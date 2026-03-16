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Учебники для христианской школы и домашнего обучения детей - Серия книг для чтения и библейского наставления

Мы учим о Боге – Класс 1, часть 1 – Серия книг для чтения и библейского наставления
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Educational
Если вы старательно обучаете своих детей до семилетнего возраста — они уже на три-четверти воспитаны. Ранние годы очень важны в формировании жизни ребёнка. Детство оставляет сильные, надолго запоминающиеся, впечатления.
Вид употреблённых учебников очень сильно влияет на развитие заинтересованности детей к чтению. Мы не можем научить детей ценить прекрасные качества, если мы будем кормить их маловажными измышлениями. У нас есть Библия — наивысшее руководство в жизни и наилучший источник для обучения наших детей. Библия открывает Бога и Его волю. В Притчах 9:10 сказано: «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» . Очень важно, чтобы дети полюбили истину в самом начале их учебного опыта.
Недостаточно того, чтобы только через учебники студенты увидели всю правду Божьего Слова. Важно, чтобы занимающиеся с детьми, будь-το учителя или отцы, были глубоко укоренены в Слове Божьем и переживали силу Божьего присутствия в их собственной жизни. Если преподаватели будут ценить Библию, как Божье послание людям, если она будет неотъемлемой частью их жизни, то и ученики смогут усвоить и применить в своей жизни прекрасные истины Священного Писания.
Данная книга основана на серии книг для чтения и Библейского наставления (The Bible Nurture and Reader Series), издательства «Жезл и Посох» (Rod & Staff), которое находится в штате Кентуки, в США. Господь чудесно благословил приготовление и использование этого, основанного на Библии, материала, в школах, управляемых [американскими церквями, которые любят Библию] консервативными меннонитскими церквями. Другие школы и многие родители, которые самостоятельно обучают детей, тоже высоко ценят эти книги. Мы очень рады, что в сотрудничестве с типографией «Благодать» (Grace Press, Inc.), можем сделать этот материал доступным христианским русскоговорящим церквям и родителям.

Мы учим о Боге – Класс 1, часть 1 – Серия книг для чтения и библейского наставления

Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 70 с.

Мы учим о Боге – Класс 1, часть 1 – Содержание

ЧАСТЬ 1. МЫ УЧИМ О БОГЕ
  • 1. БОГ
  • 2. ДЕНЬ 1
  • 3. ДЕНЬ 2
  • 4. ДЕНЬ 3
  • 5. ДЕНЬ 4
  • 6. ДЕНЬ 5
  • 7. ДЕНЬ 6
  • 8. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ
  • 9. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ ХОРОШИМ
  • 10. БОГ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ВСЁ
  • 11. БОГ — ДОБРЫЙ
  • 12. БОГ ВИДИТ НАС
  • 13. МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО БОГ СОЗДАЛ
  • 14. МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО БОГ СКАЗАЛ
  • 15. БОГ ЕСТЬ СВЕТ
  • 16. МЫ ХОТИМ ЧИТАТЬ
  • 17. БОГ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ
  • 18. БОГ СОЗДАЛ ЦВЕТЫ И ДЕРЕВЬЯ
  • 19. БОГ ДОБРЫЙ ДЛЯ НАС
  • 20. БОГ СОЗДАЛ ВСЁ ДЛЯ НАС
  • 21. БОГ СОЗДАЛ РЫБ И ПТИЦ
  • 22. БОГ СОЗДАЛ ЗВЕРЕЙ
  • 23. БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА
  • 24. БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ
  • 25. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
  • 26. ПЕРВЫЙ ДОМ
  • 27. ПЛОХОЙ САТАНА
  • 28. ЧТО СДЕЛАЛ САТАНА
  • 29. АДАМ И ЕВА НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ БОГА
  • 30. БОГ ЛЮБИЛ АДАМА И ЕВУ

Мы учим о Боге – Класс 1 – Части 2 и 3Мы учим о Боге – Класс 1 – Части 2 и 3

Типография «Благодать», 2000. – 162 с.

