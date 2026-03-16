Учебники для христианской школы и домашнего обучения детей - Серия книг для чтения и библейского наставления
Если вы старательно обучаете своих детей до семилетнего возраста — они уже на три-четверти воспитаны. Ранние годы очень важны в формировании жизни ребёнка. Детство оставляет сильные, надолго запоминающиеся, впечатления.
Вид употреблённых учебников очень сильно влияет на развитие заинтересованности детей к чтению. Мы не можем научить детей ценить прекрасные качества, если мы будем кормить их маловажными измышлениями. У нас есть Библия — наивысшее руководство в жизни и наилучший источник для обучения наших детей. Библия открывает Бога и Его волю. В Притчах 9:10 сказано: «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» . Очень важно, чтобы дети полюбили истину в самом начале их учебного опыта.
Недостаточно того, чтобы только через учебники студенты увидели всю правду Божьего Слова. Важно, чтобы занимающиеся с детьми, будь-το учителя или отцы, были глубоко укоренены в Слове Божьем и переживали силу Божьего присутствия в их собственной жизни. Если преподаватели будут ценить Библию, как Божье послание людям, если она будет неотъемлемой частью их жизни, то и ученики смогут усвоить и применить в своей жизни прекрасные истины Священного Писания.
Данная книга основана на серии книг для чтения и Библейского наставления (The Bible Nurture and Reader Series), издательства «Жезл и Посох» (Rod & Staff), которое находится в штате Кентуки, в США. Господь чудесно благословил приготовление и использование этого, основанного на Библии, материала, в школах, управляемых [американскими церквями, которые любят Библию] консервативными меннонитскими церквями. Другие школы и многие родители, которые самостоятельно обучают детей, тоже высоко ценят эти книги. Мы очень рады, что в сотрудничестве с типографией «Благодать» (Grace Press, Inc.), можем сделать этот материал доступным христианским русскоговорящим церквям и родителям.
Мы учим о Боге – Класс 1, часть 1 – Серия книг для чтения и библейского наставления
Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 70 с.
Мы учим о Боге – Класс 1, часть 1 – Содержание
ЧАСТЬ 1. МЫ УЧИМ О БОГЕ
- 1. БОГ
- 2. ДЕНЬ 1
- 3. ДЕНЬ 2
- 4. ДЕНЬ 3
- 5. ДЕНЬ 4
- 6. ДЕНЬ 5
- 7. ДЕНЬ 6
- 8. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ
- 9. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ ХОРОШИМ
- 10. БОГ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ВСЁ
- 11. БОГ — ДОБРЫЙ
- 12. БОГ ВИДИТ НАС
- 13. МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО БОГ СОЗДАЛ
- 14. МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО БОГ СКАЗАЛ
- 15. БОГ ЕСТЬ СВЕТ
- 16. МЫ ХОТИМ ЧИТАТЬ
- 17. БОГ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ
- 18. БОГ СОЗДАЛ ЦВЕТЫ И ДЕРЕВЬЯ
- 19. БОГ ДОБРЫЙ ДЛЯ НАС
- 20. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ ДЛЯ НАС
- 21. БОГ СОЗДАЛ РЫБ И ПТИЦ
- 22. БОГ СОЗДАЛ ЗВЕРЕЙ
- 23. БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА
- 24. БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ
- 25. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
- 26. ПЕРВЫЙ ДОМ
- 27. ПЛОХОЙ САТАНА
- 28. ЧТО СДЕЛАЛ САТАНА
- 29. АДАМ И ЕВА НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ БОГА
- 30. БОГ ЛЮБИЛ АДАМА И ЕВУ
Мы учим о Боге – Класс 1 – Части 2 и 3
Типография «Благодать», 2000. – 162 с.
