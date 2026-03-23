Будьте святы
В этой работе Макдональд демистифицирует понятие святости. Он проводит четкую грань между «позиционной святостью» (нашим статусом перед Богом) и «практической святостью» (нашим ежедневным поведением). Автор утверждает, что святость — это не отсутствие искушений, а сознательное отделение себя для Божьих целей.
Книга разбирает препятствия на пути к святой жизни — от компромиссов с совестью до влияния массовой культуры. Особое внимание уделяется «обетованию», которое сопровождает это повеление: святость не является самоцелью, она — ключ к глубокому познанию Бога и эффективности в Его руках. Это практическое руководство по «духовной гигиене» в мире, полном шума и искажений.
Уильям Макдональд - Будьте святы. Повеление с обетованием
Bielefeld, Germanу: Christliche Literatur-Verbreitung, 2013. - 222 с.
ISBN 978-3-89397-220-3
Уильям Макдональд - Будьте святы. Повеление с обетованием - СодержаниеВведение
Глава 1: Быть подобным Христу
Глава 2: Божественный приоритет
Глава 3: Плохие представители Иисуса Христа
Глава 4: Хорошие представители Иисуса Христа
Глава 5: Основания для святости
Глава 6: Четыре формы освящения
Глава 7: Всеоружие Божие
Глава 8: Божья часть - наша часть
Глава 9: Как человек освящается!
Глава 10: Совершен без греха
Глава 11: Принципы христианского поведения
Глава 12: Освобождение от власти живущего в нас греха (Часть 1)
Глава 13: Путь победы - исполнение Духом (Часть 2)
Глава 14: Два царства
Глава 15: Анатомия греха и раскаяния
Глава 16: Область нравственной чистоты
Глава 17: Самоудовлетворение
Глава 18: Гомосексуализм
Глава 19: Совесть - внутренний судья
Глава 20: Как человек мыслит
Глава 21: Размышлять пред Богом
Глава 22: Укрощение языка
Глава 23: Простите нам наши пересуды!
Глава 24: Самообладание
Глава 25: Как мне одеваться?
Глава 26: Говорить правду
Глава 27: Этика
Глава 28: Сокруши меня, Господи!
Глава 29: Отказаться от неправильного употребления веществ!
Глава 30: Азартные игры - чистое надувательство
Глава 31: Политика
Глава 32: Эгоизм
Глава 33: Музыка
Заключение