Мы учим о Боге – Класс 1 – Части 2 и 3 – Содержание

ЧАСТЬ 2. МЫ УЧИМ О БОГЕ
  • Раздел 1. ЧТО ДАЛ БОГ
    • 1. ОТЕЦ И МАТЬ
    • 2. ДЕТИ
    • 3. ДОМ
    • 4. ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ
    • 5. ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА
    • 6. ДЕНЬ И НОЧЬ
    • 7. ВСЁ ХОРОШО
  • Раздел 2. ЧТО НРАВИТСЯ БОГУ
    • 8. СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА
    • 9. СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
    • 10. КОГДА МЫ РАБОТАЕМ
    • 11. КОГДА МЫ ДОБРЫ К ЖИВОТНЫМ
    • 12. КОГДА МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО БОГ ДАЁТ
    • 13. КОГДА МЫ ПОМОГАЕМ
    • 14. КОГДА МЫ ПОВИНУЕМСЯ
  • Раздел 3. НЕ НРАВИТСЯ БОГУ
  • 15. КОГДА ЛЮДИ НЕ ПОВИНУЮТСЯ
    • 16. КОГДА ЛЮДИ СЕРДИТЫ 48
    • 17. КОГДА ЛЮДИ НЕ КАЮТСЯ
    • 18. КОГДА ЛЮДИ НЕНАВИДЯТ ДРУГИХ
    • 19. КОГДА ЛЮДИ ОБМАНЫВАЮТ
    • 20. КОГДА ЛЮДИ НЕ ЛЮБЯТ БОГА
    • 21. КОГДА ЛЮДИ ПЛОХИЕ
  • Раздел 4. КАК БОГ ПОЗАБОТИЛСЯ О НОЕ
    • 22. БОГ ВИДИТ БОГОБОЯЗНЕННУЮ СЕМЬЮ
    • 23. БОГ ГОВОРИТ СЕМЬЕ НОЯ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
    • 24. БОГ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ НОЯ
    • 25. БОГ ПРИЗЫВАЕТ НОЯ
    • 26. БОГ ПРОЛИВАЕТ ВОДЫ
    • 27. БОГ ПОСЫЛАЕТ ПОТОП
    • 28. БОГ РАЗРЕШАЕТ НОЮ И ЕГО СЕМЬЕ ВЫЙТИ ИЗ КОВЧЕГА
  • Раздел 5. ПОСЛЕ ПОТОПА
    • 29. БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ
    • 30. БОГ ВИДИТ БАШНЮ 80
ЧАСТЬ З. СТИХИ О БОГЕ
  • АДАМ
  • АВРААМ
  • БОГ
  • В ТЕРНОВОМ ВЕНКЕ — ХРИСТОС
  • ГОЛГОФА
  • ГОСПОДЬ, Я МАЛОЕ ДИТЯ
  • ДЕНЬ —ТВОРЕНЬЕ БОГА
  • ЕВА
  • ЁЖИК
  • «Е» И «Ё»
  • ЖУРАВЛИ 100
  • БУКВА «Ж»
  • ЗВЁЗДОЧКА
  • ИМЯ
  • БУКВА «Й»
  • КНИГА БИБЛИЯ
  • ЛЮБИТ МОЙ ИИСУС МЕНЯ!
  • МАМА
  • НЕБО
  • ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ
  • БУКВА «О»
  • ПЧЕЛА
  • РЫБКИ... ПТИЧКИ
  • РОЖДЕСТВО
  • СНЕЖИНКИ
  • ТРАВКА ЗЕЛЕНЕЕТ
  • ТЕЛЕФОН 124
  • УЛЫБКОЙ ЯСНОЮ ПРИРОДА
  • УЧИТЕЛЬ ИИСУС
  • ФОМА
  • БУКВА «Ф»
  • ХРИСТОС
  • ЦВЕТЫ, АРОМАТЫ
  • ЧАСЫ
  • БУКВА «Ш»
  • ШТОРМ
  • ЩЁЛОК
  • ЩЕДРОСТЬ
  • МЯГКИЙ ЗНАК И ТВЁРДЫЙ ЗНАК
  • БУКВА «Ы»
  • ЭММАНУИЛ
  • ЮЛА
  • ЮНЫЙ ДАВИД
  • ЯГНЯТА
  • ЯЗЫК

Мы учим о Божьем народе – Класс 1 – Части 4, 5Мы учим о Божьем народе – Класс 1 – Части 4, 5

Типография «Благодать», 2000. – 168 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)

