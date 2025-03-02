Уэйт – Иллюстрированный Ключ к Таро
Очень трудно будет понять жизненные приоритеты Уэйта, если не иметь хотя бы общие представления об истории и перипетиях существования «Золотой Зари».Вкратце история создания Братства «Золотой Зари» такова: в 1886 году английский масон Роберт В. Литтл (1840 – 1878 гг.) был принят в Шотландский Орден Розы и Креста (S.R.I.A), в результате чего получил право основать аналогичное Всеобщее Братство масонов в Лондоне – Английский филиал Ордена Розы и Креста.
Иерархическая структура и система степеней, установленные Литтлом, соответствовали системе, принятой в Английском обществе розенкрейцеров, и восходили к немецкому Ордену Золотого и Розового Креста (XVIII век.); это: Новичок или Неофит, Теоретик, Практик, Философ, Младший Адепт, Старший Адепт, Адепт (Свободный Адепт), Магистр Храма, Маг. Эти степени и их символика к тому времени были достаточно известны широкому кругу людей, так как еще в 1877 году были опубликованы в виде «двух таблиц, иллюстрирующих философию розенкрейцеров» в «Королевской масонской энциклопедии» Кеннета Маккензи. В 1887 г. член S.R.I.A., Уильям Уэсткотт (1842 – 1925), получил от некоего источника, который так и не был назван, несколько шифрованных манускриптов. Один из них включал Ритуалы Магии «Священного Свода» – по мнению Уэсткотта, принадлежал авторству Элифаса Леви: текст содержал описание магического обряда инициации, этапы которого были связаны со Старшими Арканами Таро.
Другие документы были написаны тайным шифром, и к ним прилагался адрес немецкого адепта розенкрейцеров Анны Шпренгель, известной в призрачном Ордене Золотой Доминанты под девизом сестры Sapiens Dominabitur Astris (Человек Звездной Доминанты). Уэсткотт, обратившись с письмом к фрейлейн Анне, получил разрешение основать в Англии храм, которому следовало дать имя Исиды-Урании, и отделение организации, впоследствии получившее название Герметический Орден «Золотой Зари» (Hermetic Order of the Golden Dawn). Так как во главе Ордена по масонскому уставу должно было быть три человека, Уэсткотт утвердил еще двух членов S.R.I.A.: доктора Уильяма Р.Вудмана (1828 – 1891 гг.) и С.Л. Макгрегора Мазерса (1854 – 1918 гг.). 1 марта 1888 все трое получили посвящение в Лондоне в «Храме Исиды-Урании 3°» и начали практиковать технику посвящений. В своих церемониях они строго придерживались традиционных ритуалов посвящения.
Теоретическая основа доктрины ордена была переполнена алхимическими и каббалистическими мотивами, а область обязательных дисциплин, изучение которых давало возможность переходить на более высокую степень (градус), включала эзотерику (тайноведение), приемы заклинаний, медитацию и искусство предсказаний. Важная часть обучения отводилась Таро, чья тайная атрибутика и ее значение открывались по мере продвижения по степеням. Схема «Золотой Зари» основывалась на «32-х божественных каналах» Дерева Каббалы: каждой степени соответствовала одна из 10 Сефирот, то есть отдельная часть божественного, которые соединялись между собой 22 каналами, соответствующими 22 буквам еврейского алфавита, соотносящимися со Старшими Арканами Таро. В сумме они составляли 32 – число, присущее Каббалистическим Путям Мудрости. Эти Пути, иногда называемые нервами, идущими от Божественного Мозга, являют собой секретную систему, через которую открывается тайна творения. Пути аналогичны 32 степеням Масонства, которые поднимают кандидата до положения Принца Королевского Свода.
Артур Эдвард Уэйт – Иллюстрированный Ключ к Таро
Издательство – «Аввалон-Ло Скарабео»
Москва – 2023 г. / 144 с.
ISBN 978-5-91937-226-4.
Артур Эдвард Уэйт – Иллюстрированный Ключ к Таро – Содержание
- Введение
- Хронология Таро
- Артур Эдвард Уэйт
- Этапы пути
- «Золотая Заря»
- Таро Уэйта
- Иллюстрированный Ключ к Таро (The Pictorial Key to the Tarot)
- Послесловие редактора
- Примечания
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