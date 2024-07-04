Ежедневные встречи с живым Богом — это самое удивительное, что может происходить в жизни любого христианина. Такие встречи поистине изменяют нашу жизнь. Узнав о требованиях, которые предъявляет нам Бог, о Его взглядах на жизнь, изложенных в Библии, мы либо отвернемся от Него, либо будем в молитве с уверенностью и надеждой просить Его изменить нас и сделать подобными Иисусу Христу.

По мере того, как вы будете пользоваться этим пособием для изучения Библии, вашей целью будет узнавать Бога и становиться все более похожим на Него.

Нам всем необходимо разнообразие: люди быстро увязают в повседневной рутине. В этой книге вы обнаружите различные подходы к изучению Писания, разные способы ознакомления с Библией.

Существует девять основных способов изучения Библии.

■ Довольно подробное изучение коротких последовательных отрывков из одной книги Библии.

■ Изучение «с высоты птичьего полета»: берутся большие отрывки Писания, чтобы увидеть общую картину одной из более длинных книг Библии.

■ Изучение книги целиком, где основное внимание уделяется главным темам данной книги.

■ Изучение-размышление, где мы исследуем один отрывок в течение нескольких дней, рассматривая его с разных сторон, чтобы содержание и идеи этого отрывка действительно проникли в наш разум и сердце.

■ Изучение отдельных слов, при котором мы рассматриваем ключевые слова Библии.

■ Исторический экскурс, когда мы пытаемся понять общее течение событий.

■ Изучение одного из героев Библии: мы смотрим, как Бог общался с тем или иным человеком.

■ Тематическое исследование, когда рассматривается учение Библии по отношению к конкретным аспектам христианской жизни.

■ Проблемное изучение, где мы выясняем, что говорит Библия по тем или иным спорным или противоречивым вопросам.

Кроме того, нам необходима какая-то система для последовательного изучения Библии и поклонения. Поэтому на каждую неделю запланировано пять ежедневных занятий приблизительно по полчаса для молитвы и изучения Библии. К тому же в книге содержатся предложения для дальнейшего индивидуального исследования Библии в выходные дни.

Мы предлагаем вам использовать этот материал пяти ежедневных занятий с понедельника по пятницу, а в выходные дни заниматься несколько по-другому. Постепенно необходимость в таком пособии отпадет, поскольку у вас сложится своя система изучения Библии с разнообразными ее формами. Именно для этого и предназначены предложения при индивидуальном чтении Писания.

Каждый найдет собственную систему, которая лучше всего подойдет именно ему. Главное, чтобы такая система регулярного чтения Библии существовала. Может быть, будет полезно отмечать то, что вы прочитали, на последних страницах данного пособия, чтобы видеть, как вы продвигаетесь вперед. Список в конце книги можно использовать и для того, чтобы составить свою последовательность изучения Библии (вдруг вам захочется изучить несколько библейских персонажей подряд!). Для того, чтобы извлечь из данного пособия максимальную пользу, вам понадобится блокнот или тетрадь, куда вы могли бы записывать свои открытия. Если хотите, начните собственный дневник изучения Библии, к которому, при необходимости, всегда можно вернуться. Это будет легко сделать, если рядом со своими наблюдениями и выводами вы будете записывать, какой именно отрывок вы изучали.

Не поддавайтесь искушению «сделать это все в голове». Если вы будете записывать свои мысли и ответы на вопросы, это чрезвычайно поможет вам думать четко, ясно и сосредоточенно.

Ро Уиллоби – Восхождение с Богом - Ежедневные библейские чтения

Москва: Триада, 1999. – 444 с.

ISBN 5-86181-120-2

Ро Уиллоби – Восхождение с Богом – Содержание

Предисловие

Как пользоваться этой книгой

Часть 1

Неделя 1: Деяния святых Апостолов, главы 11-15 — исторический экскурс

Неделя 2: Книга Руфь — изучение библейского персонажа

Неделя 3: Евангелие от Луки, глава 9 — размышление

Неделя 4: Имя Господне — изучение отдельного слова

Неделя 5: Книга Пророка Аввакума — подробное изучение

Неделя 6: Послание к Галатам — изучение книги целиком

Недели 7 и 8: Книга Бытие, главы 12-50 — «с высоты птичьего полета»

Часть 2

Неделя 1: Псалом 102 — размышление

Недели 2-4: Евангелие от Марка — подробное изучение

Неделя 5: Любовь — изучение отдельного слова

Неделя 6: Петр — изучение библейского персонажа

Недели 7-8: Книга Пророка Иеремии — исторический экскурс

Неделя 9: Люди с бородавками и прочими «прелестями» — тематическое изучение

Неделя 10: Начало пасторских посланий — «с высоты птичьего полета»

Часть 3

Неделя 1: Благая весть Иоанна — «с высоты птичьего полета»

Недели 2-3: Третья и Четвертая Книги Царств и Первая и Вторая Книги Паралипоменон — исторический экскурс

Неделя 4: Брак и семья — проблемное изучение

Неделя 5: Четыре пророка: Михей, Наум, Авдий и Софония — изучение книг целиком

Неделя 6: Книга Неемии — подробное изучение

Часть 4

Неделя 1: Книга Бытие, главы 1-11 — подробное изучение. .

