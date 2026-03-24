Уэлч - Зависимости
Это одна из самых полезных богословских книг о зависимостях. Э. Т. Уэлч считает, что проблема зависимостей — это проблема греховности нашего сердца. Автор говорит о зависимости как об идолопоклонстве, и именно такой подход помогает людям духовно расти и изменяться.
Эта книга просто необходима пасторам церквей, а также друзьям и родственникам зависимых, которые хотят помочь своим близким в борьбе с их проблемой
Эдвард Уэлч - Зависимости - банкет в могиле - Как обрести надежду в силе Евангелия
Пер. с англ. — Одесса: Тюльпан, 2008 — 332 с., мягк. пер., рус.
ISBN 978-966-2110-09-8
Эдвард Уэлч - Зависимости - банкет в могиле - Содержание
Часть 1: Мыслить в категориях богословия
Практическое богословие
Грех, болезнь или и то и другое?
Новое видение
Как развивается зависимость
Часть 2: Основные богословские темы
Говорить истину с любовью
Проявлять внимание, слушать и приглашать
Познать Господа.
Пребывать в страхе Господнем
Отвергнуть ложь
Говорить греху «нет»
Не сдаваться
Быть членом Тела Христова
Заключение: Где двое или трое собраны во имя Мое
Comments (1 comment)