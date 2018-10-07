Уайт - Йетс - Франчайзинг - Макцерковь
«Чем плохи мегацеркви? Томас Уайт и Джон Марк Йетс рассказывают нам об этом в своей книге. Они критично и доброжелательно раскрывают актуальные и сложные проблемы: «дутая» статистика прихожан, списанные проповеди, непомерное количество служений и телеевангелисты. Уайт и Йетс утверждают, что потребительство разрушает церкви. Это лучшее и основательное исследование, которое я читал по данной теме. Именно такую книгу ждали многие из нас. Я не мог от нее оторваться».
Марк Дмвер, старший пастор баптистской щркви на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, директор программы 9Marks
«Книга «Франчайзинг МакЦерковь» Джона Марка Йетса и Томаса Уайта, написанная разумно и на основании Библии, может обличать и задевать за живое. Они объясняют то, о чем некоторые люди не хотят думать: о том, насколько христиане не знают Библию, и, следовательно, как сильно деградировали американские церкви в начале XXI века. Только мужественные люди могут отважиться прочесть эту книгу. Это не для слабонервных!»
Пейдж Пештерсон, президент Юго-Западной баптистской богословской семинарии, Форт Ворс (штат Техас)
«Большое спасибо Уайту и Йетсу за эту пророческую и своевременную книгу. Молюсь, чтобы Бог через нее обновил нашу веру, чтобы служить Его Слову и Святому Духу. Мы действительно ожирели и обленились, наша духовная жизнь слишком зависит от авторитетов, от маркетинга и плотских развлечений. Мы нуждаемся, чтобы Бог дал нам как зрелым людям твердую пишу (Евр.5:11-14). Господи, сжалься над нашим миром, над нашей евангельской субкультурой. Умоляем Тебя, укрепи нас, дай нам прозреть и следовать за Тобой».
Дуглас А. Суини, Евангельская богословская школа Святой Троицы
Томас Уайт - Джон М. Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством
Пер. с англ. - Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2010. - 197 с.
ISBN 978-1-4347-0004-9 (англ. изд.)
ISBN 978-966-438-311-7 (русс, изд.)
Переводчик Алексей Русаков
Издано Ассоциацией «Духовное возрождение» (www.asr.ru).
Томас Уайт - Джон Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством - Содержание
Вступление
Раздел ПЕРВЫЙ. Упитанные прихожане в очереди в церковный буфет: несколько слов о «МакЦеркви»
- Глава 1. Церкви-«тысячники»: чем отличаются действенные церкви от «эффективных»
- Глава 2. А где мой привычный гамбургер? Ожидания прихожанина
- Глава 3. Слишком большие для Царства Божьего: фокусы со статистикой
- Глава 4. Смотри на меня, делай, как я: контроль и церковь
Раздел ВТОРОЙ. Обед за рулем: к какому богословию и практике приводит «МакЦерковь»
- Глава 5. Богословский гамбургер: побочные результаты «МакЦеркви»
- Глава 6. Еще один молочный коктейль, а где же бифштекс? Учение церкви - это легкая закуска или полноценная пища?
- Глава 7. Всем - по игрушке? Как церковь развлекает прихожан
- Глава 8. Многофилиальные церкви: поощряем потребительство
- Глава 9. Церковь как бизнес: ваш брендинг или проповедь Царства Божьего?
- Глава 10. «МакДеноминации»: как мегацеркви лишают других независимости
- Глава 11. Как выйти из «МакЦеркви»
Примечания
Томас Уайт - Джон Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством - Вступление
Поместная церковь переживает трудности. Мы живём во времена, когда многим интересна «духовность», но поместным церквам трудно направить этот интерес так, чтобы люди обращались к Богу и духовно взрослели. Все меньше людей ходят в церковь. Все меньше принимают крещение. Нравственность катастрофически падает. Общество не исправляется.
Так что же мы, прихожане или лидеры, делаем неправильно? Возможно, нам нужно критично отнестись к нашей стратегии и изменить ее. Скорее всего, мы должны вернуться к основам христианства, отказаться от современных изысков и подражать Павлу, который сказал: «Я рассудил быть... не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор.2:2). На земле живут почти семь миллиардов человек, и если Библия права, то их посмертная судьба зависит от их отношений с Христом. В таком случае мы в первую очередь обязаны сохранить подлинное христианство.
Зачем писать книгу, которая помогает всерьез задуматься о том, как мы «делаем церковь»? Потому что от этого зависит наша посмертная участь. И вы как лидер поместной церкви ответите перед Богом за то, каким вы были пастором.
Почему об этом пишем мы? Почему два преподавателя семинарии бросают вызов евангельским церквам? Потому что у нас нестандартный взгляд на служение. Мы оба служили в поместных церквах, получили академическое образование и преподавали в семинарии. Большинство книг написаны однобоко. Мы понимаем, как трудно сбалансировать бюджет,
обращать погибающих людей так, чтобы их жизнь преображалась, строить церковное здание, чтобы служение процветало. В то же время мы читали историю Церкви, изучали влияние на нее философии, исследовали периоды церковного застоя и особенности поместной церкви в каждом веке. Наконец, мы преподаем молодежи и слышим вопросы, которые задают будущие руководители. Нам было трудно общаться и с титулованными учеными, и со студентами, и с социально неблагополучными людьми.
Мы гарантируем, что наша книга поможет понять многое в современной церкви. Вы столкнетесь с критикой, как вы и предполагали, а также с неожиданным ободрением. Мы уверены, что когда вы закончите читать, то сможете оценивать церковные методы, предвидеть, во что могут вылиться ваши решения и лучше подготовиться к тому дню, когда услышите слова: «Хорошо, Мой добрый и верный раб».
Когда мы работали над этой книгой, то не могли умолчать о своем личном опыте. Часть историй рассказывает Джон Марк, часть — Томас Мы приводим их затем же, зачем Иисус рассказывал притчи. Эти жизненные истории помогают нам яснее увидеть нашу культуру. Когда будете читать, увидите, что мы четко указываем, кто автор данного рассказа.
Мы надеемся, что вы отправитесь с нами в это путешествие. Мы считаем, что оно полезно не только для нас.
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