Мы едим, чтобы жить. Эта истина проста и очевидна. Пища нужна нам для удовлетворения основных потребностей - чтобы сердце качало кровь, чтобы работали мышцы, чтобы мозг думал. Но помимо этого пища может помочь нам улучшить свою жизнь и прожить дольше. Правильно выбирая продукты, можно предупредить некоторые так называемые неизбежные признаки старения. Здоровое питание, наряду с регулярным выполнением физических упражнений и отказом от курения, способно предотвратить 80% случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Неправильное питание — слишком много вредных для здоровья продуктов в рационе и слишком мало полезных — повышает вероятность развития рака, болезней сердца и диабета.

Оно способствует расстройствам пищеварения, возрастному ослаблению зрения и развитию болезни Альцгеймера, а во время беременности может стать причиной врожденных нарушений у плода и повлиять на здоровье человека в зрелом возрасте. Когда дело касается питания, сложно определить, что полезно, а что вредно. Пищевая промышленность ежегодно тратит миллиарды долларов на то, чтобы повлиять на наш выбор. Лучшие диетологи расхваливают новейшие методики, в то время как средства массовой информации почти ежедневно пичкают нас всевозможными новостями из мира диетологии. Супермаркеты и рестораны быстрого питания предлагают свои рекомендации, равно как и многообразные интернет-сайты.

Куда обратиться за надежной информацией о здоровом питании? Министерство сельского хозяйства США активно пропагандирует свою новую пирамиду и руководства по питанию, чтобы помочь потребителю сделать правильный выбор. На самом же деле все это скорее на руку фермерам и предприятиям пищевой промышленности, чем нам с вами.

Уиллет, У., Скеррет П. Дж. Ешьте, пейте - и будьте здоровы

пер. с англ. И. В. Гродель. Мн. : «Попурри», 2006. 480 с. : ил.

(Серия «Здоровье в любом возрасте»).

ISBN 985-483-720-3

Уиллет, У., Скеррет П. Дж. Ешьте, пейте - и будьте здоровы - Оглавление

Выражение признательности

Введение

ГЛАВА 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПИРАМИДЫ

ГЛАВА 2. ДИЕТЫ: ЧЕМУ ВЕРИТЬ?

ГЛАВА 3. ЗДОРОВЫЙ ВЕС

ГЛАВА 4. ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ О ЖИРАХ

ГЛАВА 5. УГЛЕВОДЫ - ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

ГЛАВА 6. ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЗДОРОВЫМ ИСТОЧНИКАМ БЕЛКА

ГЛАВА 7. ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

ГЛАВА 8. ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ПЬЕТ

ГЛАВА 9. КАЛЬЦИЙ: ЧП НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

ГЛАВА 10. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

ГЛАВА 11. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ГЛАВА 12. МЕНЮ И РЕЦЕПТЫ

Уиллет, У., Скеррет П. Дж. Ешьте, пейте - и будьте здоровы - Введение

В средние века диетологии - которые только-только заканчиваются - рекомендации по здоровому питанию основывались на предположениях и добрых намерениях. Я написал эту книгу, чтобы рассказать вам о том, что говорит о долгосрочном влиянии режима питания на здоровье человека наука. Ее открытия не могут не радовать. Оказывается, рацион питания, основанный на злаках, полезных жирах, фруктах, овощах и здоровых источниках белков, способствует поддержанию здоровья и активности до старости. Это очень важно! В обеспечении здорового питания вам окажет существенную помощь компания "Yes! Catering". Это не просто доставка еды, а целое кулинарное искусство! Обращайтесь в https://yescatering.com.ua/ - мы ждем вас!

Другим поводом для написания этой книги послужило стремление оспорить вводящие всех нас в заблуждение советы, воплощением которых является вездесущая пирамида питания, разработанная министерством сельского хозяйства США. Когда министерство объявило о намерении пересмотреть пирамиду тринадцатилетней давности, мы с коллегами обрадовались. Я послал в министерство экземпляр первого издания книги «Ешьте, пейте — и будьте здоровы», предложив чиновникам воспользоваться пирамидой здорового питания, которую мы разработали на основании надежных и проверенных фактов. Но политика и бизнес, как всегда, одержали верх над наукой, и в итоге новая пирамида министерства содержит еще меньше информации о здоровом питании, чем предыдущая. В этом издании анализируется новая официальная пирамида и рассматриваются ее недостатки. Кроме того, в книгу включены новые стратегии снижения веса, а также последняя информация о трансгенных жирах, витамине D и других компонентах пищевого рациона.

На протяжений последних двадцати пяти лет мы с коллегами не перестаем удивляться той важнейшей роли, которую играет питание в развитии целого ряда хронических заболеваний. До относительно недавнего времени сообщество диетологов не признавало влияния режима питания на вероятность возникновения болезней сердца, различных форм рака, катаракты и даже врожденных аномалий. Многие ранее ускользавшие из поля зрения диетологии аспекты питания, такие как потребление трансгенных жиров, гликемическая нагрузка, недостаток в организме фолиевой кислоты и витамина D, как оказалось, имеют решающее значение для нашего здоровья. Возможно, вы впервые сталкиваетесь с подобными вопросами или слышали о них мало, а между тем стоит детально в них разобраться, чтобы сохранить хорошее здоровье до самой старости. Эта книга поможет вам и вашим родным принимать более обдуманные решения в вопросах своего пищевого рациона и режима питания.

