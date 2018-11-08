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Уилсон-Диксон - История христианской музыки

История христианской музыки
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
«А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях; и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне.
Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею, и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем... И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Цар. 16:14—23).
Библейский автор высказывает здесь очень важную мысль. Он утверждает, что музыка, мгновенно сметая любые барьеры, способна проникнуть в сознание человека даже тогда, когда другие средства бессильны. Загадочная природа этого процесса, его огромная сила постоянно привлекали к себе внимание философов и людей, занимавшихся творчеством.

Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 428 с. — (Энцикл. христианства)
ISBN 5-88869-097-Х.
Andrew Wilson-Dickson
Original edition published in English under the title A BRIEF HISTORY OF CHRISTIAN MUSIC
by Lion Publishing pic, Oxford, England

Эндрю Уилсон-Диксон - Содержание

  • Введение. Сила музыки
Часть 1. Рождение христианской музыки. От ветхозаветных времен до 1400 года н. э.
  • Глава 1. Музыка в Ветхом Завете
  • Глава 2. От синагоги — к ранней христианской церкви
  • Глава 3. Запад. Средние века
  • Глава 4. Монастырская традиция
  • Глава 5. Музыка сфер — средневековое представление о мире
  • Глава 6. Музыка литургии
  • Глава 7. От передачи по слуху — к нотной записи
  • Глава 8. От Григорианского хорала — к полифонии
  • Глава 9. Уиклифф бросает вызов церкви
Часть 2. Ренессанс и реформация. 1400-1600 годы
  • Глава 10. Лютер и Реформация
  • Глава 11. Реформаторы в Швейцарии — кальвинистская традиция
  • Глава 12. Реформация в Англии
  • Глава 13. Королевская капелла и музыка соборов
  • Глава 14. Католическая реформа
Часть 3. Расцвет христианской музыки. 1600-1800 годы
  • Глава 15. Итальянская роскошь
  • Глава 16. Музыка лютеранской церкви
  • Глава 17. Генрих Шютц
  • Глава 18. И.С.Бах
  • Глава 19. Беспорядки в Англии — Республика и Реставрация
  • Глава 20. Музыка церковных собраний
  • Глава 21. Уэльс — земля песен
Часть 4. Пути расходятся. 1750-1900 годы
  • Глава 22. Музыка при дворах Европы
  • Глава 23. Романтизм
  • Глава 24. Время упадка
  • Глава 25. Англиканская церковь и трактарианцы
  • Глава 26. Возрождение в XIX веке
Часть 5. Восточные традиции
  • Глава 27. Православные церкви
  • Глава 28. Греческая православная церковь
  • Глава 29. Русская православная церковь
  • Глава 30. Коптская и Эфиопская церкви
  • Глава 31. Восточное и Западное христианство — два разных мира?
Часть 6. Африканский дух
  • Глава 32. Африка и влияние музыки Запада
  • Глава 33. Независимые церкви
Часть 7. Музыка Северной Америки
  • Глава 34. Христианство приходит в Новый Свет
  • Глава 35. Африканцы в Америке.
  • Глава 36. Музыка госпел — белых и чернокожих
  • Глава 37. Соединенные Штаты и европейская классическая традиция
Часть 8. Латинская Америка, Австралия, Океания и Новая Зеландия
  • Глава 38. Латинская Америка
  • Глава 39. Христианская музыка в Австралии, Океании и Новой Зеландии
Часть 9. Европейская музыка двадцатого столетия
  • Глава 40. Римско-католическая музыка в Европе
  • Глава 41. Библия в концертном зале
  • Глава 42. Ватикан II и литургия
  • Глава 43. Возрождение лютеранской музыки
  • Глава 44. Музыка в Британии
  • Глава 45. Популярное течение
  • Глава 46. Хорошо и плохо
  • Дополнение. Органная музыка
Словарь терминов
Библиография
Дискография

Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки - Введение

Одним из самых ранних моих жизненных впечатлений была церковная музыка. Мы часто ходили всей семьей в сельскую церковь в Уоттоне, неподалеку от Доркинга, и туда же в возрасте шести лет я был отдан в хор. Все, что я видел и слышал там, завораживало и было окружено тайной. Годы учебы крепко связали меня с музыкой англиканской церкви, но все же участие в огромном количестве богослужений так и не помогло мне осознать ценности этой музыки.
Однако уже в Кембридже я испытал духовный интерес к музыке, во многом благодаря теплому отношению и заботе Саймона Баррингтона-Уорда, бывшего тогда капелланом колледжа Магдалены, а ныне — епископа Ковентри. Позже, будучи в Йорке, я стал исследовать музыкальные впечатления, связанные с моей верой. В то время меня тянуло то к величию и совершенству богослужения в Йорк Минстере, то к вдохновенному и восторженно-эмоциональному служению в церкви Дейвида Уотсона, которая располагалась тогда в Сент-Катберте, Писхолм Грин.
Потом мой дотошный композиторский слух заставил меня начать поиски такой музыки, которая могла бы быть выразителем веры, нести радость христианской общине и притом оставалась бы доступной для исполнения. Это неизбежно привело к выходу за пределы тех классовых и конфессиональных рамок, что сложились в области музыки. Данная книга продолжает этот процесс, но в несколько ином направлении. Поэтому, само собой, тема ее связана, насколько это возможно, с музыкой, звучащей в христианском богослужении.
Именно для краткого обозначения такого рода музыки я использую термин «христианская музыка», причем без оттенка превосходства или особого духовного смысла. В поле моего исследования, конечно же, попало далеко не все, и, надеюсь, читатель поймет, что частная работа на столь грандиозную тему не может не быть ограниченной. Безусловно, может возникнуть вопрос: а где же христианская музыка Скандинавии, богатые народные традиции христиан Грузии или Корсики? А как насчет музыки Индии и Дальнего Востока? Надеюсь, что в следующих изданиях эти и другие темы найдут свое отражение.

Э. Уилсон -Диксон Июнь 1997 г.
Views 3 361
Rating 4.7 / 5
Added 08.11.2018
Author ptitsyn
Rate this publication:
4.7/5 (19)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 8 months ago

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ и ПОЛЕЗНАЯ КНИГА.
СПАСИБО !
Ося 11 years ago
А как читать книгу на сайте, если ее нельзя скачать?
 

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