Мы учим о Божьем народе – Класс 1 – Части 4, 5 – Содержание

4 ЧАСТЬ. АВРААМ, ИСААК И ИАКОВ
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. АВРАМ ПОКИДАЕТ СВОЙ ДОМ
  • 2. КУДА ПОШЁЛ АВРАМ
  • 3. ССОРА
  • 4. ЛОТ ДЕЛАЕТ ВЫБОР
  • 5. БОЖЬЕ ОБЕЩАНИЕ АВРААМУ
  • 6. ТРИ ПОСЕТИТЕЛЯ У АВРААМА
  • 7. АВРААМ МОЛИТСЯ
  • 8. БОЛЬШОЙ ОГОНЬ
  • 9. БОГ ПОМОГАЕТ АГАРИ
  • 10. БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ
  • 11. АВРААМ ПОВИНУЕТСЯ
  • 12. СЛУГА АВРААМА ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ
  • 13. БОГ ПОМОГАЕТ СЛУГЕ АВРААМА
  • 14. ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
  • 15. ДВОЙНЯТА
  • 16. ИСААК ПЕРЕЕЗЖАЕТ
  • 17. БЕЗ СПОРОВ
  • 18. ПЛАН РЕВЕККИ
  • 19. РЕВЕККА ПОДГОТАВЛИВАЕТ ИАКОВА
  • 20. ИАКОВ ПОЛУЧАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
  • 21. ИСАВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
  • 22. ИАКОВ ПОКИДАЕТ ДОМ
  • 23. РАЗГОВОР БОГА С ИАКОВОМ
  • 24. ИАКОВ ВСТРЕЧАЕТ РАХИЛЬ
  • 25. ЗЛАЯ ШУТКА
  • 26. ИАКОВ ПОКИДАЕТ ЛАВАНА
  • 27. ЛАВАН ДОГОНЯЕТ ИАКОВА
  • 28. ИАКОВ БОИТСЯ
  • 29. ВСТРЕЧА ИАКОВА С ИСАВОМ
  • 30. НАКОНЕЦ СНОВА РОДНОЙ ДОМ
ЧАСТЬ 5. ИОСИФ И ИИСУС
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. СНЫ ИОСИФА
  • 2. ИОСИФ ПРОДАН
  • 3. ИОСИФ В ТЮРЬМЕ
  • 4. ДВА СНА
  • 5. ФАРАОНОВЫ СНЫ
  • 6. ИОСИФ СТАЛ УПРАВИТЕЛЕМ
  • 7. ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
  • 8. ИОСИФ ИСПЫТЫВАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
  • 9. БРАТЬЯ В ТРЕВОГЕ
  • 10. ВТОРОЙ ПРИХОД БРАТЬЕВ
  • 11. СЕРЕБРЕННАЯ ЧАША
  • 12. ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМ
  • 13. ДОБРОТА ИОСИФА
  • 14. ЖИТЬ И УМИРАТЬ В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
  • 15. РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
  • 16. ИИСУС И ЦАРЬ
  • 17. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
  • 18. ИИСУС ПРОПОВЕДУЕТ
  • 19. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ЛЮДЕЙ
  • 20. ВСЁ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ
  • 21. ИИСУС ТВОРИТ ДОБРЫЕ ДЕЛА
  • 22. ЦАРЬ И ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
  • 23. КАК ИИСУС НАКОРМИЛ ГОЛОДНЫХ ЛЮДЕЙ
  • 24. ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ
  • 25. ИИСУС БЕСЕДУЕТ С УЧЕНИКАМИ
  • 26. ЛЮДИ ЛЮБЯЩИЕ ИИСУСА
  • 27. ЛЮДИ НЕНАВИДЯЩИЕ ИИСУСА
  • 28. ЧТО СДЕЛАЛИ УЧЕНИКИ
  • 29. ИИСУС УМЕР
  • 30. ИИСУС ЖИВ

Рассказы о Божьем народе – Класс 2, части 1, 2, 3 – Серия книг для чтения и библейского наставленияРассказы о Божьем народе – Класс 2, части 1, 2, 3 – Серия книг для чтения и библейского наставления

Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 290 с.