Я начал изучать долгосрочные последствия воздействия питания на здоровье человека в конце 1970-х годов. Мы слышим множество рекомендаций по поводу того, что лучше есть и какой пищи следует избегать, но доказательства в их поддержку зачастую либо слишком слабы, либо вовсе отсутствуют. Главное, чего недоставало, — подробных данных о питании обширного круга лиц, которые можно было бы связать с развитием у них сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Конечно, для того чтобы выявить последствия режима питания, нужна была информация о перенесенных ранее заболеваниях, физической активности, вредных привычках и других составляющих образа жизни человека. К счастью, на тот момент я уже занимался изучением связи между курением и ишемической болезнью сердца в рамках длительного исследования состояния здоровья медицинских сестер с участием 121 тысячи американок, и эта группа оказалась идеальным объектом для выявления долгосрочных последствий разнообразных диет.

Первой нашей задачей стала разработка стандартизированного Метода оценки для такой обширной группы участниц исследования, и многие из моих коллег весьма скептически отнеслись к самой возможности этой затеи. Позаимствовав некоторые приемы у авторов проводившегося в 1940-х годах в Гарварде исследования, мы разработали анкеты для заполнения участницами и сумели документально подтвердить их обоснованность путем подробной оценки. Мы проводим это исследование с 1980 года, периодически обновляя диетическую и другую информацию и включая в группу испытуемых не только новых женщин, но и мужчин. Хотя наше широкомасштабное исследование обеспечило уникальный материал о питании и здоровье, для лучшего изучения этой обширной и сложной темы необходимы данные из всех возможных источников. Я попытался собрать их в этой книге, сделав особый упор на изучении факторов риска при развитии различных заболеваний у человека. Я заинтересовался темой питания и здоровья гораздо раньше, чем началось вышеупомянутое исследование.

Многие поколения Уиллетов занимались сельским хозяйством в Мичигане, поэтому я, вполне естественно, в свое время вступил в клуб юных фермеров. Выращивание овощей стало для меня одним из основных занятий, и я победил на конкурсе Национальной ассоциации юных овощеводов. Будучи студентом медицинского факультета Мичиганского университета, я начал изучать диетологию и платил за обучение, выращивая летом овощи. Проходя практику, я получил возможность провести диетологический опрос в общине североамериканских индейцев — свое первое исследование в области эпидемиологии и стандартизированных методов диетологической оценки, которые позже были расширены до более масштабных исследований. На стажировку я поступил в Гарвардскую санитарную часть Бостонской городской больницы, где мне посчастливилось познакомиться с интересными людьми, многие из которых до сих пор остаются моими коллегами и больше интересуются не лечением заболеваний, а их причинами, обусловленными культурой й средой. После общения с ними я поступил в Гарвардскую школу общественного здравоохранения, где продолжил изучать вопросы питания. Пройдя стажировку, я три года преподавал социальную медицину в Танзании.

Там я изучал связь между паразитарными инфекциями и недоеданием у детей и все больше поражался тому, насколько эпидемиологический подход помогает выявлять причины болезней й находить способы их профилактики и лечения. Вернувшись в Бостон, я приступил к работе над докторской диссертацией по эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения и присоединился к исследованию здоровья медсестер, начавшемуся за год до того. С этого момента я целиком и полностью сосредоточился на применении эпидемиологического подхода при изучении связи между питанием и вероятностью развития тех или иных заболеваний. В итоге на свет появилась книга под названием «Диетологическая эпидемиология» и более девятисот научных статей. Ознакомившись с результатами исследований, мы с коллегами решили воспользоваться полученной информацией и в значительной мере изменили свой образ жизни и режим питания. Данная книга — попытка собрать всю имеющуюся у нас информацию и последовательно изложить ее в доступной для всех форме. Надеюсь, эти данные помогут читателям прожить более здоровую, долгую и интересную жизнь.

Вместе со мной эту книгу писал доктор Эд Джовануччи, руководивший большей частью наших исследований в области связи питания и онкологических заболеваний. Патрик Скеррет, имеющий богатый опыт в освещении достижений науки, помог несколько оживить наш обычно сухой и немногословный научный стиль изложения. Морин Каллахан, известный диетолог и писатель, добавила раздел о практическом применении результатов исследований при выборе продуктов и приготовлении блюд и предложила многие рецепты, основанные на изложенных в книге научных фактах. Пожалуй, один из самых важных выводов нашего исследования заключается в том, что здоровые диеты — а их может быть много — не означают отказ от тех или иных продуктов либо однообразное питание. На самом деле все совсем наоборот. Классический рацион среднего американца, основанный на картофельном пюре и жареной говядине с подливкой,—не только один из самых нездоровых в мире, но и гораздо более однообразный, чем тот, что предлагаем мы. А включенные в книгу рецепты представляют лишь малую толику богатого ассортимента блюд, которые составляют основу здорового и вкусного питания.