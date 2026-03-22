Уильямс - Кельты

Уильямс - Кельты
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Мифология, сформировавшая наше сознание (1 book)

Образы кельтской мифологии, насыщенной загадками и иносказаниями. Она заметно отличается от греческой, римской или индийской, не схожа она и с мифологией скандинавских народов. Разумнее всего воспринимать ее как отдельный, самодостаточный мир. Знакомясь с ней, мы, как и многие герои валлийских и ирландских преданий, оказываемся в незнакомом месте, где действуют неведомые нам законы и правила.

Марк Уильямс – Кельты - Мифология - сформировавшая наше сознание

Перевод с английского Ольги Чумичевой. – Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2023. – 307 с.: ил. - (Мифология, сформировавшая наше сознание).

ISBN 978-5-00195-816-1

Марк Уильямс – Кельты - Содержание

  • Введение. Природа кельтской мифологии

  • Глава 1. Сияющее чело: Талиесин — величайший из поэтов

  • Глава 2. Кельтский Артур

  • Глава 3. Мерлин: от дикаря до волшебника

  • Глава 4. Брут: забытый основатель Британии

  • Глава 5. Трагическая история Бранвен

  • Глава 6. Кухулин: Сторожевой Пес Ульстера

  • Глава 7. Финн: странствующий воин-аристократ

  • Глава 8. Блодейвет: женщина, созданная из цветов

  • Глава 9. Кельтский любовный треугольник: Дейрдре Печалей

  • Глава 10. Ирландские фейри: народ сидов

  • Заключение. Наследие кельтской мифологии

  • Литература

  • Благодарности

  • Источники иллюстраций

  • Вклейка иллюстраций

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