Рассказы о Божьем народе – Класс 2, части 1, 2, 3 – Содержание

ЧАСТЬ 1. МЫ ИЗУЧАЕМ БЫТИЕ
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА
  • 2. НАИЛУЧШЕЕ ИЗ ВСЕХ БОЖЬИХ ТВОРЕНИЙ
  • 3. ЕДЕМСКИЙ САД
  • 4. ПЕРВЫЙ ГРЕХ
  • 5. КАИН И АВЕЛЬ
  • 6. БОЛЬШОЙ ПОТОП
  • 7. ПОСЛЕ ПОТОПА
  • 8. АВРАМ И ЛОТ
  • 9. АВРААМ МОЛИТСЯ
  • 10. ИСПЫТАНИЕ АВРААМА
  • 11. ЖЕНА ДЛЯ ИСААКА
  • 12. БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ
  • 13. КАК ИАКОВ ПОЛУЧИЛ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
  • 14. ИАКОВ ПОКИДАЕТ СВОЙ ДОМ
  • 15. ИАКОВ РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛАВАНА
  • 16. ИАКОВ ОСТАВЛЯЕТ ЛАВАНА
  • 17. ИАКОВ БОИТСЯ
  • 18. СНЫ ИОСИФА
  • 19. ЗЛОЙ ПЛАН
  • 20. ИОСИФ ПРОДАН
  • 21. ИОСИФ В ТЮРЬМЕ
  • 22. СНЫ ФАРАОНА
  • 23. ИОСИФ ПОМОГАЕТ ФАРАОНУ
  • 24. ИОСИФ ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
  • 25. БРАТЬЯ ЕДУТ ДОМОЙ
  • 26. БРАТЬЯ КУШАЮТ С ИОСИФОМ
  • 27. ИОСИФ ИСПЫТЫВАЕТ СВОИХ БРАТЬЕВ
  • 28. ИОСИФ ОТКРЫВАЕТСЯ СВОИМ БРАТЬЯМ
  • 29. ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
  • 30. ИЗРАИЛЬ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЕГИПЕТ
ЧАСТЬ 2. МОИСЕЙ ВЕДЁТ БОЖИЙ НАРОД
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО
  • 2. МЛАДЕНЕЦ В КОРЗИНКЕ
  • 3. МОИСЕЙ УБЕГАЕТ
  • 4. МОИСЕЙ ВИДИТ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ
  • 5. МОИСЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПЕТ
  • 6. НОВЫЕ ТРУДНОСТИ ДЛЯ НАРОДА БОЖЬЕГО
  • 7. ПЕРВОЕ ЧУДО
  • 8. ЖАБЫ В ЕГИПТЕ
  • 9. МОШКИ И МУХИ
  • 10. СТРАШНЫЕ ЗНАМЕНИЯ
  • 11. ГРОМ, МОЛНИЯ И ГРАД
  • 12. САРАНЧА
  • 13. ГУСТАЯ ТЬМА
  • 14. СЛУЧИВШЕЕСЯ В ПОЛНОЧЬ
  • 15. НАРОД ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ
  • 16. БОГ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
  • 17. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЕГИПТЯНАМИ
  • 18. БОГ ПИТАЕТ СВОЙ НАРОД
  • 19. БОГ ДАЁТ ВОДУ СВОЕМУ НАРОДУ
  • 20. БОГ СРАЖАЕТСЯ ЗА СВОЙ НАРОД
  • 21. КАК БОГ ГОВОРИТ СО СВОИМ НАРОДОМ
  • 22. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЗАПОВЕДИ
  • 23. ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
  • 24. КАК НАРОД ПОКЛОНЯЛСЯ БОГУ
  • 25. НАРОД ГРЕШИТ
  • 26. НАРОД НАКАЗАН
  • 27. НАРОД ПОКИДАЕТ СИНАЙ
  • 28. ГРЕХ ААРОНА И МАРИАМИ
  • 29. ДЕСЯТЬ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ И ДВА ВЕРНЫХ ЧЕЛОВЕКА
  • 30. ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГРЕХА В СТАНЕ
ЧАСТЬ З. МОИСЕЙ ВАЛААМ ИЗРАИЛЬ В ХАНААНЕ
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
  • 2. НАРОД СНОВА НАХОДИТ НЕДОСТАТКИ
  • 3. ВОДА И ЗМЕИ
  • 4. ВАЛААМ ПРИГЛАШЁН
  • 5. ЗАГОВОРИВШАЯ ОСЛИЦА
  • 6. МОИСЕЙ ВИДИТ ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
  • 7. ПОДГОТОВКА КО ВХОДУ В ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ
  • 8. РААВ ПРОЯВЛЯЕТ ДОБРОТУ
  • 9. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН
  • 10. РАЗРУШЕНИЕ ИЕРИХОНА
  • 11. ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ
  • 12. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ ВОЕВАТЬ С ГАЕМ
  • 13. ХИТРЫЕ ЛЮДИ ОБМАНЫВАЮТ ИЗРАИЛЬ
  • 14. ИЗРАИЛЬ ПОМОГАЕТ ГАВАОНУ
  • 15. ЖИЗНЬ В НОВОЙ ЗЕМЛЕ
  • 16. ПОСЛЕ СМЕРТИ ИИСУСА НАВИНА
  • 17. АОД ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
  • 18. КАК ЖЕНЩИНА ПОМОГЛА
  • 19. АНГЕЛ ГОВОРИТ С ГЕДЕОНОМ
  • 20. ГЕДЕОН УНИЧТОЖАЕТ ИДОЛОВ
  • 21. СТРАННЫЙ СОН
  • 22. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
  • 23. АВИМЕЛЕХ И ИЕФФАЙ
  • 24. СЫН ОБЕЩАН
  • 25. САМСОН — СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  • 26. ЗАГАДКА САМСОНА
  • 27. КАК САМСОН ОБРАЩАЛСЯ С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
  • 28. КАК БОГ ПОМОГАЛ САМСОНУ
  • 29. САМСОН И ДАЛИДА
  • 30. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ

Рассказы о Божьем народе – Класс 2 – Части 4 и 5Рассказы о Божьем народе – Класс 2 – Части 4 и 5

Типография «Благодать», 2000. – 242 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)