Мы учим о Боге – Класс 1 – Части 2 и 3 – Содержание
ЧАСТЬ 2. МЫ УЧИМ О БОГЕ
-
Раздел 1. ЧТО ДАЛ БОГ
- 1. ОТЕЦ И МАТЬ
- 2. ДЕТИ
- 3. ДОМ
- 4. ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ
- 5. ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА
- 6. ДЕНЬ И НОЧЬ
- 7. ВСЁ ХОРОШО
-
Раздел 2. ЧТО НРАВИТСЯ БОГУ
- 8. СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА
- 9. СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
- 10. КОГДА МЫ РАБОТАЕМ
- 11. КОГДА МЫ ДОБРЫ К ЖИВОТНЫМ
- 12. КОГДА МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО БОГ ДАЁТ
- 13. КОГДА МЫ ПОМОГАЕМ
- 14. КОГДА МЫ ПОВИНУЕМСЯ
- Раздел 3. НЕ НРАВИТСЯ БОГУ
-
15. КОГДА ЛЮДИ НЕ ПОВИНУЮТСЯ
- 16. КОГДА ЛЮДИ СЕРДИТЫ 48
- 17. КОГДА ЛЮДИ НЕ КАЮТСЯ
- 18. КОГДА ЛЮДИ НЕНАВИДЯТ ДРУГИХ
- 19. КОГДА ЛЮДИ ОБМАНЫВАЮТ
- 20. КОГДА ЛЮДИ НЕ ЛЮБЯТ БОГА
- 21. КОГДА ЛЮДИ ПЛОХИЕ
-
Раздел 4. КАК БОГ ПОЗАБОТИЛСЯ О НОЕ
- 22. БОГ ВИДИТ БОГОБОЯЗНЕННУЮ СЕМЬЮ
- 23. БОГ ГОВОРИТ СЕМЬЕ НОЯ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
- 24. БОГ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ НОЯ
- 25. БОГ ПРИЗЫВАЕТ НОЯ
- 26. БОГ ПРОЛИВАЕТ ВОДЫ
- 27. БОГ ПОСЫЛАЕТ ПОТОП
- 28. БОГ РАЗРЕШАЕТ НОЮ И ЕГО СЕМЬЕ ВЫЙТИ ИЗ КОВЧЕГА
-
Раздел 5. ПОСЛЕ ПОТОПА
- 29. БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ
- 30. БОГ ВИДИТ БАШНЮ 80
ЧАСТЬ З. СТИХИ О БОГЕ
- АДАМ
- АВРААМ
- БОГ
- В ТЕРНОВОМ ВЕНКЕ — ХРИСТОС
- ГОЛГОФА
- ГОСПОДЬ, Я МАЛОЕ ДИТЯ
- ДЕНЬ —ТВОРЕНЬЕ БОГА
- ЕВА
- ЁЖИК
- «Е» И «Ё»
- ЖУРАВЛИ 100
- БУКВА «Ж»
- ЗВЁЗДОЧКА
- ИМЯ
- БУКВА «Й»
- КНИГА БИБЛИЯ
- ЛЮБИТ МОЙ ИИСУС МЕНЯ!
- МАМА
- НЕБО
- ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ
- БУКВА «О»
- ПЧЕЛА
- РЫБКИ... ПТИЧКИ
- РОЖДЕСТВО
- СНЕЖИНКИ
- ТРАВКА ЗЕЛЕНЕЕТ
- ТЕЛЕФОН 124
- УЛЫБКОЙ ЯСНОЮ ПРИРОДА
- УЧИТЕЛЬ ИИСУС
- ФОМА
- БУКВА «Ф»
- ХРИСТОС
- ЦВЕТЫ, АРОМАТЫ
- ЧАСЫ
- БУКВА «Ш»
- ШТОРМ
- ЩЁЛОК
- ЩЕДРОСТЬ
- МЯГКИЙ ЗНАК И ТВЁРДЫЙ ЗНАК
- БУКВА «Ы»
- ЭММАНУИЛ
- ЮЛА
- ЮНЫЙ ДАВИД
- ЯГНЯТА
- ЯЗЫК
Мы учим о Божьем народе – Класс 1 – Части 4, 5
Типография «Благодать», 2000. – 168 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)
Мы учим о Божьем народе – Класс 1 – Части 4, 5 – Содержание
4 ЧАСТЬ. АВРААМ, ИСААК И ИАКОВ
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. АВРАМ ПОКИДАЕТ СВОЙ ДОМ
- 2. КУДА ПОШЁЛ АВРАМ
- 3. ССОРА
- 4. ЛОТ ДЕЛАЕТ ВЫБОР
- 5. БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ АВРААМУ
- 6. ТРИ ПОСЕТИТЕЛЯ У АВРААМА
- 7. АВРААМ МОЛИТСЯ
- 8. БОЛЬШОЙ ОГОНЬ
- 9. БОГ ПОМОГАЕТ АГАРИ
- 10. БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ
- 11. АВРААМ ПОВИНУЕТСЯ
- 12. СЛУГА АВРААМА ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ
- 13. БОГ ПОМОГАЕТ СЛУГЕ АВРААМА
- 14. ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
- 15. ДВОЙНЯТА
- 16. ИСААК ПЕРЕЕЗЖАЕТ
- 17. БЕЗ СПОРОВ
- 18. ПЛАН РЕВЕККИ
- 19. РЕВЕККА ПОДГОТАВЛИВАЕТ ИАКОВА
- 20. ИАКОВ ПОЛУЧАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
- 21. ИСАВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
- 22. ИАКОВ ПОКИДАЕТ ДОМ
- 23. РАЗГОВОР БОГА С ИАКОВОМ
