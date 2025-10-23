Мы незнакомы, но я понимаю вас, как никто другой. Каждый день и каждую ночь вы проходите через самое страшное родительское испытание. Не потому, что вы сильны, умны или особенны. Вы делаете это, потому что у вас нет выбора. Потому что вернуть своего ребёнка — это единственная мысль, с которой вы просыпаетесь, живёте и засыпаете.

Временами воображение заносит вас туда, где никому не следует находиться, и вы размышляете о вещах, которые нужно выбросить из головы. Внутри раздаётся беззвучный крик, невыносимая ноша давит своим весом, и вы уже не знаете, способны ли продолжать так дальше жить. Одни родители ломаются психически. Другие заканчивают жизнь самоубийством, подсаживаются на наркотики или алкоголь. Вы не можете себе этого позволить. Ваш ребёнок слишком дорог, а ваша история слишком важна, чтобы завершиться подобным образом. Но как продолжать, если кажется, что весь мир перевёрнут вверх дном?

Потеря ребёнка. Каковы духовные аспекты подобной утраты? Как бороться со стрессом, который испытывает тело и разум? Как помочь своей семье обрести силы и цель на время этого испытания?

Где бы ни закончилось это путешествие, в нём есть место прекрасному. Так будем же горевать, сражаться и надеяться вместе.

Внутри вас живет герой. Вы — главный персонаж в эпическом сражении между добром и злом. Давайте вместе отправимся в самые мрачные закоулки горя и вернемся способными узреть полную картину вещей.

Шекспир писал: «Одни рождаются великими, другие достигают величия, к третьим оно нисходит». Этот принцип работает и для вас. Вы можете позволить этому чудовищному событию сокрушить себя, потерять рассудок, семью и жизнь. А можете использовать боль, снизошедшую на вас, чтобы обрести величие. Вы выдержите. Я знаю, это тяжело.

Можете ли вы сохранить веру, когда вашего ребёнка похитили, он сбежал, ему не дают с вами видеться или его отдали в приёмную семью? Как пережить мрачные дни? Почему всё это произошло с вами? Почему Бог позволил этому случиться?

Хочу заранее попросить прощения. Что-то в моей книге может вас обидеть. В своих попытках утешения друзья задевали нас тысячи раз. Когда вы слышите слова, разбивающие сердце на миллионы осколков, помните — каждый может сказать что-то невпопад.

Доверьтесь мне всей своей болью и сердцем. Какие-то концепции могут быть нелегки для восприятия, но со временем вы овладеете способностью справляться со сложнейшими проблемами. Вы сильнее, чем думаете.

Я чувствую вашу боль. Когда не бывает и дня без пролитых слёз, а праздники рвут душу на части. Когда от опадающих осенних листьев до наступления весны каждый праздник притупляется болью.

Мари Уайт - Источник сил для родителей, разлучённых с детьми - Как прежить развод, похищение, побег и лишение родительских прав

Перевёл Михаил Оренькин. Zamiz Press, 174 с.

ISBN 978-1-949813-03-6

Мари Уайт - Источник сил для родителей, разлучённых с детьми - Содержание