Рассказы о Божьем народе – Класс 2 – Части 4 и 5 – Содержание

ЧАСТЬ 4. РАССКАЗЫ ИЗ БИБЛИИ: РУФЬ и 1-я ЦАРСТВ
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. РАССКАЗ О РУФИ
  • 2. РУФЬ И ВООЗ
  • 3. РАССКАЗ О САМУИЛЕ
  • 4. БОГ ГОВОРИТ С САМУИЛОМ
  • 5. БОЖЬЕ СЛОВО ЕСТЬ ИСТИНА
  • 6. КОВЧЕГ В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
  • 7. КОВЧЕГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
  • 8. ИЗРАИЛЬ ХОЧЕТ ЦАРЯ
  • 9. САУЛ ИЩЕТ ПОТЕРЯННЫХ ОСЛИЦ
  • 10. САУЛ И САМУИЛ
  • 11. ЦАРЬ САУЛ
  • 12. БОГ ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
  • 13. ИЗРАИЛЬ ИСПОВЕДУЕТ ГРЕХ
  • 14. САУЛ НЕ ПОВИНУЕТСЯ БОГУ
  • 15. ИОНАФАН ПОМОГАЕТ ИЗРАИЛЮ
  • 16. САУЛ СНОВА НЕ СЛУШАЕТСЯ
  • 17. САУЛ ОПРАВДЫВАЕТСЯ
  • 18. НОВЫЙ ЦАРЬ
  • 19. ДАВИД И ГОЛИАФ
  • 20. ДАВИД СРАЖАЕТСЯ С ГОЛИАФОМ
  • 21. САУЛ ПЫТАЕТСЯ УБИТЬ ДАВИДА 85
  • 22. ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ ОТ САУЛА
  • 23. ИОНАФАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДАВИДА
  • 24. ДАВИД ДОБР К САУЛУ
  • 25. ХОРОШИЙ СОВЕТ ЖЕНЩИНЫ
  • 26. ДАВИД СНОВА ПРОЯВИЛ ДОБРОТУ К САУЛУ
  • 27. ДАВИД С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ
  • 28. ДАВИД ОСВОБОЖДАЕТ СВОИХ ЖЁН
  • 29. САУЛ ПОСЕЩАЕТ ВОЛШЕБНИЦУ
  • 30. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
ЧАСТЬ 5. МАРК РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИИСУСЕ
  • БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
  • 1. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
  • 2. ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ ЧЕТЫРЁХ ПОМОЩНИКОВ
  • 3. ИИСУС УЧИТ И ИСЦЕЛЯЕТ
  • 4. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ПРОКАЗУ И ПАРАЛИЧ
  • 5. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ В СУББОТУ
  • 6. ИИСУС УЧИТ У МОРЯ
  • 7. БУРЯ ПОВИНУЕТСЯ ИИСУСУ
  • 8. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ОДЕРЖИМОГО НЕЧИСТЫМ ДУХОМ
  • 9. ИИСУС ВОСКРЕШАЕТ ДЕВОЧКУ
  • 10. ИИСУС ПОСЫЛАЕТ УЧЕНИКОВ НА ТРУД
  • 11. ПОЧЕМУ УМЕР ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
  • 12. ИИСУС КОРМИТ ГОЛОДНЫХ ЛЮДЕЙ
  • 13. ИИСУС ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНЕ
  • 14. ИИСУС ПОМОГАЕТ СЛЕПЫМ И ГОЛОДНЫМ
  • 15. ИИСУС ГОВОРИТ УЧЕНИКАМ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
  • 16. ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ГЛУХОНЕМОГО МАЛЬЧИКА
  • 17. ИИСУС УЧИТ УЧЕНИКОВ И ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ
  • 18. БОГАТЫЙ МОЛОДОЙ УПРАВИТЕЛЬ
  • 19. ЧТО ЗНАЧИТ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ
  • 20. ИИСУС ПРИХОДИТ В ИЕРУСАЛИМ
  • 21. ИИСУС УЧИТ И РАССКАЗЫВАЕТ ПРИТЧУ
  • 22. ИИСУС ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
  • 23. ИИСУС РАССКАЗЫВАЕТ О БУДУЩЕМ
  • 24. ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРЯ С ИИСУСОМ
  • 25. ИИСУС В ГЕФСИМАНИИ
  • 26. ИИСУС АРЕСТОВАН
  • 27. НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ СУД НАД ИИСУСОМ
  • 28. ИИСУС ОСУЖДЁН И РАСПЯТ
  • 29. ИИСУС УМЕР И ПОГРЕБЁН
  • 30. ИИСУС — ВЕЧНО ЖИВОЙ

Бог ведет Свой народ – Класс 3 – Части 1, 2, 3Бог ведет Свой народ – Класс 3 – Части 1, 2, 3

Типография «Благодать», 2000. – 348 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)