- 24. ИАКОВ ВСТРЕЧАЕТ РАХИЛЬ
- 25. ЗЛАЯ ШУТКА
- 26. ИАКОВ ПОКИДАЕТ ЛАВАНА
- 27. ЛАВАН ДОГОНЯЕТ ИАКОВА
- 28. ИАКОВ БОИТСЯ
- 29. ВСТРЕЧА ИАКОВА С ИСАВОМ
- 30. НАКОНЕЦ СНОВА РОДНОЙ ДОМ
ЧАСТЬ 5. ИОСИФ И ИИСУС
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. СНЫ ИОСИФА
- 2. ИОСИФ ПРОДАН
- 3. ИОСИФ В ТЮРЬМЕ
- 4. ДВА СНА
- 5. ФАРАОНОВЫ СНЫ
- 6. ИОСИФ СТАЛ УПРАВИТЕЛЕМ
- 7. ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
- 8. ИОСИФ ИСПЫТЫВАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
- 9. БРАТЬЯ В ТРЕВОГЕ
- 10. ВТОРОЙ ПРИХОД БРАТЬЕВ
- 11. СЕРЕБРЕННАЯ ЧАША
- 12. ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМ
- 13. ДОБРОТА ИОСИФА
- 14. ЖИТЬ И УМИРАТЬ В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
- 15. РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
- 16. ИИСУС И ЦАРЬ
- 17. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
- 18. ИИСУС ПРОПОВЕДУЕТ
- 19. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ЛЮДЕЙ
- 20. ВСЁ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ
- 21. ИИСУС ТВОРИТ ДОБРЫЕ ДЕЛА
- 22. ЦАРЬ И ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
- 23. КАК ИИСУС НАКОРМИЛ ГОЛОДНЫХ ЛЮДЕЙ
- 24. ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ
- 25. ИИСУС БЕСЕДУЕТ С УЧЕНИКАМИ
- 26. ЛЮДИ ЛЮБЯЩИЕ ИИСУСА
- 27. ЛЮДИ НЕНАВИДЯЩИЕ ИИСУСА
- 28. ЧТО СДЕЛАЛИ УЧЕНИКИ
- 29. ИИСУС УМЕР
- 30. ИИСУС ЖИВ
Рассказы о Божьем народе – Класс 2, части 1, 2, 3 – Серия книг для чтения и библейского наставления
Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 290 с.
Рассказы о Божьем народе – Класс 2, части 1, 2, 3 – Содержание
ЧАСТЬ 1. МЫ ИЗУЧАЕМ БЫТИЕ
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА
- 2. НАИЛУЧШЕЕ ИЗ ВСЕХ БОЖЬИХ ТВОРЕНИЙ
- 3. ЕДЕМСКИЙ САД
- 4. ПЕРВЫЙ ГРЕХ
- 5. КАИН И АВЕЛЬ
- 6. БОЛЬШОЙ ПОТОП
- 7. ПОСЛЕ ПОТОПА
- 8. АВРАМ И ЛОТ
- 9. АВРААМ МОЛИТСЯ
- 10. ИСПЫТАНИЕ АВРААМА
- 11. ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
- 12. БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ
- 13. КАК ИАКОВ ПОЛУЧИЛ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
- 14. ИАКОВ ПОКИДАЕТ СВОЙ ДОМ
- 15. ИАКОВ РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛАВАНА
- 16. ИАКОВ ОСТАВЛЯЕТ ЛАВАНА
- 17. ИАКОВ БОИТСЯ
- 18. СНЫ ИОСИФА
- 19. ЗЛОЙ ПЛАН
- 20. ИОСИФ ПРОДАН
- 21. ИОСИФ В ТЮРЬМЕ
- 22. СНЫ ФАРАОНА
- 23. ИОСИФ ПОМОГАЕТ ФАРАОНУ
- 24. ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
- 25. БРАТЬЯ ЕДУТ ДОМОЙ
- 26. БРАТЬЯ КУШАЮТ С ИОСИФОМ
- 27. ИОСИФ ИСПЫТЫВАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
- 28. ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ СВОИМ БРАТЬЯМ
- 29. ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
- 30. ИЗРАИЛЬ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЕГИПЕТ
ЧАСТЬ 2. МОИСЕЙ ВЕДЁТ БОЖИЙ НАРОД
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО
- 2. МЛАДЕНЕЦ В КОРЗИНКЕ
- 3. МОИСЕЙ УБЕГАЕТ
- 4. МОИСЕЙ ВИДИТ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ
- 5. МОИСЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПЕТ
