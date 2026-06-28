Уайт - Эдип

Книга Энди Уайта «Эдип. Переосмысление мифа» — это не просто новое прочтение трагедий Софокла и древнегреческого мифа, ставшего плодородной почвой для развития ключевой теории Зигмунда Фрейда. Автор предлагает более широкий, вдумчивый и сочувственный взгляд на историю Эдипа, рассматривая ее как богатое образами и метафорами описание пути человеческой души, проходящей через архетипические ландшафты жизни, травмы, вины, отделения, страдания, утраты, поиска смысла и внутреннего преображения.

Проводя читателя по основным этапам этого пути, Уайт использует историю Эдипа как карту процесса индивидуации: от рождения до смерти, от разрыва к соединению, от иллюзии отделенности через преодоление жизненных порогов и внутренних ограничений к возможности обрести более глубокую связь с собой, миром и Бытием. В книге психологический анализ мифа соединяется с экзистенциальной психотерапией, юнгианской символикой, размышлениями о человеческом развитии, опытом более чем тридцатилетней психотерапевтической практики автора и постоянным вниманием к интегрирующей силе любви и мудрости.

Уайт Энди – Эдип – Переосмысление мифа

Перев. с англ. Е. Ермакова, А. Москалюк; ред. и корректура А. Москалюк. – М.: «Сказка и Миф», 2026. – 348 с.

ISBN 978-5-6050409-4-1

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