«...Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9). Близко общаясь с Господом, Ной получал от Него силы противостоять растлению мира. В то время, как окружающие его люди слепо шли по пути злых помышлений сердца и поклонялись богам пищи и питья, Ной шел в противоположном направлении — он шел с Богом. Христос сказал, что последние дни (наши дни) будут подобны дням Ноя, — они будут временем великого отступничества (Мф. 24:37-39).

Хождение пред Богом — это не просто участие в труде церкви, как многие думают. Тот факт, что мы несем какое-то служение, участвуем в благовестии, в миссионерских конференциях, регулярно посещаем собрания и старательно исполняем церковные постановления — не обязательно означает, что мы ходим пред Богом.

Да, мы должны регулярно ходить на собрания, и мы нуждаемся в правильном учении, общении и определенных церковных постановлениях. Да, мы должны ревностно трудиться. Тем не менее, в эти тяжкие времена можно наблюдать падение некоторых христиан, исполняющих все это, ибо эти люди не ходят пред Богом.

Как же нужно ходить пред Богом?

В этом уроке рассматривается одна, данная Богом, возможность приблизиться к Нему. Бог знает, что наши слабые, мятущиеся сердца могут легко отвернуться от Него, поддавшись сатанинским искушениям, подталкивающим нас к удовлетворению собственных желаний, которые сами по себе не являются греховными. Именно поэтому Он учит нас посту. Постясь, мы намеренно подавляем наше желание принимать пищу, хотя само по себе оно не греховно. Обращаясь к Богу, мы обнаруживаем, что Хлеб жизни удовлетворяет нас намного больше, нежели борщ или картофельное пюре.

Конечно же, намеренное воздержание от пищи не означает, что мы имеем истинное хождение пред Богом, но познавая и в вере соблюдая то, что Библия говорит о посте, мы становимся на шаг ближе к Богу.

Если вы искренне желаете ходить пред Богом, урок будет для вас весьма полезен. Если вы никогда не постились, мы надеемся, что урок побудит вас поверить Слову Божьему и обрести обещанные Богом благословения. Если вы уже поститесь регулярно, получив вдохновение, поступайте так и в дальнейшем.

Урок содержит ценные практические советы о посте, а также описание тех особых опасностей, которые встречаются во время поста. Познакомившись с постившимися библейскими персонажами и узнав о многих благословениях, полученных ими в ответ на их молитвы, вы получите огромное ободрение. Посмотрите на эту тему по-новому, и вас захватят новые мысли, придающие посту огромное значение.

Воды нечестия сегодня неумолимо поднимаются все выше и выше. Но если мы будем ходить пред Богом подобно Ною, то также обретем «...благодать пред очами Господа».

Джеймс Уэдел – Пост во славу Божью

Переводчик: Алексей Музалев. - Киев: Международное Господнее служение, 2006. – 68 с.

Джеймс Уэдел – Пост во славу Божью – Содержание

Содержание

I. Духовная дисциплина

А. Ветхозаветная заповедь

Б. Новозаветное учение

В. Библейское определение поста

Г. Сопутствующие посту упражнения

II. Цель поста

А. Прославление Бога

Б. Сосредоточенность на духовном

В. Поклонение Богу

Г. Подкрепление молитвы

Д. Жизнь по Божьему Слову

Е. Духовная чистота

Ж. Помощь в служении

III. Как поститься?

А. Дух ведет и наставляет

Б. Решение за нами

В. «Когда поститесь...»

Г. Без ущерба по отношению к другим обязанностям

Д. Надлежащий уход за телом

Е. Некоторые практические советы

IV. Уроки из истории

А. Пост в истории церкви

Б. Полученные уроки

V. Воздаяния за пост