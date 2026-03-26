Уэйт Артур - Тайная Доктрина во Израиле
Британский поэт, историк-любитель и плодовитый автор Артур Эдвард Уэйт (1857-1942) плохо поддается категоризации. Его часто причисляли к типичным представителям викторианского оккультизма, и не зря, ведь всю жизнь он состоял в организациях вроде Герметического Ордена Золотой Зари и сам создал Сотоварищество Розового Креста. Но с его собственной точки зрения в поздние годы, все поиски оккультных организаций в области магии следовало отвергнуть в пользу некого особенного пути христианского мистицизма; и в этом ход мысли Уэйта во многом повторяет путь одного из его кумиров, Луи-Клода де Сен-Мартена (1743-1803), «Неведомого Философа», который точно так же отошел в свое время от практической теургии Ордена Избранных Коэнов Мартинеса Паскуалиса (1709/1726-1774) и преемников этой организации, чтобы посвятить всего себя пути внутреннего христианства, вдохновленного работами по христианской теософии Якоба Бёме (1575-1624).
В 1902 году в своей работе «Учение и литература Каббалы» (The Doctrine and Literature of the Kabalah) я попытался представить детальный анализ основных текстов, отражающий тайную традицию Израиля, равно как и некоторые соображения о том, как они повлияли на христианские учения Европы XVI- XVIII веков, то есть, строго говоря, от Пико делла Мирандолы до кануна Французской революции. Публикация «Сефер ха-Зоар», или «Книги Сияния», основного каббалистического текста, впервые на ином языке, нежели халдейский — язык оригинала, — имела место во Франции между 1906 и 1911 годами1, и таким образом в руки современных ученых попало средство для изучения данной традиции в общем. Если бы не тот факт, что до сих пор многое остается спорным в весьма интересной литературной монографии Адольфа Франка, озаглавленной «Каббала», опубликованной в 1843 году и позднее перепечатайной с некоторыми исправлениями в 1892 году, я фактически во всем согласен со всеми исследованиями, действительно заслуживающими этого названия. Например, я могу сказать, что позднейшие каббалисты вроде Исаака Лурия, Авраама Коэна Эрреры, et hoc genus omne , добавили к великим текстам, в основном, лишь свое личное мнение о них и отношение к ним, цитируя и исследуя сами тексты лишь настолько, насколько они стремились свести их к системе современного и удобного вида. В данной работе я задаюсь несколькими вопросами, принадлежащими к области исключительно критического изучения материала, однако в предисловии необходимо сказать несколько слов о книге «Зоар» в отношении ее авторства и времени написания. Не собираясь спорить о датировках, еще менее стремясь определить точное время написания, — ибо этот вопрос представляется крайне сложным, — я желал бы подчеркнуть, что такой вопрос существует.
Артур Эдвард Уэйт - Тайная Доктрина во Израиле - Исследование книги «Зоар» и смежных трудов
Москва: Ганга, 2019 г. — 466 с.
ISBN 978-5-907243-04-0
Артур Эдвард Уэйт - Тайная Доктрина во Израиле. Исследование книги «Зоар» и смежных трудов - Содержание
Boyтер И. Ханеграаф. Таинства Пола в Доме Сокровенного Света: Артур Эдвард Уэйт и Каббала
Введение
Глава 1. Ранние исследователи Каббалы
Глава 2. Тайная церковь Израиля
Глава 3. Величие Бога в каббалистике
Глава 4. Космологическая доктрина
Глава 5. Миф о земном Рае
Глава 6. Змей, сын утренней зари и падение ангелов
Глава 7. Падение человека
Глава 8. Легенда о Потопе
Глава 9. Завет Авраама
Глава 10. Моисей-законодатель
Глава И. Храмы Иерусалимские
Глава 12. Пришествие Мессии
Глава 13. Понятие души в каббалистике
Глава 14. Учение о Шеоле
Глава 15. О воскресении
Глава 16. Таинство Шхины
Глава 17. Таинство Пола
Глава 18. Оккультные науки
Глава 19. Развитие позднейшей каббалистики
Глава 20. Предполагаемый христианский элемент
Глава 21. Заключение об иудейской теософии
Приложение
Р.А. Гилберт. Артур Эдвард Уэйт — масон
Масонская биография А.Э. Уэйта
Библиография масонских трудов А.Э. Уэйта
Лекции А.Э. Уэйта на масонские темы
Конституция Тайного Совета Уставов
