«Дом» — это слово, которое невольно вызывает уважение! Каково его значение? Можно поискать ответ, например, заглянув в Оксфордский Словарь изречений, откуда я выбрал некоторые изречения в качестве вступительных слов к последующим главам. Но такой ответ нас вряд ли удовлетворит. Он довольно отвлеченный. Если с самого начала разговора наше сердце равнодушно к мысли о доме, то и после прочтения этой книги он будет значить для нас не больше, чем до ее чтения. Может быть, в некоторых вопросах статистические данные играют важную роль, но только не в этом. Я говорю так для того, чтобы слово «дом» пробудило у Вас и у меня личный к нему интерес.

Слово «дом» близко и дорого многим людям, хотя и не всем. Это зависит от памяти о прошлом. То же самое можно сказать о словах «отец» и «мать». Большинство людей вспоминают хотя бы одно из этих слов с теплотой, у других оно не вызывает таких чувств, причем теперь уже поздно что-либо изменить.

Независимо от возраста и времени, прошедшего после разлуки с домом Вашего детства, существует еще один дом, который может стать для Вас крайне необходимым. Эта книга повествует об этом доме.

* * *

Мысль о доме содержит в себе целый ряд понятий. Позвольте мне перечислить лишь некоторые из них:

любовь — всему глава;

безопасность — защита от окружающего мира;

воспитание — наставление и исправление;

теплота — ощущение того, что ты нужен;

верность — нечто большее, чем случайное знакомство.

Все это приходит на ум сразу же, как только речь заходит о доме. Может быть, в дополнение к этому вы можете вспомнить о своем доме что-нибудь еще.

Присмотримся к этим понятиям ближе, чтобы понять их роль в связи с мыслью о доме.

Том Уэллс - Вернись домой... навсегда - Как найти цель жизни

Gummersbach: Missionswerk FriedensBote, 1995. – 100 с.

Том Уэллс - Вернись домой... навсегда – Содержание

Вступительное слово

1. Размышления о доме

2. Сиротливость человека

3. Божий дом

4. Иисус Христос и дом

5. Ложные дома

6. Збытый дом

7. Странники и пришельцы

8. Расскажите мне снова

9. Наконец-то дома!

Заключительное слово