Уэлч - Страх — не грех

Книга Эдварда Т. Уэлча посвящена одному из наиболее устойчивых пастырских недоразумений: убеждению, будто сам факт страха или тревоги уже свидетельствует о грехе, духовной несостоятельности или недостатке подлинной веры. Уэлч предлагает иную отправную точку. Страх обнаруживает человеческую хрупкость, зависимость и привязанность к тому, что человеку дорого; поэтому христианский ответ должен начинаться не со стыда и самообвинения, а с обращения к Богу. Именно в этом смысле книга понимает библейское «не бойся» прежде всего как слово Божьего присутствия, сострадания и помощи, которое приглашает испуганного человека приблизиться к Господу.

При этом Уэлч не превращает такое утешение в оправдание любых реакций, возникающих на почве тревоги. Через пять коротких глав он ведёт читателя от различения страха и греха к более зрелой вере: естественные желания могут оказаться под угрозой и породить страх; Бог встречает слабого человека состраданием; «малая вера» всё же является верой и способна возрастать; зрелость выражается в мужестве, уверенности и покое во Христе; наконец, именно в ситуации страха необходимо распознавать уже действительно греховные реакции — самодостаточность, стремление к тотальному контролю, гнев, обвинение, цинизм и отчаяние.

Уэлч Эдвард Т. – Страх — не грех – Это призыв к действию

Перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 48 с. Оригинальное издание: Fear Is Not a Sin: It Is a Call to Action. Greensboro, NC: New Growth Press, 2025.

ISBN оригинального печатного издания: 978-1-64507-567-7; ISBN электронного издания: 978-1-64507-568-4.

Уэлч Эдвард Т. – Страх — не грех – Содержание