Будьте святы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В этой работе Макдональд демистифицирует понятие святости. Он проводит четкую грань между «позиционной святостью» (нашим статусом перед Богом) и «практической святостью» (нашим ежедневным поведением). Автор утверждает, что святость — это не отсутствие искушений, а сознательное отделение себя для Божьих целей.

Книга разбирает препятствия на пути к святой жизни — от компромиссов с совестью до влияния массовой культуры. Особое внимание уделяется «обетованию», которое сопровождает это повеление: святость не является самоцелью, она — ключ к глубокому познанию Бога и эффективности в Его руках. Это практическое руководство по «духовной гигиене» в мире, полном шума и искажений.

Уильям Макдональд - Будьте святы. Повеление с обетованием

Bielefeld, Germanу: Christliche Literatur-Verbreitung, 2013. - 222 с.

ISBN 978-3-89397-220-3

Уильям Макдональд - Будьте святы. Повеление с обетованием - СодержаниеВведение

  • Глава 1: Быть подобным Христу

  • Глава 2: Божественный приоритет

  • Глава 3: Плохие представители Иисуса Христа

  • Глава 4: Хорошие представители Иисуса Христа

  • Глава 5: Основания для святости

  • Глава 6: Четыре формы освящения

  • Глава 7: Всеоружие Божие

  • Глава 8: Божья часть - наша часть

  • Глава 9: Как человек освящается!

  • Глава 10: Совершен без греха

  • Глава 11: Принципы христианского поведения

  • Глава 12: Освобождение от власти живущего в нас греха (Часть 1)

  • Глава 13: Путь победы - исполнение Духом (Часть 2)

  • Глава 14: Два царства

  • Глава 15: Анатомия греха и раскаяния

  • Глава 16: Область нравственной чистоты

  • Глава 17: Самоудовлетворение

  • Глава 18: Гомосексуализм

  • Глава 19: Совесть - внутренний судья

  • Глава 20: Как человек мыслит

  • Глава 21: Размышлять пред Богом

  • Глава 22: Укрощение языка

  • Глава 23: Простите нам наши пересуды!

  • Глава 24: Самообладание

  • Глава 25: Как мне одеваться?

  • Глава 26: Говорить правду

  • Глава 27: Этика

  • Глава 28: Сокруши меня, Господи!

  • Глава 29: Отказаться от неправильного употребления веществ!

  • Глава 30: Азартные игры - чистое надувательство

  • Глава 31: Политика

  • Глава 32: Эгоизм

  • Глава 33: Музыка

Заключение

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

