Уилсон-Диксон - История христианской музыки
«А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях; и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне.
Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею, и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем... И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Цар. 16:14—23).
Библейский автор высказывает здесь очень важную мысль. Он утверждает, что музыка, мгновенно сметая любые барьеры, способна проникнуть в сознание человека даже тогда, когда другие средства бессильны. Загадочная природа этого процесса, его огромная сила постоянно привлекали к себе внимание философов и людей, занимавшихся творчеством.
Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 428 с. — (Энцикл. христианства)
ISBN 5-88869-097-Х.
Andrew Wilson-Dickson
Original edition published in English under the title A BRIEF HISTORY OF CHRISTIAN MUSIC
by Lion Publishing pic, Oxford, England
Эндрю Уилсон-Диксон - Содержание
- Введение. Сила музыки
Часть 1. Рождение христианской музыки. От ветхозаветных времен до 1400 года н. э.
- Глава 1. Музыка в Ветхом Завете
- Глава 2. От синагоги — к ранней христианской церкви
- Глава 3. Запад. Средние века
- Глава 4. Монастырская традиция
- Глава 5. Музыка сфер — средневековое представление о мире
- Глава 6. Музыка литургии
- Глава 7. От передачи по слуху — к нотной записи
- Глава 8. От Григорианского хорала — к полифонии
- Глава 9. Уиклифф бросает вызов церкви
Часть 2. Ренессанс и реформация. 1400-1600 годы
- Глава 10. Лютер и Реформация
- Глава 11. Реформаторы в Швейцарии — кальвинистская традиция
- Глава 12. Реформация в Англии
- Глава 13. Королевская капелла и музыка соборов
- Глава 14. Католическая реформа
Часть 3. Расцвет христианской музыки. 1600-1800 годы
- Глава 15. Итальянская роскошь
- Глава 16. Музыка лютеранской церкви
- Глава 17. Генрих Шютц
- Глава 18. И.С.Бах
- Глава 19. Беспорядки в Англии — Республика и Реставрация
- Глава 20. Музыка церковных собраний
- Глава 21. Уэльс — земля песен
Часть 4. Пути расходятся. 1750-1900 годы
- Глава 22. Музыка при дворах Европы
- Глава 23. Романтизм
- Глава 24. Время упадка
- Глава 25. Англиканская церковь и трактарианцы
- Глава 26. Возрождение в XIX веке
Часть 5. Восточные традиции
- Глава 27. Православные церкви
- Глава 28. Греческая православная церковь
- Глава 29. Русская православная церковь
- Глава 30. Коптская и Эфиопская церкви
- Глава 31. Восточное и Западное христианство — два разных мира?
Часть 6. Африканский дух
- Глава 32. Африка и влияние музыки Запада
- Глава 33. Независимые церкви
Часть 7. Музыка Северной Америки
- Глава 34. Христианство приходит в Новый Свет
- Глава 35. Африканцы в Америке.
- Глава 36. Музыка госпел — белых и чернокожих
- Глава 37. Соединенные Штаты и европейская классическая традиция
Часть 8. Латинская Америка, Австралия, Океания и Новая Зеландия
- Глава 38. Латинская Америка
- Глава 39. Христианская музыка в Австралии, Океании и Новой Зеландии
Часть 9. Европейская музыка двадцатого столетия
- Глава 40. Римско-католическая музыка в Европе
- Глава 41. Библия в концертном зале
- Глава 42. Ватикан II и литургия
- Глава 43. Возрождение лютеранской музыки
- Глава 44. Музыка в Британии
- Глава 45. Популярное течение
- Глава 46. Хорошо и плохо
- Дополнение. Органная музыка
Словарь терминов
Библиография
Дискография
Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки - Введение
Одним из самых ранних моих жизненных впечатлений была церковная музыка. Мы часто ходили всей семьей в сельскую церковь в Уоттоне, неподалеку от Доркинга, и туда же в возрасте шести лет я был отдан в хор. Все, что я видел и слышал там, завораживало и было окружено тайной. Годы учебы крепко связали меня с музыкой англиканской церкви, но все же участие в огромном количестве богослужений так и не помогло мне осознать ценности этой музыки.
Однако уже в Кембридже я испытал духовный интерес к музыке, во многом благодаря теплому отношению и заботе Саймона Баррингтона-Уорда, бывшего тогда капелланом колледжа Магдалены, а ныне — епископа Ковентри. Позже, будучи в Йорке, я стал исследовать музыкальные впечатления, связанные с моей верой. В то время меня тянуло то к величию и совершенству богослужения в Йорк Минстере, то к вдохновенному и восторженно-эмоциональному служению в церкви Дейвида Уотсона, которая располагалась тогда в Сент-Катберте, Писхолм Грин.
Потом мой дотошный композиторский слух заставил меня начать поиски такой музыки, которая могла бы быть выразителем веры, нести радость христианской общине и притом оставалась бы доступной для исполнения. Это неизбежно привело к выходу за пределы тех классовых и конфессиональных рамок, что сложились в области музыки. Данная книга продолжает этот процесс, но в несколько ином направлении. Поэтому, само собой, тема ее связана, насколько это возможно, с музыкой, звучащей в христианском богослужении.
Именно для краткого обозначения такого рода музыки я использую термин «христианская музыка», причем без оттенка превосходства или особого духовного смысла. В поле моего исследования, конечно же, попало далеко не все, и, надеюсь, читатель поймет, что частная работа на столь грандиозную тему не может не быть ограниченной. Безусловно, может возникнуть вопрос: а где же христианская музыка Скандинавии, богатые народные традиции христиан Грузии или Корсики? А как насчет музыки Индии и Дальнего Востока? Надеюсь, что в следующих изданиях эти и другие темы найдут свое отражение.
Э. Уилсон -Диксон Июнь 1997 г.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ и ПОЛЕЗНАЯ КНИГА.
СПАСИБО !