Недели 2-3: Послание к Римлянам — изучение книги целиком. .

Неделя 4: Книга Ионы — изучение библейского персонажа. ...

Неделя 5: Откровение Иоанна Богослова, глава 2 — размышление

Неделя 6: Книга Ездры — исторический экскурс

Неделя 7: Вопросы миссионерского служения — тематическое изучение

Неделя 8: Послание к Евреям — «с высоты птичьего полета»

Неделя 9: Как насчет иных религий? — проблемное изучение

Часть 5

Неделя 1: Книга Исход — исторический экскурс

Неделя 2: Второе пришествие Христа — тематическое изучение

Недели 3-4: Первое и Второе Послания к Фессалоникийцам — подробное изучение

Неделя 5: Божье водительство — тематическое изучение

Неделя 6: Книга Притчей Соломоновых — изучение книги целиком

Неделя 7: Тимофей — изучение библейского персонажа

Неделя 8: Евангелие от Матфея, глава 5 — размышление

Неделя 9: Книга Пророка Даниила — «с высоты птичьего полета»

Часть 6

Неделя 1: Книга Екклесиаста, или Проповедника — «с высоты птичьего полета»

Неделя 2: Одиночество — проблемное изучение

Недели 3-5: Евангелие от Луки — исторический экскурс

Неделя 6: Крест — изучение отдельного слова

Неделя 7: Евангелие от Иоанна, глава 15 — размышление

Неделя 8: Избранные места из Книги Левит — подробное изучение

Неделя 9: Осия и Гомерь — изучение библейских персонажей

Неделя 10: Работа — тематическое изучение

Часть 7

Неделя 1: Соломон — изучение библейского персонажа

Неделя 2: Послания Иоанна — изучение книги целиком

Неделя 3: Возрастание и зрелость — тематическое изучение. ..

Недели 4-5: Книга Судей Израилевых — исторический экскурс..

Неделя 6: Лидерство — проблемное изучение

Неделя 7: Рождественские песни — размышление

Неделя 8: Книга Пророка Амоса — подробное изучение

Часть 8

Неделя 1: Послание Иакова — изучение книги целиком

Неделя 2: Иаков — изучение библейского персонажа

Неделя 3: Книга Плач Иеремии — изучение книги целиком. ...

Неделя 4: Жить полнее, довольствуясь меньшим — проблемное изучение

Неделя 5: Рождение церкви — исторический экскурс

Неделя 6: Псалмы Царя — подробное изучение

Неделя 7: Мессия — изучение отдельного слова

Неделя 8: Песни Слуги — подробное изучение

Часть 9

Неделя 1: Книга Иова — «с высоты птичьего полета»

Неделя 2: Моисей — изучение библейского персонажа

Неделя 3: Воскресение Иисуса — исторический экскурс

Неделя 4: Смерть — тематическое изучение

Неделя 5: Книги Пророков Аггея, Захарии и Малахии — исторический экскурс

Неделя 6: Послание к Римлянам, глава 8 — размышление

Неделя 7: Таинства — проблемное изучение

Недели 8-9: Церковь в Коринфе — «с высоты птичьего полета»

Часть 10

Неделя 1: Путешествия с Павлом — исторический экскурс

Неделя 2: Обращение — проблемное изучение

Недели 3-4: Книга Числа — «с высоты птичьего полета»

Неделя 5: Закон — изучение отдельного слова

Недели 6-7: Книга Иисуса Навина — подробное изучение

Неделя 8: Авторитет и власть — проблемное изучение

Неделя 9: Послание к Колоссянам — изучение книги целиком

Часть 11

Неделя 1: Нагорная проповедь — подробное изучение

Неделя 2: Покаяние и прощение — тематическое изучение

Недели 3-4: Первая книга Царств — исторический экскурс

Неделя 5: Вторая книга Царств, глава 7 — размышление

Неделя 6: Послание к Филиппийцам — изучение книги целиком

Неделя 7: Книга Второзаконие, глава 7 — размышление

Неделя 8: Надежда и страх — изучение отдельных слов

Неделя 9: Женщины Ветхого Завета — изучение библейских персонажей

Неделя 10: Роль женщин — проблемное изучение

Часть 12

Неделя 1: Езекия — изучение библейского персонажа

Неделя 2: Притчи о Божьем Царстве — «с высоты птичьего полета»

Неделя 3: Вопросы жизни и смерти — проблемное изучение. ..

Неделя 4: Первое Послание Петра — изучение книги целиком

Неделя 5: Книга Пророка Исаии, глава 55 — размышление

Недели 6-7: Книга Пророка Иезекииля — «с высоты птичьего полета»

Неделя 8: Откровение Иоанна Богослова, главы 21, 22 — подробное изучение

Список книг Библии

Список книг на английском языке, предлагаемых автором для прочтения при изучении Библии