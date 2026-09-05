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Уэлч - Страх — не грех

Уэлч - Страх — не грех
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Series Современное богословие Эсхатос (33 books)

Книга Эдварда Т. Уэлча посвящена одному из наиболее устойчивых пастырских недоразумений: убеждению, будто сам факт страха или тревоги уже свидетельствует о грехе, духовной несостоятельности или недостатке подлинной веры. Уэлч предлагает иную отправную точку. Страх обнаруживает человеческую хрупкость, зависимость и привязанность к тому, что человеку дорого; поэтому христианский ответ должен начинаться не со стыда и самообвинения, а с обращения к Богу. Именно в этом смысле книга понимает библейское «не бойся» прежде всего как слово Божьего присутствия, сострадания и помощи, которое приглашает испуганного человека приблизиться к Господу.

При этом Уэлч не превращает такое утешение в оправдание любых реакций, возникающих на почве тревоги. Через пять коротких глав он ведёт читателя от различения страха и греха к более зрелой вере: естественные желания могут оказаться под угрозой и породить страх; Бог встречает слабого человека состраданием; «малая вера» всё же является верой и способна возрастать; зрелость выражается в мужестве, уверенности и покое во Христе; наконец, именно в ситуации страха необходимо распознавать уже действительно греховные реакции — самодостаточность, стремление к тотальному контролю, гнев, обвинение, цинизм и отчаяние.

Уэлч Эдвард Т. – Страх — не грех – Это призыв к действию

Перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 48 с. Оригинальное издание: Fear Is Not a Sin: It Is a Call to Action. Greensboro, NC: New Growth Press, 2025.
ISBN оригинального печатного издания: 978-1-64507-567-7; ISBN электронного издания: 978-1-64507-568-4.

Уэлч Эдвард Т. – Страх — не грех – Содержание

  1. Глава первая

    • Повеление — не всегда приказ

    • Это повеление — утешение

    • Для размышления и записей

  2. Глава вторая

    • Желание — не всегда греховное желание

    • Господь ожидает, что мы будем бояться

    • Для размышления и записей

  3. Глава третья

    • Бог встречает наши страхи состраданием и призывает нас возрастать в вере

    • От «малой веры» к вере зрелой

    • Для размышления и записей

  4. Глава четвёртая

    • Возрастающая вера включает мужество и уверенность

    • Мужество

    • Уверенность

    • Покой

    • Для размышления и записей

  5. Глава пятая

    • Грехи, которых следует остерегаться в моменты страха и тревоги

    • Опора на собственные силы и контроль

    • Гнев и обвинение

    • Цинизм и отчаяние

    • Путь исповеди и очищения

    • Воззовите к Господу

Views 82
Rating 5.0 / 5
Added 05.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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