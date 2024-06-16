Уилбер, Кен - Благодать и стойкость - Путешествие сквозь жизнь и за ее пределы

Она всегда называла это любовью с первого прикосновения.

Из дневников Трейи

Тридцать шесть лет понадобилось мне, чтобы встретить мужчину моей мечты. Или, по крайней мере, человека, который в наши дни способен приблизиться к этому идеалу, — и в моем случае он оказался к нему чертовски близок. Вот только к его бритой голове мне надо было привыкнуть…

Я росла в южном Техасе в те времена, когда девушки еще мечтали об идеальных мужчинах, но я и вообразить не могла, что выйду замуж за философа, психолога и трансценденталиста ростом под два метра и с такой внешностью, словно он прилетел с далекой планеты. С уникальной внешностью и уникальным внутренним складом. Невероятно доброго! И невероятно умного. Весь мой предыдущий опыт свидетельствовал: добрые мужчины обычно не слишком умны, а умные определенно не бывают добрыми. А мне всегда хотелось, чтобы было и то и другое.

Мы с Кеном познакомились 3 августа 1983 года. Не прошло и двух недель с момента нашей встречи, как мы решили пожениться. Да, все произошло очень быстро. Но почему-то мы оба почти сразу поняли, что так и должно быть. Мои отношения с мужчинами обычно тянулись годами, так что у меня было несколько романов, которые меня вполне устраивали; но, несмотря на это, к своим тридцати шести я еще ни разу не встречала человека, который пробудил бы во мне желание хотя бы задуматься о замужестве! Я не понимала, в чем дело: может быть, я чего-то боюсь; может, я перфекционистка, или идеалистка, или просто безнадежная невротичка. Перебрав варианты и поволновавшись на свой счет, я каждый раз решала успокоиться и принять все как есть, пока это самокопание не повторялось вновь в результате какого-нибудь очередного события из тех, что обычно заставляли меня сомневаться в собственной нормальности. Другие- то люди как люди — влюбляются, женятся, находятся в отношениях…

Полагаю, отчасти все мы стремимся быть «нормальными», поскольку хотим, чтобы нас принимали другие. Я помню, что в детстве мне не хотелось привлекать внимание из-за своей непохожести на остальных, хотя все-таки я жила жизнью, которую едва ли можно назвать нормальной. Было «нормальное» образование в одном из колледжей «Семи сестер», год преподавательской работы, «нормальное» получение степени магистра по английской литературе, но потом вдруг я сошла с этого пути. Причиной стал вспыхнувший во мне интерес к проблемам окружающей среды, который привел меня в горы Колорадо. Работа, связанная с охраной окружающей среды, всевозможные временные подработки, увлечение лыжным спортом и обучение ему. И вдруг — еще один резкий, стремительный поворот. Я почувствовала глубокую тоску по тому, чему я не смогла подобрать названия. Во время путешествия по Шотландии на велосипеде я натолкнулась на «Финдхорн» — духовную общину, расположившуюся в восточной части графства Инвернесс. И тогда я поняла, хотя бы отчасти, причины своей тоски. Я прожила там три года. За это время я научилась осознавать, что моя тоска — в действительности духовное томление, и поняла, что есть способы, которые могут утолить эту глубинную потребность, этот настоятельный внутренний зов. Я уехала оттуда только потому, что мои друзья попросили меня помочь в организации другого нетрадиционного центра (Windstar неподалеку от города Аспен в штате Колорадо, где я надеялась объединить заботу о своем духе с заботой об окружающей среде. Оттуда мой путь лежал в аспирантуру, но и он был не совсем обычным: я занялась междисциплинарными исследованиями культур Востока и Запада, трансцендентальной философией и психологией [в Калифорнийском институте интегральных исследований]).

Уилбер, Кен - Благодать и стойкость - Путешествие сквозь жизнь и за ее пределы

Пер. с англ. О. Вавилова ; науч. ред. Е. Пустошкин. — Москва : МИФ, 2024. — 560 c. — (Кен Уилбер. Избранные труды).

ISBN 978-5-00214-382-5

Уилбер, Кен - Благодать и стойкость – Содержание

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

К читателю

Глава 1. Несколько объятий, несколько сновидений

Глава 2. За пределами физики

Глава 3. Обреченные на поиски смысла

Глава 4. Вопрос баланса

Глава 5. Вселенная внутри

Глава 6. Тело-и-ум сброшены!

Глава 7. «Моя жизнь внезапно пошла под откос

Глава 8. Кто я?..

Глава 9. Нарцисс, или Самосжатие

Глава 10. Пора исцеления

Глава 11. Психотерапия и духовность

Глава 12. Иным голосом

Глава 13. Estrella

Глава 14. Какой вид помощи действительно помогает

Глава 15. Нью-эйдж

Глава 16. Послушайте, как поют птицы

Глава 17. «Теперь весна — мое любимое время года

Глава 18. Но не мертвый!

Глава 19. Страстная равностность

Глава 20. Поддерживающий человек

Глава 21. Благодать и стойкость

Глава 22. К лучезарной звезде

Избранная библиография