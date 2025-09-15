Уилт - Руководство для лидеров поклонения
Добро пожаловать в «Руководство для лидеров поклонения»! Вы выбрали увлекательное и опасное задание. Эта небольшая книга станет вашей инструкцией по выживанию. Вы готовы принять свою миссию?
Чем увлекательно ведение поклонения? Это особая честь — с помощью любимой музыки вести людей в самое прекрасное путешествие, которое только может выпасть на долю человека,— путешествие к сердцу Бога.
Какие опасности подстерегают лидера поклонения? В современной культуре, где принято из музыкантов делать идолов, а эмоциям придавать первостепенное значение, мы находимся на сцене у микрофона перед людьми и оказываем на них влияние. Наши сердца поют громче музыкальных инструментов, а наш истинный характер способен с невероятной силой касаться людей. Захватывающее, но вместе с тем опасное поручение — в этом состоит особая честь ведения поклонения.
Теперь, когда вы внимательно меня слушаете, я хочу сказать вам: «Никогда не бойтесь!» Святой Дух на нашей стороне, и по мере того, как мы будем двигаться вперед в великом призвании вести поклонение, Он постоянно будет преобразовывать наши сердца, делая их подобными сердцу Христа.
Идея создания этой брошюры заключается в том, чтобы помочь вам в стремлении прожить жизнь в Божьем присутствии, служить вашей общине с желанием в сердце вести поклонение, возрастая в мастерстве и в ключевых ценностях. Наша цель — помочь вам превратиться из человека, просто ведущего других в пении, в эффективного поклонника, который вводит людей в поклонение.
Служение, любовь и лидерство в поместной церкви — это те сферы, где «живут настоящей жизнью». Именно здесь мы учимся давать, а не брать. Как говорится в 1 Послании к Коринфянам: «…каждому дается проявление Духа на пользу» (12:7). Дары и призвание даны нам не ради того, чтобы нас заметили или чтобы мы могли проявить свои способности. Они даны нам, чтобы мы служили окружающим людям и все больше возрастали в этом желании.
Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Созидая на основополагающих ценностях
Издательство "Книгоноша", 2013. - 72 с.
ISBN 978-966-2615-50-0
Дэн Уилт - Руководство для лидеров поклонения - Содержание
- Вступительное слово к русскому изданию
- Введение
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Глава 1. Почему мы делаем то, что делаем
- философия ведения поклонения
- Что представляет собой «Виноградник» в современной Церкви?
- Краткая история «Виноградника»
- Истоки поклонения в «Винограднике»
- Какие ценности поклонения движут нами?
- Роль музыки
- Роль лидера поклонения
- Наша особенность как лидеров поклонения «Виноградника»
- Ценности нашего поклонения
- Мы ценим в поклонении близость
- Мы ценим в поклонении доступность
- Мы ценим в поклонении целостность
- Мы ценим в поклонении соответствие окружающей культуре
- Мы ценим в поклонении ожидание Царства
- Характер лидера поклонения
- Ценю ли я близость с Богом?
- Ценю ли я целостность?
- Ценю ли я доступность?
- Ценю ли я соответствие окружающей культуре?
- Ценю ли я ожидание Царства?
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Глава 2. Как мы делаем то, что делаем
- практика проведения поклонения
- Ведение поклонения
- Этап первый. Перед служением
- Этап второй. Во время служения
- Этап третий. После служения
- Руководство группой поклонения
- Созидание духовного уровня и взаимоотношений в группе
- Любовь: «расположение к другим»
- Радость: «восхищение жизнью»
- Мир: «покой»
- Долготерпение: «мы стремимся к постоянству»
- Милосердие: «чувство сострадания в сердце»
- Благость: «убеждение, что и в людях, и в окружающем мире заложена идея святости»
- Вера (верность): «мы осознаем, что вовлечены в обязательства, основанные на верности»
- Кротость: «не нужно „пробиваться“ в жизни»
- Воздержание: «мы можем мудро организовывать и направлять свою энергию»
- Созидание музыкального уровня группы
- Взаимоотношения с пастором
- Воспитание других лидеров поклонения
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Глава 3. Наш рост как лидеров поклонения
- как мы совершенствуемся в ведении поклонения
- Повышение эффективности
- Эффективные лидеры поклонения постоянны
- Эффективные лидеры поклонения снаряжают других
- Эффективные лидеры поклонения обладают пасторскими качествами
- Эффективные лидеры поклонения хорошо владеют своим инструментом
- Эффективные лидеры поклонения понимают власть
- Эффективные лидеры поклонения страстно жаждут Бога
- Эффективные лидеры поклонения посвящены общине.
- Вы избрали почетное задание
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Дополнительные материалы для лидера поклонения
- Книги
- DVD и пособия к курсам
- Аудиотренинги на компакт-дисках и на цифровых носителях
- Обучающие пособия
- Обучение по интернету
- Получение высшего образования по предмету «лидерство в поклонении»
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Приложение
- Поклонение в домашней группе
- Создание атмосферы
- Инструменты помогают создавать атмосферу
- Ваше пение помогает создать атмосферу
- Составление списка
- Пророческая грань
- Пророчество через музыку
- Пророчество песней
- Как развивать пророческое помазание в домашней группе
- Пение в Духе
- Обучение музыканта
- Выявление потенциальных лидеров поклонения
- Обучение ученика
- Об авторе
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