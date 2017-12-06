В этой книге подвергаются критическому анализу примеры, которые чаще всего приводят для доказательства справедливости эволюционной теории в учебниках и популярной литературе. Нет сомнений в том, что книга подольет еще немного масла в огонь этого незатухающего спора.

Вполне возможно, что вам знакома также и критика в адрес автора, потому что на английском языке «Анти-Дарвин» был издан десять лет назад под названием «Иконы эволюции». Джонатана Уэллса упрекают в том, что он нередко использует для защиты своей точки зрения высказывания людей, не согласных с его взглядами. Но он этого и не скрывает. Упрекают его и в том, что он вырывает цитаты специалистов из контекста. Читатель, имеющий некоторый естественно- научный багаж и доступ к научным журналам, может решить этот вопрос самостоятельно, найдя оригинальные работы указанных авторов на английском языке.

Джонатан Уэллс - Анти-Дарвин

Москва: Альпина Бизнес Букс, Манн, Иванов и Фербер, 2012 г. — 288 с.

ISBN 978-5-91657-397-8

Джонатан Уэллс - Анти-Дарвин - Содержание

От научного редактора

Предисловие

1. Введение

2. Эксперимент Миллера — Юри

3. Древо жизни по Дарвину

4. Гомология конечностей позвоночных

5. Эмбрионы Геккеля

6. Археоптерикс: связующее звено

7. Березовые пяденицы

8. Вьюрки Дарвина

11. От обезьяны к человеку: последняя икона

12. Наука или миф?

Приложение 1. Оценка 10 новых учебников по биологии 2

Приложение 2. Наклейки-предупреждения для учебников биологии

Список рецензированных учебников

Джонатан Уэллс - Анти-Дарвин - Предисловие

Пока я был студентом Университета Беркли в Калифорнии — учился на бакалавра естественных наук и на магистра биологии, — я верил почти всему, что написано в учебниках. Я понимал, что там есть опечатки и небольшие фактические ошибки, скептически относился к философским обобщениям, которые выходили за рамки фактов, но думал, что в основном меня учат правильно.

Заканчивая докторскую диссертацию по цитологии и биологии развития, я заметил в учебниках по эволюционной биологии очень большие натяжки. Иллюстрации сходства эмбрионов разных видов позвоночных должны были доказать, что эти виды происходят от общего предка. Но я-то занимался эмбриологией и знал, что в действительности все выглядит совсем не так. На этих рисунках не только неправильно изображены зародыши, но и не показаны более ранние стадии, когда эмбрионы очень сильно отличаются друг от друга.

Мое мнение об этих рисунках подтвердилось в 1997 году, когда британский эмбриолог Майкл Ричардсон и его коллеги опубликовали статью в журнале Anatomy and Embryology, где сравнили картинки из учебников с настоящими зародышами. Потом вывод Ричардсона даже процитировал ведущий американский журнал Science: «Судя по всему, это может оказаться самой знаменитой фальсификацией в биологии». Однако широкая публика об этом так и не узнала, и даже учебники биологии, опубликованные после 1997 года, продолжают перепечатывать фальшивые рисунки. С тех пор я обнаружил, что и многие другие иллюстрации искажают факты в пользу теории эволюции. Сначала я не мог в это поверить. Как может в такой массе пособий так долго оставаться такое количество ошибок? Почему на это никто не обращает внимания? Потом я узнал, что другие биологи заметили большую часть этих искажений и даже написали об этом статьи. Но их критика осталась неуслышанной.

Система сохраняется, и это не просто ошибка. Получается, что дарвинизм вынуждает искажать действительность. Трудно сказать, какие из этих искажений допускаются неосознанно, а какие делаются нарочно, но результат налицо. Учащимся и всему обществу систематически говорят неправду об эволюции.

В этой книге собраны факты. Для выяснения фактов я пользуюсь рецензируемыми работами сотен ученых, большинство из которых верят в дарвиновскую теорию эволюции. Пользуясь этими работами, я не пытаюсь сделать вид, будто все эти авторы отвергают дарвинизм. Я цитирую их потому, что они хорошо разбираются в фактах.

По возможности я стараюсь избегать наукообразного языка. В конце книги — два приложения. В первом оцениваются десять широко распространенных в США учебников по биологии для школьников и студентов. Во втором собраны предупреждения, которые стоило бы наклеивать на учебники, как на сигаретные пачки. Тогда учащиеся будут знать, что именно там не так.