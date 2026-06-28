Уайт - Эдип
Книга Энди Уайта «Эдип. Переосмысление мифа» — это не просто новое прочтение трагедий Софокла и древнегреческого мифа, ставшего плодородной почвой для развития ключевой теории Зигмунда Фрейда. Автор предлагает более широкий, вдумчивый и сочувственный взгляд на историю Эдипа, рассматривая ее как богатое образами и метафорами описание пути человеческой души, проходящей через архетипические ландшафты жизни, травмы, вины, отделения, страдания, утраты, поиска смысла и внутреннего преображения.
Проводя читателя по основным этапам этого пути, Уайт использует историю Эдипа как карту процесса индивидуации: от рождения до смерти, от разрыва к соединению, от иллюзии отделенности через преодоление жизненных порогов и внутренних ограничений к возможности обрести более глубокую связь с собой, миром и Бытием. В книге психологический анализ мифа соединяется с экзистенциальной психотерапией, юнгианской символикой, размышлениями о человеческом развитии, опытом более чем тридцатилетней психотерапевтической практики автора и постоянным вниманием к интегрирующей силе любви и мудрости.
Уайт Энди – Эдип – Переосмысление мифа
Перев. с англ. Е. Ермакова, А. Москалюк; ред. и корректура А. Москалюк. – М.: «Сказка и Миф», 2026. – 348 с.
ISBN 978-5-6050409-4-1
Уайт Энди – Эдип – Содержание
Предисловие переводчика и редактора
Предисловие Урсулы – An Upturned Soul
Введение
Ключ трансформации
История от начала до конца
Глава 1. Грехопадение
Разрушение Континуума
Утрата идеала
Вина и предательство
Вина и грех
Идентификация с агрессором
Глава 2. Волшебный помощник
Тотемический герой
Ценность тотема
Животное-помощник
Невроз как тотем
Глава 3. Сепарация
Подчинение и безопасность
Целостность и социальный инстинкт
Риск автономии
Встреча со Сфинкс
Глава 4. Имидж, Тень и Идентичность
Функция чувств
Герой и тень
Подчиненная функция
Зрелость как противоречие
Глава 5. Подавление Возвышенного
Страх инцеста
Откровение как революция
Глава 6. Опустошение земли
Чума как призыв к пробуждению
Парадокс чумы
Глава 7. Ослепление и изгнание
Духовный материализм
Дефляция и смерть
Стыд и пробуждение
Глава 8. Сдаться Самости
Необходимость погружения на дно
Мудрость замешательства
Цель тревоги
Глава 9. Перед лицом страдания и потери
Плоды страданий
Свобода и ответственность
Дилемма самостоятельности
Глава 10. Путешествие в неизвестность
Столкновение с Матерью/Царицей
Примирение противоположностей
Темная ночь
Благодарность превратности судьбы
Глава 11. Исцеляющее возвращение
Знание и духовный авторитет
Ритуал в честь Фурий
Глава 12. Секрет и Таинство
Плоды рощи
Божественный ребенок
Безусловная живость
Сила любви
Любовь и Мудрость
Приложение. Человек-Крыса. Переосмысление случая, описанного Зигмундом Фрейдом
Взгляд назад
Взгляд вперед
Викторианские ценности
Bibliography
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