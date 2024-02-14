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Уильямс Энтони - Христианские левые - Studia Religiosa

Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (33 books)

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп устроил фотосессию у здания епископальной церкви святого Иоанна в Вашингтоне. В разгар протестов Black Lives Matter, охвативших Вашингтон и центры других городов после расистского убийства Джорджа Флойда неделей ранее, Трамп прошел от Белого дома до церкви, подержал Библию перед собравшейся прессой, а затем вернулся обратно. Цель этого «религиозного перформанса» состояла в том, чтобы продемонстрировать свою религиозность и верность христианству избирателям из числа белых евангелистов.

Многие среди них (три четверти из которых отдадут свои голоса за Трампа в ноябре) предсказуемым образом пришли в восторг от этого президентского перформанса. Один из них, республиканский кандидат в сенат Флориды, описал радость его семьи, наблюдавшей за Трампом по телевизору: «Моя мать просто кричала: ״Боже, дай ему сил! Он идет по Иерихону!“ <...> Моя мать заплакала <...> она начала глоссолалить. <...> Я подумал: ״Посмотрите на моего президента! Он устанавливает Царство Божие в мире“». В этом примере заключено все то, что мы знаем — или думаем, что знаем, — о связи христианства и политики.

Но посылаемые Дональдом Трампом религиозные сигналы впечатлили не всех. Первой критику озвучила Марианн Эдгар Бадде, епископ Епископальной церкви в Вашингтоне.

Я просто хочу, чтобы мир знал, что в вашингтонском диоцезе мы, следуя Иисусу и его пути любви <...> дистанцируемся от подстрекательских высказываний этого президента. Мы следуем за Тем, Кто прожил жизнь в ненасилии и жертвенной любви. Мы присоединяемся к тем, кто добивается справедливости за смерть Джорджа Флойда и многих других. <...> Позвольте мне внести ясность: президент только что без спроса использовал Библию, самый священный текст иудеохристианской традиции, и одну из церквей моей епархии в качестве реквизита для послания, противоречащего учению Иисуса.

Заявление епископов Епископальной церкви Новой Англии также критикует «позорные и отвратительные с точки зрения морали» действия Трампа; в нем утверждается, что миссия Церкви заключается в том, чтобы «служить высшей цели Господа нашего Иисуса Христа: распространять любовь, милосердие и справедливость на всех, и особенно на тех, чьей жизни, свободе и самой человеческой природе угрожают непрекращающийся грех систематического расизма и зараза белого превосходства». Такое взаимодействие христианства и политики полностью отлично от того, чего многие из нас обычно ждут.

Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль

Энтони А. Дж. Уильямс; пер. с англ. В. Федюшина

Μ.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.

(Серия «Studia religiosa»)

ISBN 978-5-4448-2144-2

Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль - Содержание

Введение

  • Библейская теология левого христианства

  • Радикализм и социализм в Церкви

Глава 1. Дух братства: основания британского христианского социализма

  • Истоки

  • Церковный социализм

  • Христианство и лейбористы

  • Заключение

Глава 2. Кризис идентичности: социализм в послевоенной Великобритании

  • Партийный раскол

  • Реакция на тэтчеризм

  • Возвращение почвы

  • Два лика христианского социализма

  • Заключение

Глава 3. Враждебное окружение: религиозный социализм в Европе

  • Христианский социализм против Маркса

  • Протестантская социалистическая теология

  • Римский католицизм и социальное учение Католической церкви

  • Международная лига религиозных социалистов

  • Заключение

Глава 4. Что бы сделал Иисус? Евангелизм и социализм в Соединенных Штатах

  • Социальный евангелизм

  • Христианские социалисты

  • Духовные социалисты

  • Заключение

Глава 5. Моральное меньшинство: левое христианство в эпоху христианства правого

  • Мартин Лютер Кинг и гражданские права

  • Black Power

  • Краснобуквенный евангелизм

  • Заключение

Глава 6. Предпочтительный выбор в пользу бедных: теология освобождения в Латинской Америке

  • Теологический, культурный и политический контекст

  • Основы теологии освобождения

  • Ключевые понятия теологии освобождения

  • Теология освобождения, марксизм и христианский социализм

  • Заключение

Глава 7. Свободу пленным: теология освобождения в мировом масштабе

  • Теология освобождения в Азии и на Среднем Востоке

  • Теология освобождения в Африке

  • Феминистская теология освобождения

  • Заключение

Глава 8. Что ждет левое христианство?

  • Центральные понятия левого христианства

  • Теологические вопросы

  • Будущее левого христианства

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Views 370
Rating 5.0 / 5
Added 14.02.2024
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (3)

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