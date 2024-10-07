Угарова - Сотворение человека

«Кто я?» — этот вопрос рано или поздно встает перед каждым человеком, приходящим в наш мир. Вопрос не праздный — от того или иного ответа на него зависят все аспекты нашей жизни здесь, на Земле, а также долгосрочная перспектива личности. Выбор ответов ограничен: по большому счету, их всего два. Две концепции претендуют на то, что они дают правильный ответ на фундаментальные вопросы — кто есть человек и как он появился на Земле.

В книге Бытие, написанной 3400 лет тому назад, говорится, что человек сотворен Богом по Его образу и подобию. Такой точки зрения придерживались иудеи (а затем христиане и мусульмане) в течение тысячелетий. Относительно недавно, в 1871 году, Дарвин провозгласил, что человек произошел путем эволюции от «волосатого, хвостатого, четвероногого существа, жившего на деревьях». Тем, кто хотел освободиться от Бога и ответственности перед Ним, дарвиновская идея понравилась, и последние 150 лет ученые усиленно ее разрабатывают. В биологической науке возникла специальная отрасль — антропогенез. Согласно постулатам антропогенеза, некая перспективная обезьяна переселилась из тропического леса в саванну, встала на ноги и освободившимися руками начала делать себе каменные орудия, постепенно превращаясь в человека. Весь процесс занял около двух миллионов лет, и вот теперь ученые, считающие себя потомками той обезьяны, написали свое родословие и принудительно навязывают его всему человечеству.

Может ли наш современник сделать свободный выбор между альтернативами? К сожалению, у современного человека свободы выбора нет. Кто-то другой сделал за него выбор в пользу дарвиновской гипотезы, и каждое новое поколение получает путевку в жизнь (школьный аттестат зрелости) только после ее усвоения.

Казалось бы, в XXI веке у библейской концепции нет шансов дойти до сознания людей. В распоряжении эволюционистов находятся школы, ВУЗы, средства массовой информации, музеи, академическая пресса и научно-популярная литература. По всем этим каналам происхождение человека от обезьяноподобного предка преподносится как доказанный факт. Тем удивительнее, что тотальное зомбирование сознания, начинающееся чуть ли не с рождения ребенка и сопровождающее человека всю его жизнь, далеко не всегда срабатывает. В душе человека продолжает жить знание о его высоком происхождении и предназначении, которое Господь вложил в его сердце. В наши дни в России количество людей, верящих в сотворение человека, постоянно растет, и сейчас их гораздо больше, чем в начале XXI века.

Если человек признает себя Божьим творением, это накладывает на него ответственность перед Богом за свои поступки и даже за свои мысли. Над таким человеком довлеет закон Божий, ему далеко не все позволено; в любом случае ему не позволено все то, что наносит вред другим людям. Некоторые инстинкты приходится смирять, но на этом пути дети Божьи имеют поддержку свыше. Гармонизация отношений с Творцом и Вседержителем приносит Божий мир в их души, у них есть надежда и есть будущность.

Если человек считает себя потомком обезьяноподобного предка, ему позволено все, кроме того, что запрещает Уголовный кодекс (но всегда теплится надежда, что его удастся обойти). Потомки обезьяны могут дать волю своим инстинктам, и они будут стараться выжать из жизни максимум удовольствий, не ставя себе на этом пути нравственных ограничений. Совместить нравственность с эволюционным происхождением невозможно. Философ В. Соловьев так проиллюстрировал проблему: «Веемы произошли от обезьяны, так будем же любить друг друга!» Хотелось бы знать, на что надеются потомки обезьяны и что они думают о своем будущем, которого, по существу, у них просто нет.

Угарова Т. - Сотворение человека - Библейская концепция в сопоставлении с данными науки

Заокский: Источник жизни, 2019. — 416 с., илл.

ISBN 978-5-00126-050-9

Угарова Т. - Сотворение человека – Содержание

Предисловие

От автора

Введение

Глава 1. Креационизм и эволюционизм сегодня

Глава 2. Земля - дом для человека

Глава 5. Современное состояние нашего земного дома

Глава 4. Сотворение человека

Глава 5. Антропогенез - учение об эволюционном происхождении человека

Глава 6. Человек как биологический вид

Глава 7. Человек как носитель образа и подобия Божьего

Глава 8. Земля и люди до Потопа. Всемирный потоп

Глава 9. Земля и люди после Потопа. Ледниковый период

Заключение

Словарь специальных терминов