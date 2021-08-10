Уэббер - Шаги преображения
Замечательная и очень нужная книга архимандрита Мелетия (Уэббера) «Шаги преображения» до сегодняшнего дня была известна в России только узкому кругу специалистов, причем лишь тем, кто владеют английским языком. Теперь благодаря издательству «Триада» она будет доступна самой широкой русскоязычной аудитории и даст читателям возможность подробно узнать о давно признанных миром Программе «12 Шагов» и Сообществе Анонимных Алкоголиков (АА). В России Программа «12 Шагов» успешно действует уже более 30 лет и за это время спасла от смерти тысячи алкоголиков, наркоманов и их близких.
Это первая православная книга о страшной болезни — алкоголизме и возможных способах ее преодоления, причем написанная священником, монахом и психологом в одном лице. Необходимо отметить, что научно-медицинское сообщество давно и успешно сотрудничает с Сообществом АА, которое использует для исцеления своих членов Программу «12 Шагов». Многие лечебные учреждения и центры эффективно инсталлируют «12 Шагов» в процесс реабилитации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Главный нарколог России Е.А. Брюн считает, что «сотрудничество на протяжении многих лет с Содружеством АА дало весьма ощутимые плоды, мы собираемся и дальше развивать нашу совместную деятельность. Симбиоз лечения в Центре [Государственном реабилитационном центре — иг. Иона] и последующая адаптация в группах АА доказали свою эффективность».
Архимандрит Мелетий (Уэббер) - Шаги преображения
Православный священник размышляет о программе «12 Шагов»
Пер. с англ.
М.: Триада, 2019. 282 с.
ISBN 978-5-86181-608-3
Архимандрит Мелетий (Уэббер) - Шаги преображения - Оглавление
Об авторе
Предисловие к русскому изданию, о. Иона (Займовский)
Вступление, Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)
Предисловие Программа «12 Шагов» и ее использование
Часть 1 Проблема зависимости и обзор Программы «12 Шагов»
- Глава 1 Знакомство с «12-ю Шагами»
- Глава 2 Пьющий алкоголик — образ падшего человечества
- Глава 3 Жизнь в АЛ — жизнь в выздоровлении
- Глава 4 Анонимность, грех и зависимость, отрицание и совладание
- Глава 5 Духовность и религия
- Глава 6 Программа «12 Шагов» и церковная жизнь
Часть II 12 Шагов
- Глава 7 Из глубины. Шаг 1
- Глава 8 Обретение веры. Шаг 2
- Глава 9 Предание себя Богу. Шаг 3
- Глава 10 Врата покаяния. Шаги 4 и 5
- Глава 11 К преображению готовы! Шаги 6 и 7
- Глава 12 Возмещение ущерба. Шаги 8 и 9
- Глава 13 Хранение чистоты. Шаг 10
- Глава 14 Познание Бога. Шаг 11
- Глава 15 Нести добрую весть. Шаг 12
- Глава 16 Девизы и изречения АА
- Глава 17 Что после Шагов?
Приложение 1 Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков
Приложение 2 Двенадцать Традиций Анонимных Алкоголиков
Слово переводчика
No comments yet. Be the first!