- 6. НОВЫЕ ТРУДНОСТИ ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО
- 7. ПЕРВОЕ ЧУДО
- 8. ЖАБЫ В ЕГИПТЕ
- 9. МОШКИ И МУХИ
- 10. СТРАШНЫЕ ЗНАМЕНИЯ
- 11. ГРОМ, МОЛНИЯ И ГРАД
- 12. САРАНЧА
- 13. ГУСТАЯ ТЬМА
- 14. СЛУЧИВШЕЕСЯ В ПОЛНОЧЬ
- 15. НАРОД ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ
- 16. БОГ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
- 17. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЕГИПТЯНАМИ
- 18. БОГ ПИТАЕТ СВОЙ НАРОД
- 19. БОГ ДАЁТ ВОДУ СВОЕМУ НАРОДУ
- 20. БОГ СРАЖАЕТСЯ ЗА СВОЙ НАРОД
- 21. КАК БОГ ГОВОРИТ СО СВОИМ НАРОДОМ
- 22. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЗАПОВЕДИ
- 23. ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
- 24. КАК НАРОД ПОКЛОНЯЛСЯ БОГУ
- 25. НАРОД ГРЕШИТ
- 26. НАРОД НАКАЗАН
- 27. НАРОД ПОКИДАЕТ СИНАЙ
- 28. ГРЕХ ААРОНА И МАРИАМИ
- 29. ДЕСЯТЬ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ И ДВА ВЕРНЫХ ЧЕЛОВЕКА
- 30. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГРЕХА В СТАНЕ
ЧАСТЬ З. МОИСЕЙ ВАЛААМ ИЗРАИЛЬ В ХАНААНЕ
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
- 2. НАРОД СНОВА НАХОДИТ НЕДОСТАТКИ
- 3. ВОДА И ЗМЕИ
- 4. ВАЛААМ ПРИГЛАШЁН
- 5. ЗАГОВОРИВШАЯ ОСЛИЦА
- 6. МОИСЕЙ ВИДИТ ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
- 7. ПОДГОТОВКА КО ВХОДУ В ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ
- 8. РААВ ПРОЯВЛЯЕТ ДОБРОТУ
- 9. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН
- 10. РАЗРУШЕНИЕ ИЕРИХОНА
- 11. ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ
- 12. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ ВОЕВАТЬ С ГАЕМ
- 13. ХИТРЫЕ ЛЮДИ ОБМАНЫВАЮТ ИЗРАИЛЬ
- 14. ИЗРАИЛЬ ПОМОГАЕТ ГАВАОНУ
- 15. ЖИЗНЬ В НОВОЙ ЗЕМЛЕ
- 16. ПОСЛЕ СМЕРТИ ИИСУСА НАВИНА
- 17. АОД ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
- 18. КАК ЖЕНЩИНА ПОМОГЛА
- 19. АНГЕЛ ГОВОРИТ С ГЕДЕОНОМ
- 20. ГЕДЕОН УНИЧТОЖАЕТ ИДОЛОВ
- 21. СТРАННЫЙ СОН
- 22. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
- 23. АВИМЕЛЕХ И ИЕФФАЙ
- 24. СЫН ОБЕЩАН
- 25. САМСОН — СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
- 26. ЗАГАДКА САМСОНА
- 27. КАК САМСОН ОБРАЩАЛСЯ С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
- 28. КАК БОГ ПОМОГАЛ САМСОНУ
- 29. САМСОН И ДАЛИДА
- 30. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
Рассказы о Божьем народе – Класс 2 – Части 4 и 5
Типография «Благодать», 2000. – 242 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)
Рассказы о Божьем народе – Класс 2 – Части 4 и 5 – Содержание
ЧАСТЬ 4. РАССКАЗЫ ИЗ БИБЛИИ: РУФЬ и 1-я ЦАРСТВ
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. РАССКАЗ О РУФИ
- 2. РУФЬ И ВООЗ
- 3. РАССКАЗ О САМУИЛЕ
- 4. БОГ ГОВОРИТ С САМУИЛОМ
- 5. БОЖЬЕ СЛОВО ЕСТЬ ИСТИНА
- 6. КОВЧЕГ В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
- 7. КОВЧЕГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
- 8. ИЗРАИЛЬ ХОЧЕТ ЦАРЯ
- 9. САУЛ ИЩЕТ ПОТЕРЯННЫХ ОСЛИЦ
- 10. САУЛ И САМУИЛ
- 11. ЦАРЬ САУЛ
- 12. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
- 13. ИЗРАИЛЬ ИСПОВЕДУЕТ ГРЕХ
- 14. САУЛ НЕ ПОВИНУЕТСЯ БОГУ
