Уэйд Лорон - Закон Божий

«Если бы у вас была возможность или желание изобразить на картине состояние нашего мира, то какой бы получилась ваша картина? Светлой или мрачной?» — задал я этот вопрос своим друзьям из Коста-Рики, когда гостил у них. «Я думаю...» — начал говорить Франциско. Но именно в этот момент его речь прервалась, и мы так никогда и не узнали, что он хотел сказать. Мои друзья жили в длинном деревянном доме, где каждая квартира отделялась от соседней тонкой стеной. Поэтому то, что происходило в одной квартире, было довольно отчетливо слышно в другой. И вот, когда мы рассуждали о состоянии мира, один из соседей пришел домой. Хлопнув дверью, он начал кричать на жену. Было ясно, что он пьян. Он все громче и громче что-то требовал от жены. Я не помню, что именно, но что-то такое, чего у нее не было. И поскольку она не выполнила его просьбу немедленно, он решил показать свой мужской авторитет, избив жену. «Я научу тебя уважать меня», — кричал он. И сквозь этот ужасный шум и крики мы услышали голос маленького плачущего мальчика, умолявшего отца: «Нет, папа. Н-е-е-е-т! Не бей маму. Пожалуйста, не бей маму!» Скорее всего вы читаете эти строки в спокойной обстановке. Вероятно, на вас сейчас не кри3 чат и не угрожают избить. Повторю вопрос: какой получилась у вас картина мира? Радужной? Возможно, вы думаете, что я сгущаю краски и привожу пример, не отражающий реальности. Заметьте, я сказал, что все происходило в Коста-Рике, так что не волнуйтесь, особенно если вы там не живете, поскольку подобное всегда происходит где-то далеко и не с нами. Как вы думаете, сколько женщин подвергаются физическому насилию прямо сейчас? В Соединенных Штатах это случается каждые 15 секунд. Как часто это происходит в остальных уголках мира? Я привожу пример жестокого обращения с членами семьи, чтобы показать, что происходит в современном мире. Я могу привести бесчисленное множество других иллюстраций. Как вы думаете, сколько людей прямо сейчас роется в мусорных баках в надежде найти что-нибудь поесть? Знаете ли вы, что является причиной номер один детской смертности во всем мире? Голод. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно в мире умирает пять миллионов детей в связи с недостаточным питанием. Ежемесячная цифра детских жертв (ежедневно умирает 13 700) превышает количество людей, погибших в результате ужасных землетрясений и цунами в 2004 году. Приведем другой пример. Сколько сегодня бездомных людей? Я не говорю о тех, кто стал такими из-за алкоголя или невежества. Я говорю о тех, кто лишился крова в результате войн или геноцида. Международный комитет по делам беженцев подсчитал, что 20 миллионов людей либо 4 спасаются бегством, либо живут в крайне небезопасных условиях. А говоря о детях, сколько из них спят на улицах урбанизированных центров мира, не имея ничего, кроме холодного тротуара? Никто не знает точного числа, но Международный комитет по делам беженцев полагает, что их около 100 миллионов, и эта цифра стремительно растет в результате эпидемии СПИДа. Большинство из них станут жертвами насилия, наркотической зависимости, а другие станут правонарушителями. Предполагают, что Наполеон якобы сказал, что в войне Бог на стороне тех, у кого самое мощное оружие. Сегодня он, наверное, так не сказал бы, потому что террористы не полагаются на пушки, а действуют тайно. Во многих местах они объединяются с наркобаронами, которые свободно пересекают границы и лишь изредка отвечают перед законом. Долгие годы казалось, что пенициллин одержал победу над социальными болезнями, но только до появления СПИДа. Сегодня этой болезни подвержены более 45 миллионов человек. Болезнь унесла жизни огромного количества населения Африки и стремительно распространяется по всему миру. Подумайте! Какой получилась бы у вас картина нашего мира? Стратегия, к которой мы часто прибегаем, чтобы изолировать себя от такого потока страданий, — это массовость. Мы избегаем боли, наблюдая за теми, у кого есть проблемы, как безликая масса, а не как отдельные личности.

Уэйд Лорон - Закон Божий

Десять заповедей

[пер. с англ. С.М. Лукашевич]. — Заокский: Источник жизни, 2022. — 128 с.

ISBN 978-5-00126-224-4

Уэйд Лорон - Закон Божий - Содержание