Уэйт Артур - Тайная Доктрина во Израиле

Британский поэт, историк-любитель и плодовитый автор Артур Эдвард Уэйт (1857-1942) плохо поддается категоризации. Его часто причисляли к типичным представителям викторианского оккультизма, и не зря, ведь всю жизнь он состоял в организациях вроде Герметического Ордена Золотой Зари и сам создал Сотоварищество Розового Креста. Но с его собственной точки зрения в поздние годы, все поиски оккультных организаций в области магии следовало отвергнуть в пользу некого особенного пути христианского мистицизма; и в этом ход мысли Уэйта во многом повторяет путь одного из его кумиров, Луи-Клода де Сен-Мартена (1743-1803), «Неведомого Философа», который точно так же отошел в свое время от практической теургии Ордена Избранных Коэнов Мартинеса Паскуалиса (1709/1726-1774) и преемников этой организации, чтобы посвятить всего себя пути внутреннего христианства, вдохновленного работами по христианской теософии Якоба Бёме (1575-1624).

В 1902 году в своей работе «Учение и литература Каббалы» (The Doctrine and Literature of the Kabalah) я попытался представить детальный анализ основных текстов, отражающий тайную традицию Израиля, равно как и некоторые соображения о том, как они повлияли на христианские учения Европы XVI- XVIII веков, то есть, строго говоря, от Пико делла Мирандолы до кануна Французской революции. Публикация «Сефер ха-Зоар», или «Книги Сияния», основного каббалистического текста, впервые на ином языке, нежели халдейский — язык оригинала, — имела место во Франции между 1906 и 1911 годами1, и таким образом в руки современных ученых попало средство для изучения данной традиции в общем. Если бы не тот факт, что до сих пор многое остается спорным в весьма интересной литературной монографии Адольфа Франка, озаглавленной «Каббала», опубликованной в 1843 году и позднее перепечатайной с некоторыми исправлениями в 1892 году, я фактически во всем согласен со всеми исследованиями, действительно заслуживающими этого названия. Например, я могу сказать, что позднейшие каббалисты вроде Исаака Лурия, Авраама Коэна Эрреры, et hoc genus omne , добавили к великим текстам, в основном, лишь свое личное мнение о них и отношение к ним, цитируя и исследуя сами тексты лишь настолько, насколько они стремились свести их к системе современного и удобного вида. В данной работе я задаюсь несколькими вопросами, принадлежащими к области исключительно критического изучения материала, однако в предисловии необходимо сказать несколько слов о книге «Зоар» в отношении ее авторства и времени написания. Не собираясь спорить о датировках, еще менее стремясь определить точное время написания, — ибо этот вопрос представляется крайне сложным, — я желал бы подчеркнуть, что такой вопрос существует.

Москва: Ганга, 2019 г. — 466 с.

ISBN 978-5-907243-04-0

Артур Эдвард Уэйт - Тайная Доктрина во Израиле. Исследование книги «Зоар» и смежных трудов - Содержание

Boyтер И. Ханеграаф. Таинства Пола в Доме Сокровенного Света: Артур Эдвард Уэйт и Каббала

Введение

Глава 1. Ранние исследователи Каббалы

Глава 2. Тайная церковь Израиля

Глава 3. Величие Бога в каббалистике

Глава 4. Космологическая доктрина

Глава 5. Миф о земном Рае

Глава 6. Змей, сын утренней зари и падение ангелов

Глава 7. Падение человека

Глава 8. Легенда о Потопе

Глава 9. Завет Авраама

Глава 10. Моисей-законодатель

Глава И. Храмы Иерусалимские

Глава 12. Пришествие Мессии

Глава 13. Понятие души в каббалистике

Глава 14. Учение о Шеоле

Глава 15. О воскресении

Глава 16. Таинство Шхины

Глава 17. Таинство Пола

Глава 18. Оккультные науки

Глава 19. Развитие позднейшей каббалистики

Глава 20. Предполагаемый христианский элемент

Глава 21. Заключение об иудейской теософии

Приложение