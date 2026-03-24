Это одна из самых полезных богословских книг о зависимостях. Э. Т. Уэлч считает, что проблема зависимостей — это проблема греховности нашего сердца. Автор говорит о зависимости как об идолопоклонстве, и именно такой подход помогает людям духовно расти и изменяться.

Эта книга просто необходима пасторам церквей, а также друзьям и родственникам зависимых, которые хотят помочь своим близким в борьбе с их проблемой

Эдвард Уэлч - Зависимости - банкет в могиле - Как обрести надежду в силе Евангелия

Пер. с англ. — Одесса: Тюльпан, 2008 — 332 с., мягк. пер., рус.

ISBN 978-966-2110-09-8

Эдвард Уэлч - Зависимости - банкет в могиле - Содержание

Часть 1: Мыслить в категориях богословия

Практическое богословие

Грех, болезнь или и то и другое?

Новое видение

Как развивается зависимость

Часть 2: Основные богословские темы

Говорить истину с любовью

Проявлять внимание, слушать и приглашать

Познать Господа.

Пребывать в страхе Господнем

Отвергнуть ложь

Говорить греху «нет»

Не сдаваться

Быть членом Тела Христова

Заключение: Где двое или трое собраны во имя Мое