Бог ведет Свой народ – Класс 3 – Части 1, 2, 3 – Содержание

ЧАСТЬ 1. РАССКАЗЫ О ДАВИДЕ И СОЛОМОНЕ
  • 1. ДАВИД СКОРБИТ О САУЛЕ
  • 2. ДАВИД — ПОМАЗАННЫЙ ЦАРЬ НАД ИУДЕЕЙ
  • 3. АВЕНИР УБИТ
  • 4. ДАВИД СТАНОВИТСЯ ЦАРЁМ НАД ВСЕМ ИЗРАИЛЕМ
  • 5. ДАВИД ПРИНОСИТ КОВЧЕГ В ИЕРУСАЛИМ
  • 6. БОГ ДАЁТ ДАВИДУ ВЕЛИКИЕ ОБЕТОВАНИЯ
  • 7. ДАВИД ПРОЯВЛЯЕТ ДОБРОТУ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ
  • 8. БОГ НЕДОВОЛЕН ДАВИДОМ
  • 9. «ТЫ — ТОТ ЧЕЛОВЕК»
  • 10. ДАВИД СТРАДАЕТ ЗА СВОЙ ГРЕХ И. ЗЛОЙ АВЕССАЛОМ
  • 12. АВЕССАЛОМ ОБМАНЫВАЕТ СВОЕГО ОТЦА И НАРОД
  • 13. ДАВИД БЕЖИТ ОТ АВЕССАЛОМА
  • 14. ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ
  • 15. ХУСИЙ ПОМОГАЕТ ДАВИДУ
  • 16. АВЕССАЛОМ ПРЕСЛЕДУЕТ ДАВИДА
  • 17. ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ
  • 18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАВИДА В ИЕРУСАЛИМ
  • 19. СПОР МЕЖДУ КОЛЕНАМИ 83
  • 20. СПОР УЛАЖЕН
  • 21. ИЗРАИЛЬ ИСПРАВЛЯЕТСЯ И ПРОЦВЕТАЕТ
  • 22. БОГ НАКАЗЫВАЕТ ИЗРАИЛЬ
  • 23. ДАВИД ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ БОГУ ДОМ
  • 24. АДОНИЯ ЖЕЛАЕТ СТАТЬ ЦАРЁМ
  • 25. «ДА ЖИВЁТ ЦАРЬ СОЛОМОН»
  • 26. СОЛОМОН ГОТОВИТСЯ К МИРНОМУ ЦАРСТВОВАНИЮ
  • 27. БОГ ДАЁТ СОЛОМОНУ ВЕЛИКУЮ МУДРОСТЬ
  • 28. СОЛОМОН СТРОИТ ХРАМ
  • 29. СЛАВНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ СОЛОМОНА
  • 30. ВЕСЬМА ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ
ЧАСТЬ 2. РАССКАЗЫ О ЦАРЯХ — ОТ РОВОАМА ДО ИОРАМА
  • 1. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
  • 2. ИЕРОВОАМ ВВОДИТ ИЗРАИЛЬ В ГРЕХ
  • 3. ПРИХОД В ВЕФИЛЬ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ ...4. НЕПОСЛУШНЫЙ ПРОРОК
  • 5. ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ
  • 6. НЕПОСЛУШАНИЕ ИЗРАИЛЯ
  • 7. ДОБРЫЙ ЦАРЬ АСА
  • 8. БОГ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ ОБ ИЛИИ
  • 9. РАЗГОВОР ИЛИИ С ЦАРЁМ АХАВОМ
  • 10. «ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ»
  • 11. ИЛИЯ УБЕГАЕТ ОТ ИЕЗАВЕЛИ
  • 12. БОГ ГОВОРИТ С ИЛИЕЙ
  • 13. СИРИЙЦЫ ВОЮЮТ С ИЗРАИЛЕМ
  • 14. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИРИЙЦЕВ
  • 15. АХАВ ГРЕШИТ ДАЛЬШЕ
  • 16. АХАВ СМИРЯЕТСЯ
  • 17. ИОСАФАТ — ДОБРЫЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ
  • 18. ИСПОЛНЕНИЕ СЛОВ МИХЕЯ
  • 19. ИОСАФАТ ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
  • 20. «РАЗВЕ НЕТ БОГА В ИЗРАИЛЕ?»
  • 21. ИЛИЯ ВЗЯТ НА НЕБЕСА
  • 22. ЕЛИСЕЙ — ГОСПОДНИЙ ПРОРОК
  • 23. ВДОВА И КУВШИН С МАСЛОМ
  • 24. ОСОБАЯ КОМНАТА И ОСОБАЯ НАГРАДА
  • 25. ВЕЛИКИЙ БОГ ИЗРАИЛЯ
  • 26. ВЕРНАЯ ДЕВОЧКА-СЛУЖАНКА
  • 27. «И ИСПЫТАЕТЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ ВАШ»
  • 28. БОГ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ НАРОД
  • 29. УЖАСНЫЙ ГОЛОД
  • 30. ДОСТАТОК В ИЗРАИЛЕ
ЧАСТЬ З. РАССКАЗЫ О ПОСЛЕДНИХ ЦАРЯХ И ПРОРОКАХ
  • 1. ИЗРАИЛЬСКИЙ ЦАРЬ ВСТРЕЧАЕТ ЖЕНЩИНУ-СОНАМИТЯНКУ
  • 2. БОЖИЙ СУД НАД НЕЧЕСТИВЫМИ ЛЮДЬМИ
  • 3. УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЧЕСТИВОГО ДОМА АХАВА
  • 4. УНИЧТОЖЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВААЛА
  • 5. ИОАС — МАЛЬЧИК-ЦАРЬ
  • 6. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ИОАСА
  • 7. ОЗИЯИИСАИЯ
  • 8. АХАЗ И ЕЗЕКИЯ
  • 9. ИУДЕЯ ПОКЛОНЯЕТСЯ ГОСПОДУ
  • 10. БЕДА В ИЗРАИЛЕ
  • И. ГИБЕЛЬ ГОРДЫХ АССИРИЙЦЕВ
  • 12. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЕЗЕКИИ
  • 13. БОЖИЙ СУД И МИЛОСТЬ
  • 14. ДОБРОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ИОСИИ
  • 15. ДАНИИЛ ОТВАЖИЛСЯ ПОСТУПАТЬ ПО ПРАВДЕ
  • 16. ВАВИЛОНСКИЕ МУДРЕЦЫ В ОПАСНОСТИ
  • 17. СОН НАВУХОДОНОСОРА
  • 18. ТРИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕКЛОНИЛИСЬ
  • 19. ТРИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ НЕ СГОРЕЛИ В ОГНЕ
  • 20. ВТОРОЙ СОН НАВУХОДОНОСОРА 310
  • 21. СОН ИСПОЛНЯЕТСЯ
  • 22. ГОСПОДЬ ГОВОРИТ С ИЕРЕМИЕЙ
  • 23. ИЕРЕМИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАРОД
  • 24. ПОПЫТКА ЦАРЯ УНИЧТОЖИТЬ СЛОВО БОЖЬЕ
  • 25. НАКАЗАНИЕ ИУДЕИ
  • 26. ИЕРЕМИЯ ПИШЕТ ПЛЕННИКАМ
  • 27. АВДЕМЕЛЕХ ПОМОГАЕТ ИЕРЕМИИ
  • 28. ИЕРУСАЛИМ ВЗЯТ ХАЛДЕЯМИ
  • 29. ИСМАИЛ ОБМАНЫВАЕТ ГОДОЛИЮ
  • 30. НАРОД ИДЁТ В ЕГИПЕТ

