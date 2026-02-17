Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уиллиг - Беседы с апостолом Петром

Уиллиг - Беседы с апостолом Петром
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Эта книга — не просто жизнеописание, а глубокое исследование психологии веры и сомнения. Авторы представляют апостола Петра не как застывшую икону, а как живого человека: порывистого, сомневающегося, совершающего ошибки и способного на глубокое раскаяние.

Через диалог с Петром читатель проходит путь от самоуверенности до смирения. Книга исследует, как «Симон-рыбак» становится «Петром-камнем», и что этот процесс трансформации значит для каждого из нас сегодня. Это идеальное чтение для тех, кто ищет в религии не сухие догмы, а живой опыт преодоления внутренних кризисов и обретения своего истинного призвания.

Джим Уиллиг - Тэмми Банди - Беседы с апостолом Петром

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003, 88 стр.

ISBN 5-89647-001-0

Джим Уиллиг - Тэмми Банди - Беседы с апостолом Петром - Содержание От редактора перевода

От автора

Познакомимся поближе с нашим собеседником

  • ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

  • На пути от греха к святости

  • ДЕНЬ ВТОРОЙ

  • Ходить в вере

  • ДЕНЬ ТРЕТИЙ

  • Познать самих себя

  • ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

  • Восхождение к высотам святости

  • ДЕНЬ ПЯТЫЙ

  • Прислуживая Господу за столом

  • ДЕНЬ ШЕСТОЙ

  • Постигая глубину греха

  • ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

  • Принимая исцеление и примирение

Продолжение урока — жизнь

От редактора перевода

Views 72
Rating
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books