Труд скорби

Глава 5 Как избежать опасностей?

Глава 6 Трудные вопросы

Глава 7 Последний шаг

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