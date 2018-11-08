«А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях; и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне.

Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею, и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем... И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Цар. 16:14—23).

Библейский автор высказывает здесь очень важную мысль. Он утверждает, что музыка, мгновенно сметая любые барьеры, способна проникнуть в сознание человека даже тогда, когда другие средства бессильны. Загадочная природа этого процесса, его огромная сила постоянно привлекали к себе внимание философов и людей, занимавшихся творчеством.

Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 428 с. — (Энцикл. христианства)

ISBN 5-88869-097-Х.

Andrew Wilson-Dickson

Original edition published in English under the title A BRIEF HISTORY OF CHRISTIAN MUSIC

by Lion Publishing pic, Oxford, England

Эндрю Уилсон-Диксон - Содержание

Введение. Сила музыки

Часть 1. Рождение христианской музыки. От ветхозаветных времен до 1400 года н. э. Глава 1. Музыка в Ветхом Завете

Глава 2. От синагоги — к ранней христианской церкви

Глава 3. Запад. Средние века

Глава 4. Монастырская традиция

Глава 5. Музыка сфер — средневековое представление о мире

Глава 6. Музыка литургии

Глава 7. От передачи по слуху — к нотной записи

Глава 8. От Григорианского хорала — к полифонии

Глава 9. Уиклифф бросает вызов церкви Часть 2. Ренессанс и реформация. 1400-1600 годы Глава 10. Лютер и Реформация

Глава 11. Реформаторы в Швейцарии — кальвинистская традиция

Глава 12. Реформация в Англии

Глава 13. Королевская капелла и музыка соборов

Глава 14. Католическая реформа Часть 3. Расцвет христианской музыки. 1600-1800 годы Глава 15. Итальянская роскошь

Глава 16. Музыка лютеранской церкви

Глава 17. Генрих Шютц

Глава 18. И.С.Бах

Глава 19. Беспорядки в Англии — Республика и Реставрация

Глава 20. Музыка церковных собраний

Глава 21. Уэльс — земля песен Часть 4. Пути расходятся. 1750-1900 годы Глава 22. Музыка при дворах Европы

Глава 23. Романтизм

Глава 24. Время упадка

Глава 25. Англиканская церковь и трактарианцы

Глава 26. Возрождение в XIX веке Часть 5. Восточные традиции Глава 27. Православные церкви

Глава 28. Греческая православная церковь

Глава 29. Русская православная церковь

Глава 30. Коптская и Эфиопская церкви

Глава 31. Восточное и Западное христианство — два разных мира? Часть 6. Африканский дух Глава 32. Африка и влияние музыки Запада

Глава 33. Независимые церкви Часть 7. Музыка Северной Америки Глава 34. Христианство приходит в Новый Свет

Глава 35. Африканцы в Америке.

Глава 36. Музыка госпел — белых и чернокожих

Глава 37. Соединенные Штаты и европейская классическая традиция Часть 8. Латинская Америка, Австралия, Океания и Новая Зеландия Глава 38. Латинская Америка

Глава 39. Христианская музыка в Австралии, Океании и Новой Зеландии Часть 9. Европейская музыка двадцатого столетия Глава 40. Римско-католическая музыка в Европе

Глава 41. Библия в концертном зале

Глава 42. Ватикан II и литургия

Глава 43. Возрождение лютеранской музыки

Глава 44. Музыка в Британии

Глава 45. Популярное течение

Глава 46. Хорошо и плохо

Дополнение. Органная музыка Словарь терминов Библиография Дискография

Эндрю Уилсон-Диксон - История христианской музыки - Введение