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Уилт - Руководство для лидеров поклонения

Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Созидая на основополагающих ценностях
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Добро пожаловать в «Руководство для лидеров поклонения»! Вы выбрали увлекательное и опасное задание. Эта небольшая книга станет вашей инструкцией по выживанию. Вы готовы принять свою миссию?

Чем увлекательно ведение поклонения? Это особая честь — с помощью любимой музыки вести людей в самое прекрасное путешествие, которое только может выпасть на долю человека,— путешествие к сердцу Бога.

Какие опасности подстерегают лидера поклонения? В современной культуре, где принято из музыкантов делать идолов, а эмоциям придавать первостепенное значение, мы находимся на сцене у микрофона перед людьми и оказываем на них влияние. Наши сердца поют громче музыкальных инструментов, а наш истинный характер способен с невероятной силой касаться людей. Захватывающее, но вместе с тем опасное поручение — в этом состоит особая честь ведения поклонения.

Теперь, когда вы внимательно меня слушаете, я хочу сказать вам: «Никогда не бойтесь!» Святой Дух на нашей стороне, и по мере того, как мы будем двигаться вперед в великом призвании вести поклонение, Он постоянно будет преобразовывать наши сердца, делая их подобными сердцу Христа.

Идея создания этой брошюры заключается в том, чтобы помочь вам в стремлении прожить жизнь в Божьем присутствии, служить вашей общине с желанием в сердце вести поклонение, возрастая в мастерстве и в ключевых ценностях. Наша цель — помочь вам превратиться из человека, просто ведущего других в пении, в эффективного поклонника, который вводит людей в поклонение.

Служение, любовь и лидерство в поместной церкви — это те сферы, где «живут настоящей жизнью». Именно здесь мы учимся давать, а не брать. Как говорится в 1 Послании к Коринфянам: «…каждому дается проявление Духа на пользу» (12:7). Дары и призвание даны нам не ради того, чтобы нас заметили или чтобы мы могли проявить свои способности. Они даны нам, чтобы мы служили окружающим людям и все больше возрастали в этом желании.

Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Созидая на основополагающих ценностях

Издательство "Книгоноша", 2013. - 72 с.
ISBN 978-966-2615-50-0

Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Содержание

  • Вступительное слово к русскому изданию
  • Введение
  • Глава 1. Почему мы делаем то, что делаем
    • философия ведения поклонения
    • Что представляет собой «Виноградник» в современной Церкви?
    • Краткая история «Виноградника»
    • Истоки поклонения в «Винограднике»
    • Какие ценности поклонения движут нами?
    • Роль музыки
    • Роль лидера поклонения
    • Наша особенность как лидеров поклонения «Виноградника»
    • Ценности нашего поклонения
    • Мы ценим в поклонении близость
    • Мы ценим в поклонении доступность
    • Мы ценим в поклонении целостность
    • Мы ценим в поклонении соответствие окружающей культуре
    • Мы ценим в поклонении ожидание Царства
    • Характер лидера поклонения
    • Ценю ли я близость с Богом?
    • Ценю ли я целостность?
    • Ценю ли я доступность?
    • Ценю ли я соответствие окружающей культуре?
    • Ценю ли я ожидание Царства?
  • Глава 2. Как мы делаем то, что делаем
    • практика проведения поклонения
    • Ведение поклонения
    • Этап первый. Перед служением
    • Этап второй. Во время служения
    • Этап третий. После служения
    • Руководство группой поклонения
    • Созидание духовного уровня и взаимоотношений в группе
    • Любовь: «расположение к другим»
    • Радость: «восхищение жизнью»
    • Мир: «покой»
    • Долготерпение: «мы стремимся к постоянству»
    • Милосердие: «чувство сострадания в сердце»
    • Благость: «убеждение, что и в людях, и в окружающем мире заложена идея святости»
    • Вера (верность): «мы осознаем, что вовлечены в обязательства, основанные на верности»
    • Кротость: «не нужно „пробиваться“ в жизни»
    • Воздержание: «мы можем мудро организовывать и направлять свою энергию»
    • Созидание музыкального уровня группы
    • Взаимоотношения с пастором
    • Воспитание других лидеров поклонения
  • Глава 3. Наш рост как лидеров поклонения
    • как мы совершенствуемся в ведении поклонения
    • Повышение эффективности
    • Эффективные лидеры поклонения постоянны
    • Эффективные лидеры поклонения снаряжают других
    • Эффективные лидеры поклонения обладают пасторскими качествами
    • Эффективные лидеры поклонения хорошо владеют своим инструментом
    • Эффективные лидеры поклонения понимают власть
    • Эффективные лидеры поклонения страстно жаждут Бога
    • Эффективные лидеры поклонения посвящены общине.
    • Вы избрали почетное задание
  • Дополнительные материалы для лидера поклонения
    • Книги
    • DVD и пособия к курсам
    • Аудиотренинги на компакт-дисках и на цифровых носителях
    • Обучающие пособия
    • Обучение по интернету
    • Получение высшего образования по предмету «лидерство в поклонении»
  • Приложение
    • Поклонение в домашней группе
    • Создание атмосферы
    • Инструменты помогают создавать атмосферу
    • Ваше пение помогает создать атмосферу
    • Составление списка
    • Пророческая грань
    • Пророчество через музыку
    • Пророчество песней
    • Как развивать пророческое помазание в домашней группе
    • Пение в Духе
    • Обучение музыканта
    • Выявление потенциальных лидеров поклонения
    • Обучение ученика
  • Об авторе
Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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