- 15. ИОНАФАН ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
- 16. САУЛ СНОВА НЕ СЛУШАЕТСЯ
- 17. САУЛ ОПРАВДЫВАЕТСЯ
- 18. НОВЫЙ ЦАРЬ
- 19. ДАВИД И ГОЛИАФ
- 20. ДАВИД СРАЖАЕТСЯ С ГОЛИАФОМ
- 21. САУЛ ПЫТАЕТСЯ УБИТЬ ДАВИДА 85
- 22. ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ ОТ САУЛА
- 23. ИОНАФАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДАВИДА
- 24. ДАВИД ДОБР К САУЛУ
- 25. ХОРОШИЙ СОВЕТ ЖЕНЩИНЫ
- 26. ДАВИД СНОВА ПРОЯВИЛ ДОБРОТУ К САУЛУ
- 27. ДАВИД С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
- 28. ДАВИД ОСВОБОЖДАЕТ СВОИХ ЖЁН
- 29. САУЛ ПОСЕЩАЕТ ВОЛШЕБНИЦУ
- 30. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
ЧАСТЬ 5. МАРК РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИИСУСЕ
- БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
- 1. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
- 2. ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ ЧЕТЫРЁХ ПОМОЩНИКОВ
- 3. ИИСУС УЧИТ И ИСЦЕЛЯЕТ
- 4. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ПРОКАЗУ И ПАРАЛИЧ
- 5. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ В СУББОТУ
- 6. ИИСУС УЧИТ У МОРЯ
- 7. БУРЯ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ
- 8. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ОДЕРЖИМОГО НЕЧИСТЫМ ДУХОМ
- 9. ИИСУС ВОСКРЕШАЕТ ДЕВОЧКУ
- 10. ИИСУС ПОСЫЛАЕТ УЧЕНИКОВ НА ТРУД
- 11. ПОЧЕМУ УМЕР ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
- 12. ИИСУС КОРМИТ ГОЛОДНЫХ ЛЮДЕЙ
- 13. ИИСУС ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНЕ
- 14. ИИСУС ПОМОГАЕТ СЛЕПЫМ И ГОЛОДНЫМ
- 15. ИИСУС ГОВОРИТ УЧЕНИКАМ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
- 16. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ГЛУХОНЕМОГО МАЛЬЧИКА
- 17. ИИСУС УЧИТ УЧЕНИКОВ И ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ
- 18. БОГАТЫЙ МОЛОДОЙ УПРАВИТЕЛЬ
- 19. ЧТО ЗНАЧИТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ
- 20. ИИСУС ПРИХОДИТ В ИЕРУСАЛИМ
- 21. ИИСУС УЧИТ И РАССКАЗЫВАЕТ ПРИТЧУ
- 22. ИИСУС ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
- 23. ИИСУС РАССКАЗЫВАЕТ О БУДУЩЕМ
- 24. ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРЯ С ИИСУСОМ
- 25. ИИСУС В ГЕФСИМАНИИ
- 26. ИИСУС АРЕСТОВАН
- 27. НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ СУД НАД ИИСУСОМ
- 28. ИИСУС ОСУЖДЁН И РАСПЯТ
- 29. ИИСУС УМЕР И ПОГРЕБЁН
- 30. ИИСУС — ВЕЧНО ЖИВОЙ
Бог ведет Свой народ – Класс 3 – Части 1, 2, 3
Типография «Благодать», 2000. – 348 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)
Бог ведет Свой народ – Класс 3 – Части 1, 2, 3 – Содержание
ЧАСТЬ 1. РАССКАЗЫ О ДАВИДЕ И СОЛОМОНЕ
- 1. ДАВИД СКОРБИТ О САУЛЕ
- 2. ДАВИД — ПОМАЗАННЫЙ ЦАРЬ НАД ИУДЕЕЙ
- 3. АВЕНИР УБИТ
- 4. ДАВИД СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ НАД ВСЕМ ИЗРАИЛЕМ
- 5. ДАВИД ПРИНОСИТ КОВЧЕГ В ИЕРУСАЛИМ
- 6. БОГ ДАЁТ ДАВИДУ ВЕЛИКИЕ ОБЕТОВАНИЯ
- 7. ДАВИД ПРОЯВЛЯЕТ ДОБРОТУ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ
- 8. БОГ НЕДОВОЛЕН ДАВИДОМ
- 9. «ТЫ — ТОТ ЧЕЛОВЕК»
- 10. ДАВИД СТРАДАЕТ ЗА СВОЙ ГРЕХ И. ЗЛОЙ АВЕССАЛОМ
- 12. АВЕССАЛОМ ОБМАНЫВАЕТ СВОЕГО ОТЦА И НАРОД
