Очень трудно будет понять жизненные приоритеты Уэйта, если не иметь хотя бы общие представления об истории и перипетиях существования «Золотой Зари».Вкратце история создания Братства «Золотой Зари» такова: в 1886 году английский масон Роберт В. Литтл (1840 – 1878 гг.) был принят в Шотланд­ский Орден Розы и Креста (S.R.I.A), в результате чего получил право основать аналогичное Всеобщее Братство масонов в Лондоне – Английский филиал Ордена Розы и Креста.

Иерархическая структура и система степеней, установ­ленные Литтлом, соответствовали системе, принятой в Английском обществе розенкрейцеров, и восходили к немецкому Ордену Золотого и Розового Креста (XVIII век.); это: Новичок или Неофит, Теоретик, Практик, Философ, Младший Адепт, Старший Адепт, Адепт (Свободный Адепт), Магистр Храма, Маг. Эти степени и их символика к тому времени были достаточно известны широкому кругу людей, так как еще в 1877 году были опубликованы в виде «двух таблиц, иллюстрирующих философию розенкрейцеров» в «Королевской масонской энциклопедии» Кеннета Маккензи. В 1887 г. член S.R.I.A., Уильям Уэсткотт (1842 – 1925), получил от некоего источника, который так и не был назван, несколько шифрованных манускрип­тов. Один из них включал Ритуалы Магии «Священного Свода» – по мнению Уэсткотта, принадлежал авторству Элифаса Леви: текст содержал описание магического обряда инициации, этапы которого были связаны со Старшими Арканами Таро.

Другие документы были написаны тайным шифром, и к ним прилагался адрес немецкого адепта розенкрейцеров Анны Шпренгель, извест­ной в призрачном Ордене Золотой Доминанты под девизом сестры Sapiens Dominabitur Astris (Человек Звездной Доминанты). Уэсткотт, обратившись с письмом к фрейлейн Анне, получил разрешение основать в Англии храм, которому следовало дать имя Исиды-Урании, и отделение организации, впоследствии получившее название Герметический Орден «Золотой Зари» (Hermetic Order of the Golden Dawn). Так как во главе Ордена по масонскому уставу должно было быть три чело­века, Уэсткотт утвердил еще двух членов S.R.I.A.: доктора Уильяма Р.Вудмана (1828 – 1891 гг.) и С.Л. Макгрегора Мазерса (1854 – 1918 гг.). 1 марта 1888 все трое получили посвящение в Лондоне в «Храме Исиды-Урании 3°» и начали практиковать технику посвящений. В своих це­ремониях они строго придерживались традиционных ритуалов посвящения.

Теоретическая основа доктрины ордена была переполнена алхимическими и каббалистическими мотивами, а область обязательных дисциплин, изучение которых давало возможность переходить на более высокую степень (градус), включала эзотерику (тайноведение), приемы заклинаний, медитацию и ис­кусство предсказаний. Важная часть обучения отводилась Таро, чья тайная атрибутика и ее значение открывались по мере продвижения по степеням. Схема «Золотой Зари» основывалась на «32-х божественных каналах» Де­рева Каббалы: каждой степени соответствовала одна из 10 Сефирот, то есть отдельная часть божественного, которые соединялись между собой 22 кана­лами, соответствующими 22 буквам еврейского алфавита, соотносящимися со Старшими Арканами Таро. В сумме они составляли 32 – число, присущее Каббалистическим Путям Мудрости. Эти Пути, иногда называемые нервами, идущими от Божественного Мозга, являют собой секретную систему, через ко­торую открывается тайна творения. Пути аналогичны 32 степеням Масонства, которые поднимают кандидата до положения Принца Королевского Свода.

Артур Эдвард Уэйт – Иллюстрированный Ключ к Таро

Издательство – «Аввалон-Ло Скарабео»

Москва – 2023 г. / 144 с.

ISBN 978-5-91937-226-4.

Артур Эдвард Уэйт – Иллюстрированный Ключ к Таро – Содержание