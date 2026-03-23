В этой работе Макдональд демистифицирует понятие святости. Он проводит четкую грань между «позиционной святостью» (нашим статусом перед Богом) и «практической святостью» (нашим ежедневным поведением). Автор утверждает, что святость — это не отсутствие искушений, а сознательное отделение себя для Божьих целей.

Книга разбирает препятствия на пути к святой жизни — от компромиссов с совестью до влияния массовой культуры. Особое внимание уделяется «обетованию», которое сопровождает это повеление: святость не является самоцелью, она — ключ к глубокому познанию Бога и эффективности в Его руках. Это практическое руководство по «духовной гигиене» в мире, полном шума и искажений.

Bielefeld, Germanу: Christliche Literatur-Verbreitung, 2013. - 222 с.

ISBN 978-3-89397-220-3

Уильям Макдональд - Будьте святы. Повеление с обетованием - СодержаниеВведение

Глава 1: Быть подобным Христу

Глава 2: Божественный приоритет

Глава 3: Плохие представители Иисуса Христа

Глава 4: Хорошие представители Иисуса Христа

Глава 5: Основания для святости

Глава 6: Четыре формы освящения

Глава 7: Всеоружие Божие

Глава 8: Божья часть - наша часть

Глава 9: Как человек освящается!

Глава 10: Совершен без греха

Глава 11: Принципы христианского поведения

Глава 12: Освобождение от власти живущего в нас греха (Часть 1)

Глава 13: Путь победы - исполнение Духом (Часть 2)

Глава 14: Два царства

Глава 15: Анатомия греха и раскаяния

Глава 16: Область нравственной чистоты

Глава 17: Самоудовлетворение

Глава 18: Гомосексуализм

Глава 19: Совесть - внутренний судья

Глава 20: Как человек мыслит

Глава 21: Размышлять пред Богом

Глава 22: Укрощение языка

Глава 23: Простите нам наши пересуды!

Глава 24: Самообладание

Глава 25: Как мне одеваться?

Глава 26: Говорить правду

Глава 27: Этика

Глава 28: Сокруши меня, Господи!

Глава 29: Отказаться от неправильного употребления веществ!

Глава 30: Азартные игры - чистое надувательство

Глава 31: Политика

Глава 32: Эгоизм

Глава 33: Музыка

Заключение