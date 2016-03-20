В последние годы нас по разным поводам все чаще и чаще просили выступить перед студентами, родителями, учителями и даже профессионалами по вопросам секса и сексуального воспитания детей.

Вскоре мы пришли к выводу, что в заключение таких групповых обсуждений было бы неплохо рекомендовать нашим слушателям какую-то дополнительную литературу по этой тематике и таким образом побуждать их к дальнейшему изучению данной проблемы. Несколько лет мы очень старательно, как нам казалось, пытались отыскать среди имеющейся литературы книгу, предназначенную именно для родителей. Конечно, все изученные нами в процессе поисков материалы были по-своему интересны и поучительны, поэтому мы выражаем искреннюю благодарность их авторам.

Однако книги, с которыми мы таким образом знакомились, казались нам слишком пространными или, наоборот, лаконичными и ориентированными лишь на узких специалистов; чересчур деликатными или просто непристойными; слишком возвышенными или излишне приземленными.

Основное внимание в них уделялось то технике секса, то чисто физиологическим или психологическим его аспектам. Попадались нам и недоступно дорогие издания. Нам же, довольно просвещенным и в медицине, и в психологии, в меру практичным и к тому же верующим родителям хотелось отыскать нечто простое и в то же время увлекательное.

Мы убеждены, что сексуальное просвещение детей — это первейший родительский долг, но мы также понимаем, что исполнить его, как подобает, совсем нелегко.

Джек и Барбара Уилки - Чудо секса - Как рассказать об этом ребенку: Руководство для родителей и педагогов

Москва: Центр общечеловеческих ценностей 1992 г. — 127 с.

Джек и Барбара Уилки - Чудо секса - Как рассказать об этом ребенку: Руководство для родителей и педагогов – Содержание

Предисловие

О супругах Уилки

От авторов

I. КТО ИМ ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ?

II. КАК РАССКАЗАТЬ О КОНКРЕТНЫХ ВЕЩАХ

III. КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ О СЕКСЕ

IV. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУ

V. ЛЮБОВЬ

VI. ПОДРОСТКИ ЖЕНЯТСЯ

VII. ПО КИРПИЧИКУ

VIII. ЧТО ДЕЛАТЬ?

IX. СВИДАНИЯ

X. САМОКОНТРОЛЬ

XI. ОТВЕТЫ

Не сидите сложа руки!

Джек и Барбара Уилки - Чудо секса. Как рассказать об этом ребенку: Руководство для родителей и педагогов – Предисловие

В ситуации нравственного вакуума, когда одни святыни уже низвергнуты, а другие еще не воздвигнуты, трудно говорить о морали. Еще труднее о ней умалчивать. А ведь пока мы горим политическими страстями или стоим в очередях за безумно подорожавшими продуктами, у нас, подобно деревьям в забытом саду, подрастают дети. И они задают вопросы, не подозревая о том, что у родителей не всегда есть время, желание или умение на них отвечать. Вот почему так дорог совет — тем более что он исходит от таких авторитетов, какими являются Барбара и Джек Уилки.

Не исключено, что, покупая эту книгу, вы могли заметить на том же прилавке брошюры о технике и психологии секса или доморощенные вариации журналов «Плейбой» или «Пентхауз». Наверное, в любом цивилизованном обществе все это должно существовать и сосуществовать. Свобода — это прежде всего свободный выбор. Но выбор — это ответственность, которая неимоверно велика, когда речь идет о самом дорогом, что у нас есть.

Две идеи книги Уилки мне представляются особенно ценными. Во-первых, это концепция любви, любви как благодарности другому человеку не за то, что он сделал для тебя, а за то, что он просто существует; любви как постоянного стремления отдать лучшее другому и не просить ничего взамен; любви, которая заставляет думать только о том, что я сумел дать другому и что я еще могу сделать для него. (Между прочим, недавно мы попросили старшеклассников одной из московских школ объяснить, за что они любят своих родителей. Парадокс это или знамение нашего времени, но ни один из них не сказал: «За то, что они есть» или «За то, что они произвели меня на свет». Все стали дружно перечислять, что родители им купили или в чем помогли. Любовь приобрела сходство со столь распространенным в наши дни бартером: ты — мне, я — тебе.)

И вторая идея, тесно связанная с первой. Покорное следование за своими желаниями, неустанное стремление получать все новые и новые удовольствия, по мнению авторов, крайне обедняет человека. Такие ориентации Уилки сравнивают с собиранием крох, упавших с пиршественного стола. Вся книга пронизана мыслью о том, что следует почаще обращать взор к небу для того, чтобы понять: «настоящий пир» уготован «за высшим столом». (Российский читатель конечно же вспомнит строки Ф. Тютчева: «Его призвали всеблагие как собеседника на пир». Тем более что минуты, в которые мы посетили сей мир, действительно «роковые».)

Может быть, для некоторых этот «стол» — такая же абстракция, как и «светлое будущее». В таком случае предпочтение будет оказано «крохам», которые имеют то преимущество, что они реальны или, по крайней мере, выглядят таковыми. В этом нет ничего удивительного. Было бы странно, если бы после 70-летнего господства коммунистической идеологии с ее культом самоограничения во имя некой высшей цели (которая, подобно горизонту, удалялась от нас тем далее, чем ближе мы к ней подходили) было по-иному.

Эта идеология, проповедуя пуризм, очень часто добивалась обратных результатов в силу своей беспомощности и противоречий с потребностями реальной жизни. Свою особенную неэффективность она обнаруживала при столкновении с молодежью, которая всегда ценит свободу выше, чем осторожность и здравый смысл, и для которой сексуальные отношения имеют большую привлекательность и ценность, чем для почтенных лекторов, специализирующихся на «девичьей гордости» и «юношеской чести». Наверное, не случайно сразу после падения оков тоталитаризма одним из первых проявлений либерального духа в нашей стране стал порыв к сексуальной раскрепощенности — к изумлению «отцов перестройки», ожидавших, по-видимому, лишь «повышения трудовой активности».