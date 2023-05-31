Основание новых церквей - 1 - 3

В Новом Завете Бог открывает Себя человеку через Иисуса Христа — Своего Сына. Наш Господь говорил: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10:30) и «видевший Меня, видел Отца» (Иоанн. 14:9). Земное служение Иисуса Христа явило людям нескончаемую любовь и сострадание Отца. Истины о любви и святости Бога достигли сердец Его учеников. Все служение нашего Господа было самопожертвованием: Отец отдал Своего Сына; Сын отдал Себя в жертву за грехи людей, что-бы восстановить утраченную связь человека с Богом — Отцом.

Совершив земное служение, Иисус поручил Своим ученикам продолжить Его дело. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоан. 20:21). Именно ученики понесли весть Евангелия всему миру. Встреча со Христом изменяет жизнь каждого человека, как когда-то она изменила жизнь Павла, бывшего гонителя христиан, ставшего великим Апостолом язычников. Бог и сейчас посылает нас в мир, чтобы мы передавали Благую Весть о спасении гибнущим людям и жизнью свидетельствовали о Нем.

Библия очень ясно говорит о Великом Поручении, которое Христос дал нам: «идите и научите все народы» (Mат. 28:19). Мы верим, что наилучший способ сделать это — основывать новые церкви. К этому нас призывает Сам Господь.

Данный учебный материал дает библейский фундамент для служения по основанию новых церквей. Это не просто очередная учебная программа. Здесь вы найдете необходимые практические «инструменты» для вашего служения. В предлагаемом курсе предпринята попытка обобщить опыт многих служителей церкви, основателей церквей, миссионеров и благовестников.

Итак, этот материал написан для основателей новых церквей. Было бы ошибкой считать, что это пособие является своего рода заменой курсу обучения в Библейском колледже. Данное учебное пособие — это не теоретический курс, содержащий те или иные принципы основания церкви, который можно вписать в

рамки экзаменов или тестов. Это курс для «делателей», для тех, кто услышал Божий Великий Призыв и посвятил себя служению по основанию новых церквей.