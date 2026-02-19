Уайт - Борьба – BBE
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series BEE International (14 books)

В момент вашего обращения к Христу произошло несколько важных событий не только в вашей жизни, но и на небесах. Не обязательно, чтобы вы ощущали что-то особое в этот момент. Одни люди при обращении к Христу переживают сильные эмоции, другие — никаких. Вы можете не знать даже точного момента, когда стали христианином. Возможно, вы можете лишь сказать, что с этой минуты признаете: Иисус истории является вашим личным Спасителем и Богом. Но, независимо от того, испытывали ли вы какие-то особые чувства или нет, знаете ли вы точный момент вашего обращения, те события, которые я буду описывать, произошли. Описывая их, я дам определение христианина.

При любом обращении к какой-нибудь вере, происходит ряд чисто психологических событий. Если вы обращаетесь к вере в какую-то религию или мировозрение, вы будете переживать это. Психологические факторы обращения известны уже долгое время, и хорошо исследованы. Эти факторы включают временный эмоциональный стресс и перемену взгляда на жизнь. При обращении к Христу, как и при других обращениях, вы можете пережить много таких психологических событий, и безусловно вы будете переживать перемену в ваших взглядах на жизнь. Но при обращении к Христу, в отличе от других обращениях, кроме психологических перемен, происходят и события сверхъестественные. Эмоциональные состояния при обращении в любую веру — временны. Однако сверхъестественные события, часто нами неощущаемые — вечны. Они дают знать демонам и ангелам, что этот человек стал иным по сравнению с другими. Они помогают нам соприкоснуться с вечностью и Вечным Богом.

Джон Уайт - Борьба - Практическое руководство к христианскому образу жизни

Published by BEE International, Vienna, Austria, 1991

Джон Уайт - Борьба - Практическое руководство к христианскому образу жизни - Содержание

  • 1. Начала

  • 2. Молитва

  • 3. Бог говорит и сегодня

  • 4. Как стать дорожным указателем

  • 5. Его адово величество

  • 6. Вера

  • 7. Измененные взаимоотношения

  • 8. Руководство

  • 9. Святость

  • 10. Освобождение от принудительной работы

  • 11. Борьба

Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