Народ Божий идёт за Богом – Класс 3, части 4, 5 – Серия книг для чтения и библейского наставленияНарод Божий идёт за Богом – Класс 3, части 4, 5 – Серия книг для чтения и библейского наставления

Ephrata, PA: Grace Press – Типография Благодать, 2000. – 273 с.

Народ Божий идёт за Богом – Класс 3, части 4, 5 – Содержание

ЧАСТЬ 4. БОЖИЙ НАРОД ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПЛЕНЕНИЯ
  • 1. ВИДЕНИЯ ИЕЗЕКИИЛЯ
  • 2. ВАЛТАСАР ВИДИТ УЖАСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
  • 3. БЕДА В ВАВИЛОНЕ
  • 4. ДАНИИЛ ВО РВУ СО ЛЬВАМИ
  • 5. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ
  • 6. ВРАГИ ПРЕПЯТСТВУЮТ РАБОТЕ
  • 7. ХРАМ ЗАВЕРШЁН
  • 8. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 1
  • 9. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 2
  • 10. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 3
  • И. РАССКАЗ О ЕСФИРИ —ЧАСТЬ 4
  • 12. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 5
  • 13. РАССКАЗ О ЕСФИРИ — ЧАСТЬ 6
  • 14. ЕЗДРА ПОМОГАЕТ СВОЕМУ НАРОДУ
  • 15. РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ
  • 16. НАРОД КАЕТСЯ
  • 17. ПРОСЬБА НЕЕМИИ
  • 18. НЕЕМИЯ ИДЁТ В ИЕРУСАЛИМ
  • 19. ВРАГ ПЫТАЕТСЯ ПОМЕШАТЬ РАБОТЕ
  • 20. БЕДА В ИУДЕЕ
  • 21. НОВАЯ ПОПЫТКА ВРАГА
  • 22. ЕЗДРА ПОУЧАЕТ НАРОД
  • 23. НАРОД ПОВИНУЕТСЯ ЗАКОНУ
  • 24. ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЛИТВЫ
  • 25. ОБЕЩАНИЕ НАРОДА
  • 26. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
  • 27. РАССКАЗ ОБ ИОНЕ — ЧАСТЬ 1
  • 28. РАССКАЗ ОБ ИОНЕ — ЧАСТЬ 2
  • 29. КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
  • 30. ЧУДЕСНЫЕ ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Исследование Слова Божьего – Класс 4Исследование Слова Божьего – Класс 4

Типография «Благодать», 2000. – 314 с. – (Серия книг для чтения и библейского наставления.)

