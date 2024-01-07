Нынешний век - это век революций, за которыми стоит острое ощущение и понимание безмерного человеческого страха и нужды. Призывы к святости и выпады против греха и сатаны не одно столетие оставались главным средством избавления падшего человека от его печальной участи. Сегодня эти призывы сменились новыми приемами. На социальном уровне политические или общественные лидеры выдвигают формулы революций, которые должны освободить человечество от всех его уз. На личном уровне нам предлагаются всевозможные приемы самореализации, обещающе личную революцию, «свободу в несвободном мире» и начало хорошей жизни. Так современное общество откликается на человеческие несчастья.

Тем не менее, на этом фоне продолжают раздаваться голоса, утверждающие, что причина столь печального положения дел, как на общественном, так и на личном уровне - а также единственно возможное средство избавления - носит духовный характер.



Правда, что именно предлагают эти голоса, не всегда понятно. Они утверждают, что социальные и политические революции никак не способствуют преображению человеческих сердец и не развеивают ту глубокую тьму, которая кроется внутри каждого из нас. Это действительно так. Кроме того, несмотря на изобилие методов, и приемов самореализации, в мире наблюдается самая настоящая эпидемия депрессии, самоубийств, личной опустошенности и побега от реальности в алкоголь, наркотики, оккультизм, потребительство, секс, насилие - и все это в сочетании с неумением поддерживать глубокие и прочные взаимоотношения. Так что да, проблема действительно носит духовный характер. А значит, и решение тоже должно иметь духовную природу.

Даллас Уиллард - Духовные навыки - Как Бог преображает жизнь человека

М. : Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2018, - 328 с.

ISBN 978-5-905340-27-7

Даллас Уиллард - Духовные навыки - Содержание

Введение

1 . Тайна легкого бремени

2. Практическое богословие духовных дисциплин

3. Спасение - это образ жизни

4. «Не много Ты умалил его пред ангелами»

5. Природа жизни

6. Духовная жизнь: искупление тела

7. Психология искупления Святого Павла: практический пример

8. История и значение духовных дисциплин

9. Основные дисциплины духовной жизни

10. Бедность и духовность

11. Духовные дисциплины и властные структуры нашего мира

Эпилог