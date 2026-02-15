Уайт - Люди в молитве
В книге «Люди в молитве» Джон Уайт отходит от привычных наставлений «как нужно молиться» и предлагает внимательно всмотреться в тех, кто уже прошел этот путь. Автор представляет галерею библейских персонажей — от Авраама и Моисея до Давида и апостола Павла — анализируя их молитвы как живые, порой кризисные моменты общения с Богом. Уайт подчеркивает, что молитва в Библии никогда не бывает стерильной; это всегда борьба, поиск, исповедь или крик души человека, находящегося в конкретных, часто суровых жизненных обстоятельствах. Через эти «портреты» читатель видит, что Бог принимает нас в нашей человеческой хрупкости и несовершенстве.
Вторая часть труда посвящена тому, как опыт древних святых соотносится с современной духовной жизнью. Уайт исследует динамику веры и сомнения, показывая, что даже великие мужи Божьи переживали периоды молчания Небес. Он разбирает структуру их обращений, акцентируя внимание на дерзновении, смирении и честности перед Творцом. Книга помогает читателю понять, что молитва — это не технический навык, а развитие характера и углубление отношений, где личность самого молящегося меняется в процессе диалога с Богом. Автор призывает перестать имитировать чужое благочестие и найти свой собственный, искренний голос в общении с Отцом.
Джон Уайт – Люди в молитве – Портреты из Библии
Москва: «Триада», 1995. – 196 с.
ISBN 5-86181066-4־
Джон Уайт – Люди в молитве – Содержание
1. АВРААМ: Когда Бог стал больше
Гости Авраама - Божий поверенный - "Боже, как Ты можешь быть Таким!"
2. ИАКОВ: Хромающий в пропасти
Борьба начинается - Ни покоя, ни защиты - Обнаженное волчье горло - Победивший слабостью
3. МОИСЕЙ: Сияющие лица
Две любви - Отражая сердце Бога - Отражая Божью славу
4. ДАВИД: Восстановленное общение
Вождь без оправданий - Естественные последствия - Двухмерная справедливость - Кого винить? - Исправить горбатого - Жертва благоугодная
5. ДАНИИЛ: Премного возлюбленный
Между словом и миром - Ожидание и нетерпение - Никакого противопоставления "мы — они" - Обессиливающие страхи - Мнение муравьев - За пределами себя
6. АННА: Шепчет в радости, кричит в рупор страдания
Любимая, но бесплодная - Зачем нужно страдание? - Духовная операция - Желание, выпущенное как стрела
7. ИОВ: Человек, положивший руку на уста свои
Поддельная близость - Небесный Приятель - Когда желаешь собственной смерти - Быть ничтожным — это неплохо - Звуки молчания - Полнота большая, чем богатства
8. ДАВИД: Господь и пляска
Переносная святыня Божия - Радость, превратившаяся в ужас - Смерть и удачливость - Конец семейной жизни - Радость и благоговение
9. ПАВЕЛ: Молитва за других
Топливо и пламя - Заслуженная хвала - Разбивая кривые зеркала - Джек — сокровище Божье - Печать могущества - Любящие руки, протянутые вниз
10. ИИСУС: Последняя битва
Не желая оставаться в одиночестве - Буря утихает - "Отче, прости им" - Покинутый - Последняя молитва
