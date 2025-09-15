Добро пожаловать в «Руководство для лидеров поклонения»! Вы выбрали увлекательное и опасное задание. Эта небольшая книга станет вашей инструкцией по выживанию. Вы готовы принять свою миссию?

Чем увлекательно ведение поклонения? Это особая честь — с помощью любимой музыки вести людей в самое прекрасное путешествие, которое только может выпасть на долю человека,— путешествие к сердцу Бога.

Какие опасности подстерегают лидера поклонения? В современной культуре, где принято из музыкантов делать идолов, а эмоциям придавать первостепенное значение, мы находимся на сцене у микрофона перед людьми и оказываем на них влияние. Наши сердца поют громче музыкальных инструментов, а наш истинный характер способен с невероятной силой касаться людей. Захватывающее, но вместе с тем опасное поручение — в этом состоит особая честь ведения поклонения.

Теперь, когда вы внимательно меня слушаете, я хочу сказать вам: «Никогда не бойтесь!» Святой Дух на нашей стороне, и по мере того, как мы будем двигаться вперед в великом призвании вести поклонение, Он постоянно будет преобразовывать наши сердца, делая их подобными сердцу Христа.

Идея создания этой брошюры заключается в том, чтобы помочь вам в стремлении прожить жизнь в Божьем присутствии, служить вашей общине с желанием в сердце вести поклонение, возрастая в мастерстве и в ключевых ценностях. Наша цель — помочь вам превратиться из человека, просто ведущего других в пении, в эффективного поклонника, который вводит людей в поклонение.

Служение, любовь и лидерство в поместной церкви — это те сферы, где «живут настоящей жизнью». Именно здесь мы учимся давать, а не брать. Как говорится в 1 Послании к Коринфянам: «…каждому дается проявление Духа на пользу» (12:7). Дары и призвание даны нам не ради того, чтобы нас заметили или чтобы мы могли проявить свои способности. Они даны нам, чтобы мы служили окружающим людям и все больше возрастали в этом желании.

Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Созидая на основополагающих ценностях

Издательство "Книгоноша", 2013. - 72 с.

ISBN 978-966-2615-50-0

Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Содержание