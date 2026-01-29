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Уилби - Хитрый народ и духи-фамильяры

Уилби - Хитрый народ и духи-фамильяры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Простые люди Британии раннего нового времени владели широким ассортиментом заклинаний и ритуалов, при помощи которых могли в магическом плане помочь себе сами, но, если им требовались более сложные воздействия, они обращались к практикующему. Можно только дивиться разнообразию магических профессий, упоминаемых в источниках тоговремени:хитрый человек (мужчина или женщина), ведьма (чёрная или белая), волшебник, колдун, заклинатель, ворожея, маг, чародей, чернокнижник, некромант, прорицатель, провидец, сновидец, гадалка, предсказатель, благословляющий, наузник и т. д.

Эти наименования можно считать обобщающими, как и категории, которыми определялись духи, ведь они во многом накладывались друг на друга и были взаимозаменяемы. Термин, использовавшийся для обозначения практикующего, зависел от типа магии, который он использовал, места, где он жил, нравился ли людям и был ли человек, говорящий о нём, грамотным или неграмотным, жил ли в городе или деревне, был ли пуританином или католиком — вариаций бесконечное множество.

Эмма Уилби -Хитрый народ и духи-фамильяры: визионерские шаманские корни британского ведовства и магии Раннего Нового времени

Перевод с английского Вероника Субаева,

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 556 с.

Первое издание «Sussex Academic Press», Брайтон, Портленд, 2005 г., переиздано в 2009 и 2010 гг.

«Хитрый народ и духи-фамильяры: визионерские шаманские корни британского ведовства и магии Раннего Нового времени» — это исследование верований, связанных ведовством и магией в ранней современной Британии, написанное британским историком Эммой Уилби. Книга представляет теорию, согласно которой верования, связанные с духами-фамильярами, встречающиеся среди практикующих магию — как доброжелательных «хитрых людей», так и злых ведьм — отражают свидетельства общей народной веры в этих существ, которая проистекает из дохристианской традиции.

Опираясь на работы более ранних историков, таких как Карло Гинзбург, Ева Покс и Габор Кланичай, которые утверждали, что на ранние современные представления о магии и колдовстве повлиял субстрат шаманских верований, рассеянный по всей Европе, в своей работе, Эмма Уилби фокусируется на Великобритании, используя записи судов над ведьмами в качестве доказательства в поддержку этой теории.

Книга разделена на три части, каждая из которых посвящена отдельной области аргументации; в первой подробно излагается аргумент автора о том, что духи-фамильяры представляли широко распространённую концепцию среди обычных практикующих магию, и не были изобретением демонологов, проводящих суды над ведьмами.

Во второй части на множестве примеров доказывается, что эти духи-фамильяры были не просто частью народного фольклора, но отражали существование живой визионерской традиции, которая была шаманской и дохристианской по происхождению.

Наконец, в третьей части книги Эмма Уилби рассматривает значение этой традиции для духовного наследия Британии. Эта работа будет интересна как религиоведам, так и широкому кругу читателей.

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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