Исследование Слова Божьего – Класс 4 - Содержание

ЧАСТЬ 1. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
  • 1. ВВЕДЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА и ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА НА ЗЕМЛЮ
  • 2. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ОБЪЯВЛЯЕТ ИИСУСА
  • 3. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА
  • 4. ИИСУС ОБЪЯСНЯЕТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
  • 5. ИИСУС И ЖЕНЩИНА У КОЛОДЦА
  • 6. ИИСУС ПРОЯВЛЯЕТ ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ
  • 7. ИИСУС КОРМИТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
  • 8. ФАРИСЕИ ПОСЯГАЮТ НА ЖИЗНЬ ИИСУСА
  • 9. ВИНОВНЫЕ ОБВИНИТЕЛИ
  • 10. ПРОЗРЕНИЕ И СПАСЕНИЕ СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА
  • 11. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
  • 12. СМЕРТЬ ДЛЯ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ
  • 13. «БЛАГОСЛОВЕН ЦАРЬ ИЗРАИЛЕВ!»
  • 14. СМЕРТЬ, ВЕДУЩАЯ К ЖИЗНИ
  • 15. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЧЕРЯ
  • 16. ИИСУС НАСТАВЛЯЕТ ОБЕСПОКОЕННЫХ УЧЕНИКОВ
  • 17. ИИСУС ПОДГОТАВЛИВАЕТ УЧЕНИКОВ
  • 18. ИИСУС ПРЕДАН И АРЕСТОВАН
  • 19. ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ
  • 20. ИИСУС ОТДАЁТ СВОЮ ЖИЗНЬ
  • 21. РАДОСТЬ ПОСЛЕ ПЕЧАЛИ
  • 22. ИИСУС С УЧЕНИКАМИ НА БЕРЕГУ МОРЯ
ЧАСТЬ 2. ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
  • 1. ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ «ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ» и ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА
  • 2. ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
  • 3. ПЁТР И ИОАНН В ХРАМЕ
  • 4. АНАНИЯ И САПФИРА
  • 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО СТЕФАНА
  • 6. САМАРИЯ ПРИНИМАЕТ СЛОВО БОЖИЕ
  • 7. ОБРАЩЕНИЕ ЭФИОПСКОГО ВЕЛЬМОЖИ И САВЛА
  • 8. ЯЗЫЧНИКИ ПОЛУЧАЮТ СВЯТОГО ДУХА
  • 9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕТРА ИЗ ТЕМНИЦЫ
  • 10. МИССИОНЕРЫ ПАВЕЛ И ВАРНАВА
  • 11. ПАВЕЛ И ВАРНАВА ПРОДОЛЖАЮТ СВОЁ СЛУЖЕНИЕ
  • 12. ВСТРЕЧА В ИЕРУСАЛИМЕ
  • 13. СТРАЖ ТЮРЬМЫ В ГОРОДЕ ФИЛИППЫ
  • 14. ПАВЕЛ ПРОПОВЕДУЕТ В АРЕОПАГЕ
  • 15. УЧЕНИКИ В ЕФЕСЕ
  • 16. МЯТЕЖ РЕМЕСЛЕННИКОВ В ЕФЕСЕ
  • 17. ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА К ЕФЕСКИМ ПРЕСВИТЕРАМ
  • 18. РЕЧЬ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМЕ
  • 19. ПАВЕЛ ОТВЕЗЁН В КЕСАРИЮ
  • 20. ПАВЕЛ ПЕРЕД ФЕЛИКСОМ И ФЕСТОМ
  • 21. ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД АГРИППОЙ
  • 22. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
  • 23. ПАВЕЛ В РИМЕ
ЧАСТЬ З. ИОВ, ПСАЛМЫ, ПРИТЧИ
  • 1. СТРАДАНИЯ ИОВА
  • 2. ДРУЗЬЯ ИОВА ПОСЕЩАЮТ ЕГО
  • 3. РАЗГОВОР С ИОВОМ
  • 4. ЕЛИУЙ ГОВОРИТ И БОГ ГОВОРИТ
  • 5. БОГ ИСПРАВЛЯЕТ И БЛАГОСЛОВЛЯЕТ
  • 6. ПОЗНАНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
  • 7. ВСЕВИДЯЩИЙ БОГ
  • 8. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
  • 9. ДЕЛА БОЖЬИ
  • 10. БОЖЬЯ ДОБРОТА
  • И. БОЖЬЕ СЛОВО
  • 12. ХВАЛА И ПРОСЛАВЛЕНИЕ
  • 13. МОЛИТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПАСНОСТИ
  • 14. ПРОШЕНИЕ О ПРОЩЕНИИ
  • 15. ПРАВЕДНЫЕ И НЕЧЕСТИВЫЕ
  • 16. ЧТО ПРИНЕСЁТ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?
  • 17. МЕДЛЕН НА ГНЕВ
  • 18. ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
  • 19. СЕТЬ ЛЕСТИ
  • 20. РАЗОЧАРОВАННЫЕ БРАТЬЯ
  • 21. СОЕДИНЁННЫЕ РУКИ
  • 22. ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
  • 23. ПРИМИРЕНИЕ ВРАГОВ
  • 24. БОГАТЫЙ БЕДНЯК
  • 25. ЛУЧШЕ, ЧЕМ БОЛЬШОЕ СОКРОВИЩЕ
  • 26. НАИЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
  • 27. ПИЩА ДЛЯ ОГНЯ
  • 28. ПОЗНАЕШЬ СТРАХ ГОСПОДЕН
  • 29. БЕЗ НЕДОСТАТКА
  • 30. СТАРАНИЕ В РАБОТЕ
  • 31. СЛОВАРЬ
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Rating 5.0 / 5
Added 16.03.2026
Author brat Vadim
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Comments (3 comments)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю. Все получилось.
Z
zalservik 4 weeks ago
А без терабокса можно?
E
esxatos 4 weeks ago
Без терабокса я бы их не нашел и не собрал в одну папку - сейчас можно эту папку качать на ГДиск.

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