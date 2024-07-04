Уэллс - Вернись домой... навсегда
«Дом» — это слово, которое невольно вызывает уважение! Каково его значение? Можно поискать ответ, например, заглянув в Оксфордский Словарь изречений, откуда я выбрал некоторые изречения в качестве вступительных слов к последующим главам. Но такой ответ нас вряд ли удовлетворит. Он довольно отвлеченный. Если с самого начала разговора наше сердце равнодушно к мысли о доме, то и после прочтения этой книги он будет значить для нас не больше, чем до ее чтения. Может быть, в некоторых вопросах статистические данные играют важную роль, но только не в этом. Я говорю так для того, чтобы слово «дом» пробудило у Вас и у меня личный к нему интерес.
Слово «дом» близко и дорого многим людям, хотя и не всем. Это зависит от памяти о прошлом. То же самое можно сказать о словах «отец» и «мать». Большинство людей вспоминают хотя бы одно из этих слов с теплотой, у других оно не вызывает таких чувств, причем теперь уже поздно что-либо изменить.
Независимо от возраста и времени, прошедшего после разлуки с домом Вашего детства, существует еще один дом, который может стать для Вас крайне необходимым. Эта книга повествует об этом доме.
* * *
Мысль о доме содержит в себе целый ряд понятий. Позвольте мне перечислить лишь некоторые из них:
- любовь — всему глава;
- безопасность — защита от окружающего мира;
- воспитание — наставление и исправление;
- теплота — ощущение того, что ты нужен;
- верность — нечто большее, чем случайное знакомство.
Все это приходит на ум сразу же, как только речь заходит о доме. Может быть, в дополнение к этому вы можете вспомнить о своем доме что-нибудь еще.
Присмотримся к этим понятиям ближе, чтобы понять их роль в связи с мыслью о доме.
Том Уэллс - Вернись домой... навсегда - Как найти цель жизни
Gummersbach: Missionswerk FriedensBote, 1995. – 100 с.
Том Уэллс - Вернись домой... навсегда – Содержание
Вступительное слово
- 1. Размышления о доме
- 2. Сиротливость человека
- 3. Божий дом
- 4. Иисус Христос и дом
- 5. Ложные дома
- 6. Збытый дом
- 7. Странники и пришельцы
- 8. Расскажите мне снова
- 9. Наконец-то дома!
Заключительное слово
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