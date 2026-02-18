С раннего детства я чувствовала, что в моих отношениях с матерью что-то не так, и инстинктивно справлялась с этой проблемой, стараясь помалкивать, быть послушной и играть роль хорошей девочки. Годам к девятнадцати симптомы настолько обострились, что я обратилась за профессиональной помощью. Так началось мое необычное путешествие длиной в несколько десятилетий в компании психотерапевтки, специализирующейся в глубокой корректирующей реляционной терапии. Эта работа продолжается до сих пор. Вначале я избегала затрагивать свои отношения с матерью, но мне очень хотелось докопаться до главной причины своего отчаяния, которое годами казалось мне необъяснимым. Проходили недели, годы и десятилетия, а мне все продолжала открываться новая информация; я прокладывала связи и совершала прорывы, чего мне никогда бы не удалось, если бы я просто читала литературу по саморазвитию, психологии и самопомощи.

В 2013 году я начала вести блог, так как мне не терпелось поделиться всем, что я узнавала о материнской травме. Об этом явлении никто не говорил, а мне хотелось помочь другим женщинам, которые, как и я, мучительно пытались докопаться до главной причины своих симптомов. Почти сразу же после того, как я начала вести блог, мои заметки обрели вирусную популярность, а блог стал известен во всем мире. Мне начали писать женщины, рассказывать свои истории и благодарить меня за то, что облекла в слова опыт, о котором им было затруднительно и страшно говорить вслух.

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-00169-557-8

Бетани Уэбстер - Обретение внутренней матери - Как проработать материнскую травму и обрести личную силу - Содержание

От автора

Предисловие

Глава 1. Что такое материнская травма? - Глава 2. Как проявляется материнская травма? - Глава 3. Динамика распределения сил в материнской травме - Глава 4. Почему материнская травма продолжает существовать повсеместно? - Глава 5. Материнский дефицит - Глава 6. Пора действовать: главные симптомы - Глава 7. Обрыв пуповины и цена превращения в «настоящую девочку» - Глава 8. Границы - Глава 9. Табу сомневаться в матери - Глава 10. Отказ от несбыточной мечты - Глава 11. Признание травмы - Глава 12. Проживание горя - Глава 13. Внутренняя мать - Глава 14. Жизнь, свободная от материнской травмы

Заключение. Новая женщина: отказ угождать и согласие быть сильной

Благодарности

Приложение

Специальная литература по травмам развития, психотерапии и нейронаукам

Библиография

Разрешения