«Чем плохи мегацеркви? Томас Уайт и Джон Марк Йетс рассказывают нам об этом в своей книге. Они критично и доброжелательно раскрывают актуальные и сложные проблемы: «дутая» статистика прихожан, списанные проповеди, непомерное количество служений и телеевангелисты. Уайт и Йетс утверждают, что потребительство разрушает церкви. Это лучшее и основательное исследование, которое я читал по данной теме. Именно такую книгу ждали многие из нас. Я не мог от нее оторваться».

Марк Дмвер, старший пастор баптистской щркви на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, директор программы 9Marks

«Книга «Франчайзинг МакЦерковь» Джона Марка Йетса и Томаса Уайта, написанная разумно и на основании Библии, может обличать и задевать за живое. Они объясняют то, о чем некоторые люди не хотят думать: о том, насколько христиане не знают Библию, и, следовательно, как сильно деградировали американские церкви в начале XXI века. Только мужественные люди могут отважиться прочесть эту книгу. Это не для слабонервных!»

Пейдж Пештерсон, президент Юго-Западной баптистской богословской семинарии, Форт Ворс (штат Техас)

«Большое спасибо Уайту и Йетсу за эту пророческую и своевременную книгу. Молюсь, чтобы Бог через нее обновил нашу веру, чтобы служить Его Слову и Святому Духу. Мы действительно ожирели и обленились, наша духовная жизнь слишком зависит от авторитетов, от маркетинга и плотских развлечений. Мы нуждаемся, чтобы Бог дал нам как зрелым людям твердую пишу (Евр.5:11-14). Господи, сжалься над нашим миром, над нашей евангельской субкультурой. Умоляем Тебя, укрепи нас, дай нам прозреть и следовать за Тобой».

Дуглас А. Суини, Евангельская богословская школа Святой Троицы

Томас Уайт - Джон М. Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством

Пер. с англ. - Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2010. - 197 с.

ISBN 978-1-4347-0004-9 (англ. изд.) ISBN 978-966-438-311-7 (русс, изд.) Переводчик Алексей Русаков

Томас Уайт - Джон Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством - Содержание

Вступление

Раздел ПЕРВЫЙ. Упитанные прихожане в очереди в церковный буфет: несколько слов о «МакЦеркви» Глава 1. Церкви-«тысячники»: чем отличаются действенные церкви от «эффективных»

Глава 2. А где мой привычный гамбургер? Ожидания прихожанина

Глава 3. Слишком большие для Царства Божьего: фокусы со статистикой

Глава 4. Смотри на меня, делай, как я: контроль и церковь Раздел ВТОРОЙ. Обед за рулем: к какому богословию и практике приводит «МакЦерковь» Глава 5. Богословский гамбургер: побочные результаты «МакЦеркви»

Глава 6. Еще один молочный коктейль, а где же бифштекс? Учение церкви - это легкая закуска или полноценная пища?

Глава 7. Всем - по игрушке? Как церковь развлекает прихожан

Глава 8. Многофилиальные церкви: поощряем потребительство

Глава 9. Церковь как бизнес: ваш брендинг или проповедь Царства Божьего?

Глава 10. «МакДеноминации»: как мегацеркви лишают других независимости

Глава 11. Как выйти из «МакЦеркви» Примечания

Томас Уайт - Джон Йетс - Франчайзинг - Макцерковь - Как мы решаем свои проблемы поверхностным христианством - Вступление



Поместная церковь переживает трудности. Мы живём во времена, когда многим интересна «духовность», но поместным церквам трудно направить этот интерес так, чтобы люди обращались к Богу и духовно взрослели. Все меньше людей ходят в церковь. Все меньше принимают крещение. Нравственность катастрофически падает. Общество не исправляется.