- 13. ДАВИД БЕЖИТ ОТ АВЕССАЛОМА
- 14. ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ
- 15. ХУСИЙ ПОМОГАЕТ ДАВИДУ
- 16. АВЕССАЛОМ ПРЕСЛЕДУЕТ ДАВИДА
- 17. ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ
- 18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАВИДА В ИЕРУСАЛИМ
- 19. СПОР МЕЖДУ КОЛЕНАМИ 83
- 20. СПОР УЛАЖЕН
- 21. ИЗРАИЛЬ ИСПРАВЛЯЕТСЯ И ПРОЦВЕТАЕТ
- 22. БОГ НАКАЗЫВАЕТ ИЗРАИЛЬ
- 23. ДАВИД ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ БОГУ ДОМ
- 24. АДОНИЯ ЖЕЛАЕТ СТАТЬ ЦАРЁМ
- 25. «ДА ЖИВЁТ ЦАРЬ СОЛОМОН»
- 26. СОЛОМОН ГОТОВИТСЯ К МИРНОМУ ЦАРСТВОВАНИЮ
- 27. БОГ ДАЁТ СОЛОМОНУ ВЕЛИКУЮ МУДРОСТЬ
- 28. СОЛОМОН СТРОИТ ХРАМ
- 29. СЛАВНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ СОЛОМОНА
- 30. ВЕСЬМА ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
ЧАСТЬ 2. РАССКАЗЫ О ЦАРЯХ — ОТ РОВОАМА ДО ИОРАМА
- 1. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
- 2. ИЕРОВОАМ ВВОДИТ ИЗРАИЛЬ В ГРЕХ
- 3. ПРИХОД В ВЕФИЛЬ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ ...4. НЕПОСЛУШНЫЙ ПРОРОК
- 5. ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
- 6. НЕПОСЛУШАНИЕ ИЗРАИЛЯ
- 7. ДОБРЫЙ ЦАРЬ АСА
- 8. БОГ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ ОБ ИЛИИ
- 9. РАЗГОВОР ИЛИИ С ЦАРЁМ АХАВОМ
- 10. «ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ»
- 11. ИЛИЯ УБЕГАЕТ ОТ ИЕЗАВЕЛИ
- 12. БОГ ГОВОРИТ С ИЛИЕЙ
- 13. СИРИЙЦЫ ВОЮЮТ С ИЗРАИЛЕМ
- 14. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИРИЙЦЕВ
- 15. АХАВ ГРЕШИТ ДАЛЬШЕ
- 16. АХАВ СМИРЯЕТСЯ
- 17. ИОСАФАТ — ДОБРЫЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ
- 18. ИСПОЛНЕНИЕ СЛОВ МИХЕЯ
- 19. ИОСАФАТ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
- 20. «РАЗВЕ НЕТ БОГА В ИЗРАИЛЕ?»
- 21. ИЛИЯ ВЗЯТ НА НЕБЕСА
- 22. ЕЛИСЕЙ — ГОСПОДНИЙ ПРОРОК
- 23. ВДОВА И КУВШИН С МАСЛОМ
- 24. ОСОБАЯ КОМНАТА И ОСОБАЯ НАГРАДА
- 25. ВЕЛИКИЙ БОГ ИЗРАИЛЯ
- 26. ВЕРНАЯ ДЕВОЧКА-СЛУЖАНКА
- 27. «И ИСПЫТАЕТЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ ВАШ»
- 28. БОГ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ НАРОД
- 29. УЖАСНЫЙ ГОЛОД
- 30. ДОСТАТОК В ИЗРАИЛЕ
ЧАСТЬ З. РАССКАЗЫ О ПОСЛЕДНИХ ЦАРЯХ И ПРОРОКАХ
- 1. ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦАРЬ ВСТРЕЧАЕТ ЖЕНЩИНУ-СОНАМИТЯНКУ
- 2. БОЖИЙ СУД НАД НЕЧЕСТИВЫМИ ЛЮДЬМИ
- 3. УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЧЕСТИВОГО ДОМА АХАВА
- 4. УНИЧТОЖЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВААЛА
- 5. ИОАС — МАЛЬЧИК-ЦАРЬ
- 6. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ИОАСА
- 7. ОЗИЯИИСАИЯ
- 8. АХАЗ И ЕЗЕКИЯ
- 9. ИУДЕЯ ПОКЛОНЯЕТСЯ ГОСПОДУ
- 10. БЕДА В ИЗРАИЛЕ
- И. ГИБЕЛЬ ГОРДЫХ АССИРИЙЦЕВ
- 12. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЕЗЕКИИ
- 13. БОЖИЙ СУД И МИЛОСТЬ
- 14. ДОБРОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ИОСИИ
- 15. ДАНИИЛ ОТВАЖИЛСЯ ПОСТУПАТЬ ПО ПРАВДЕ
- 16. ВАВИЛОНСКИЕ МУДРЕЦЫ В ОПАСНОСТИ
- 17. СОН НАВУХОДОНОСОРА
- 18. ТРИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕКЛОНИЛИСЬ
- 19. ТРИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ НЕ СГОРЕЛИ В ОГНЕ
