Простые люди Британии раннего нового времени владели широким ассортиментом заклинаний и ритуалов, при помощи которых могли в магическом плане помочь себе сами, но, если им требовались более сложные воздействия, они обращались к практикующему. Можно только дивиться разнообразию магических профессий, упоминаемых в источниках тоговремени:хитрый человек (мужчина или женщина), ведьма (чёрная или белая), волшебник, колдун, заклинатель, ворожея, маг, чародей, чернокнижник, некромант, прорицатель, провидец, сновидец, гадалка, предсказатель, благословляющий, наузник и т. д.

Эти наименования можно считать обобщающими, как и категории, которыми определялись духи, ведь они во многом накладывались друг на друга и были взаимозаменяемы. Термин, использовавшийся для обозначения практикующего, зависел от типа магии, который он использовал, места, где он жил, нравился ли людям и был ли человек, говорящий о нём, грамотным или неграмотным, жил ли в городе или деревне, был ли пуританином или католиком — вариаций бесконечное множество.

Эмма Уилби -Хитрый народ и духи-фамильяры: визионерские шаманские корни британского ведовства и магии Раннего Нового времени

Перевод с английского Вероника Субаева,

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 556 с.

Первое издание «Sussex Academic Press», Брайтон, Портленд, 2005 г., переиздано в 2009 и 2010 гг.

«Хитрый народ и духи-фамильяры: визионерские шаманские корни британского ведовства и магии Раннего Нового времени» — это исследование верований, связанных ведовством и магией в ранней современной Британии, написанное британским историком Эммой Уилби. Книга представляет теорию, согласно которой верования, связанные с духами-фамильярами, встречающиеся среди практикующих магию — как доброжелательных «хитрых людей», так и злых ведьм — отражают свидетельства общей народной веры в этих существ, которая проистекает из дохристианской традиции.

Опираясь на работы более ранних историков, таких как Карло Гинзбург, Ева Покс и Габор Кланичай, которые утверждали, что на ранние современные представления о магии и колдовстве повлиял субстрат шаманских верований, рассеянный по всей Европе, в своей работе, Эмма Уилби фокусируется на Великобритании, используя записи судов над ведьмами в качестве доказательства в поддержку этой теории.

Книга разделена на три части, каждая из которых посвящена отдельной области аргументации; в первой подробно излагается аргумент автора о том, что духи-фамильяры представляли широко распространённую концепцию среди обычных практикующих магию, и не были изобретением демонологов, проводящих суды над ведьмами.

Во второй части на множестве примеров доказывается, что эти духи-фамильяры были не просто частью народного фольклора, но отражали существование живой визионерской традиции, которая была шаманской и дохристианской по происхождению.

Наконец, в третьей части книги Эмма Уилби рассматривает значение этой традиции для духовного наследия Британии. Эта работа будет интересна как религиоведам, так и широкому кругу читателей.