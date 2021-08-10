Замечательная и очень нужная книга архимандрита Мелетия (Уэббера) «Шаги преображения» до сегодняшнего дня была известна в России только узкому кругу специалистов, причем лишь тем, кто владеют английским языком. Теперь благодаря издательству «Триада» она будет доступна самой широкой русскоязычной аудитории и даст читателям возможность подробно узнать о давно признанных миром Программе «12 Шагов» и Сообществе Анонимных Алкоголиков (АА). В России Программа «12 Шагов» успешно действует уже более 30 лет и за это время спасла от смерти тысячи алкоголиков, наркоманов и их близких.

Это первая православная книга о страшной болезни — алкоголизме и возможных способах ее преодоления, причем написанная священником, монахом и психологом в одном лице. Необходимо отметить, что научно-медицинское сообщество давно и успешно сотрудничает с Сообществом АА, которое использует для исцеления своих членов Программу «12 Шагов». Многие лечебные учреждения и центры эффективно инсталлируют «12 Шагов» в процесс реабилитации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Главный нарколог России Е.А. Брюн считает, что «сотрудничество на протяжении многих лет с Содружеством АА дало весьма ощутимые плоды, мы собираемся и дальше развивать нашу совместную деятельность. Симбиоз лечения в Центре [Государственном реабилитационном центре — иг. Иона] и последующая адаптация в группах АА доказали свою эффективность».

Архимандрит Мелетий (Уэббер) - Шаги преображения

Православный священник размышляет о программе «12 Шагов»

Пер. с англ.

М.: Триада, 2019. 282 с.

ISBN 978-5-86181-608-3

Архимандрит Мелетий (Уэббер) - Шаги преображения - Оглавление

Об авторе

Предисловие к русскому изданию, о. Иона (Займовский)

Вступление, Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)

Предисловие Программа «12 Шагов» и ее использование

Часть 1 Проблема зависимости и обзор Программы «12 Шагов»

Глава 1 Знакомство с «12-ю Шагами»

Глава 2 Пьющий алкоголик — образ падшего человечества

Глава 3 Жизнь в АЛ — жизнь в выздоровлении

Глава 4 Анонимность, грех и зависимость, отрицание и совладание

Глава 5 Духовность и религия

Глава 6 Программа «12 Шагов» и церковная жизнь

Часть II 12 Шагов

Глава 7 Из глубины. Шаг 1

Глава 8 Обретение веры. Шаг 2

Глава 9 Предание себя Богу. Шаг 3

Глава 10 Врата покаяния. Шаги 4 и 5

Глава 11 К преображению готовы! Шаги 6 и 7

Глава 12 Возмещение ущерба. Шаги 8 и 9

Глава 13 Хранение чистоты. Шаг 10

Глава 14 Познание Бога. Шаг 11

Глава 15 Нести добрую весть. Шаг 12

Глава 16 Девизы и изречения АА

Глава 17 Что после Шагов?

Приложение 1 Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков

Приложение 2 Двенадцать Традиций Анонимных Алкоголиков

Слово переводчика