- 20. ВТОРОЙ СОН НАВУХОДОНОСОРА 310
- 21. СОН ИСПОЛНЯЕТСЯ
- 22. ГОСПОДЬ ГОВОРИТ С ИЕРЕМИЕЙ
- 23. ИЕРЕМИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАРОД
- 24. ПОПЫТКА ЦАРЯ УНИЧТОЖИТЬ СЛОВО БОЖЬЕ
- 25. НАКАЗАНИЕ ИУДЕИ
- 26. ИЕРЕМИЯ ПИШЕТ ПЛЕННИКАМ
- 27. АВДЕМЕЛЕХ ПОМОГАЕТ ИЕРЕМИИ
- 28. ИЕРУСАЛИМ ВЗЯТ ХАЛДЕЯМИ
- 29. ИСМАИЛ ОБМАНЫВАЕТ ГОДОЛИЮ
- 30. НАРОД ИДЁТ В ЕГИПЕТ
Народ Божий идёт за Богом – Класс 3, части 4, 5 – Серия книг для чтения и библейского наставления
Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 273 с.
Народ Божий идёт за Богом – Класс 3, части 4, 5 – Содержание
ЧАСТЬ 4. БОЖИЙ НАРОД ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПЛЕНЕНИЯ
- 1. ВИДЕНИЯ ИЕЗЕКИИЛЯ
- 2. ВАЛТАСАР ВИДИТ УЖАСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
- 3. БЕДА В ВАВИЛОНЕ
- 4. ДАНИИЛ ВО РВУ СО ЛЬВАМИ
- 5. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ
- 6. ВРАГИ ПРЕПЯТСТВУЮТ РАБОТЕ
- 7. ХРАМ ЗАВЕРШЁН
- 8. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 1
- 9. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 2
- 10. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 3
- И. РАССКАЗ О ЕСФИРИ —ЧАСТЬ 4
- 12. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 5
- 13. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 6
- 14. ЕЗДРА ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
- 15. РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ
- 16. НАРОД КАЕТСЯ
- 17. ПРОСЬБА НЕЕМИИ
- 18. НЕЕМИЯ ИДЁТ В ИЕРУСАЛИМ
- 19. ВРАГ ПЫТАЕТСЯ ПОМЕШАТЬ РАБОТЕ
- 20. БЕДА В ИУДЕЕ
- 21. НОВАЯ ПОПЫТКА ВРАГА
- 22. ЕЗДРА ПОУЧАЕТ НАРОД
- 23. НАРОД ПОВИНУЕТСЯ ЗАКОНУ
- 24. ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЛИТВЫ
- 25. ОБЕЩАНИЕ НАРОДА
- 26. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
- 27. РАССКАЗ ОБ ИОНЕ — ЧАСТЬ 1
- 28. РАССКАЗ ОБ ИОНЕ — ЧАСТЬ 2
- 29. КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- 30. ЧУДЕСНЫЕ ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Исследование Слова Божьего – Класс 4
Типография «Благодать», 2000. – 314 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)
Исследование Слова Божьего – Класс 4 - Содержание
ЧАСТЬ 1. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
- 1. ВВЕДЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА и ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА НА ЗЕМЛЮ
- 2. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ОБЪЯВЛЯЕТ ИИСУСА
- 3. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА
- 4. ИИСУС ОБЪЯСНЯЕТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
- 5. ИИСУС И ЖЕНЩИНА У КОЛОДЦА
- 6. ИИСУС ПРОЯВЛЯЕТ ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ
- 7. ИИСУС КОРМИТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
- 8. ФАРИСЕИ ПОСЯГАЮТ НА ЖИЗНЬ ИИСУСА
- 9. ВИНОВНЫЕ ОБВИНИТЕЛИ
- 10. ПРОЗРЕНИЕ И СПАСЕНИЕ СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА
- 11. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
- 12. СМЕРТЬ ДЛЯ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ
- 13. «БЛАГОСЛОВЕН ЦАРЬ ИЗРАИЛЕВ!»
