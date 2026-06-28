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Уайт - Эдип

Уайт - Эдип
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Cultural Studies Art, Philology Literature, Mythology Legends

Книга Энди Уайта «Эдип. Переосмысление мифа» — это не просто новое прочтение трагедий Софокла и древнегреческого мифа, ставшего плодородной почвой для развития ключевой теории Зигмунда Фрейда. Автор предлагает более широкий, вдумчивый и сочувственный взгляд на историю Эдипа, рассматривая ее как богатое образами и метафорами описание пути человеческой души, проходящей через архетипические ландшафты жизни, травмы, вины, отделения, страдания, утраты, поиска смысла и внутреннего преображения.

Проводя читателя по основным этапам этого пути, Уайт использует историю Эдипа как карту процесса индивидуации: от рождения до смерти, от разрыва к соединению, от иллюзии отделенности через преодоление жизненных порогов и внутренних ограничений к возможности обрести более глубокую связь с собой, миром и Бытием. В книге психологический анализ мифа соединяется с экзистенциальной психотерапией, юнгианской символикой, размышлениями о человеческом развитии, опытом более чем тридцатилетней психотерапевтической практики автора и постоянным вниманием к интегрирующей силе любви и мудрости.

Уайт Энди – Эдип – Переосмысление мифа

Перев. с англ. Е. Ермакова, А. Москалюк; ред. и корректура А. Москалюк. – М.: «Сказка и Миф», 2026. – 348 с.
ISBN 978-5-6050409-4-1

Уайт Энди – Эдип – Содержание

  • Предисловие переводчика и редактора

  • Предисловие Урсулы – An Upturned Soul

  • Введение

    • Ключ трансформации

    • История от начала до конца

  • Глава 1. Грехопадение

    • Разрушение Континуума

    • Утрата идеала

    • Вина и предательство

    • Вина и грех

    • Идентификация с агрессором

  • Глава 2. Волшебный помощник

    • Тотемический герой

    • Ценность тотема

    • Животное-помощник

    • Невроз как тотем

  • Глава 3. Сепарация

    • Подчинение и безопасность

    • Целостность и социальный инстинкт

    • Риск автономии

    • Встреча со Сфинкс

  • Глава 4. Имидж, Тень и Идентичность

    • Функция чувств

    • Герой и тень

    • Подчиненная функция

    • Зрелость как противоречие

  • Глава 5. Подавление Возвышенного

    • Страх инцеста

    • Откровение как революция

  • Глава 6. Опустошение земли

    • Чума как призыв к пробуждению

    • Парадокс чумы

  • Глава 7. Ослепление и изгнание

    • Духовный материализм

    • Дефляция и смерть

    • Стыд и пробуждение

  • Глава 8. Сдаться Самости

    • Необходимость погружения на дно

    • Мудрость замешательства

    • Цель тревоги

  • Глава 9. Перед лицом страдания и потери

    • Плоды страданий

    • Свобода и ответственность

    • Дилемма самостоятельности

  • Глава 10. Путешествие в неизвестность

    • Столкновение с Матерью/Царицей

    • Примирение противоположностей

    • Темная ночь

    • Благодарность превратности судьбы

  • Глава 11. Исцеляющее возвращение

    • Знание и духовный авторитет

    • Ритуал в честь Фурий

  • Глава 12. Секрет и Таинство

    • Плоды рощи

    • Божественный ребенок

    • Безусловная живость

    • Сила любви

    • Любовь и Мудрость

  • Приложение. Человек-Крыса. Переосмысление случая, описанного Зигмундом Фрейдом

    • Взгляд назад

    • Взгляд вперед

    • Викторианские ценности

  • Bibliography

  • Библиография русскоязычных изданий

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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