- 14. СМЕРТЬ, ВЕДУЩАЯ К ЖИЗНИ
- 15. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЧЕРЯ
- 16. ИИСУС НАСТАВЛЯЕТ ОБЕСПОКОЕННЫХ УЧЕНИКОВ
- 17. ИИСУС ПОДГОТАВЛИВАЕТ УЧЕНИКОВ
- 18. ИИСУС ПРЕДАН И АРЕСТОВАН
- 19. ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ
- 20. ИИСУС ОТДАЁТ СВОЮ ЖИЗНЬ
- 21. РАДОСТЬ ПОСЛЕ ПЕЧАЛИ
- 22. ИИСУС С УЧЕНИКАМИ НА БЕРЕГУ МОРЯ
ЧАСТЬ 2. ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
- 1. ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ «ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ» и ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА
- 2. ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
- 3. ПЁТР И ИОАНН В ХРАМЕ
- 4. АНАНИЯ И САПФИРА
- 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО СТЕФАНА
- 6. САМАРИЯ ПРИНИМАЕТ СЛОВО БОЖИЕ
- 7. ОБРАЩЕНИЕ ЭФИОПСКОГО ВЕЛЬМОЖИ И САВЛА
- 8. ЯЗЫЧНИКИ ПОЛУЧАЮТ СВЯТОГО ДУХА
- 9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕТРА ИЗ ТЕМНИЦЫ
- 10. МИССИОНЕРЫ ПАВЕЛ И ВАРНАВА
- 11. ПАВЕЛ И ВАРНАВА ПРОДОЛЖАЮТ СВОЁ СЛУЖЕНИЕ
- 12. ВСТРЕЧА В ИЕРУСАЛИМЕ
- 13. СТРАЖ ТЮРЬМЫ В ГОРОДЕ ФИЛИППЫ
- 14. ПАВЕЛ ПРОПОВЕДУЕТ В АРЕОПАГЕ
- 15. УЧЕНИКИ В ЕФЕСЕ
- 16. МЯТЕЖ РЕМЕСЛЕННИКОВ В ЕФЕСЕ
- 17. ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА К ЕФЕСКИМ ПРЕСВИТЕРАМ
- 18. РЕЧЬ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМЕ
- 19. ПАВЕЛ ОТВЕЗЁН В КЕСАРИЮ
- 20. ПАВЕЛ ПЕРЕД ФЕЛИКСОМ И ФЕСТОМ
- 21. ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД АГРИППОЙ
- 22. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
- 23. ПАВЕЛ В РИМЕ
ЧАСТЬ З. ИОВ, ПСАЛМЫ, ПРИТЧИ
- 1. СТРАДАНИЯ ИОВА
- 2. ДРУЗЬЯ ИОВА ПОСЕЩАЮТ ЕГО
- 3. РАЗГОВОР С ИОВОМ
- 4. ЕЛИУЙ ГОВОРИТ И БОГ ГОВОРИТ
- 5. БОГ ИСПРАВЛЯЕТ И БЛАГОСЛОВЛЯЕТ
- 6. ПОЗНАНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
- 7. ВСЕВИДЯЩИЙ БОГ
- 8. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
- 9. ДЕЛА БОЖЬИ
- 10. БОЖЬЯ ДОБРОТА
- И. БОЖЬЕ СЛОВО
- 12. ХВАЛА И ПРОСЛАВЛЕНИЕ
- 13. МОЛИТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПАСНОСТИ
- 14. ПРОШЕНИЕ О ПРОЩЕНИИ
- 15. ПРАВЕДНЫЕ И НЕЧЕСТИВЫЕ
- 16. ЧТО ПРИНЕСЁТ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?
- 17. МЕДЛЕН НА ГНЕВ
- 18. ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
- 19. СЕТЬ ЛЕСТИ
- 20. РАЗОЧАРОВАННЫЕ БРАТЬЯ
- 21. СОЕДИНЁННЫЕ РУКИ
- 22. ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
- 23. ПРИМИРЕНИЕ ВРАГОВ
- 24. БОГАТЫЙ БЕДНЯК
- 25. ЛУЧШЕ, ЧЕМ БОЛЬШОЕ СОКРОВИЩЕ
- 26. НАИЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
- 27. ПИЩА ДЛЯ ОГНЯ
- 28. ПОЗНАЕШЬ СТРАХ ГОСПОДЕН
- 29. БЕЗ НЕДОСТАТКА
- 30. СТАРАНИЕ В РАБОТЕ
- 31. СЛОВАРЬ
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