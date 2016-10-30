О христианском богословии - Роуэн Уильямс

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В каких случаях мы говорим о том или ином дискурсе, что он «искренен» или что ему «недостает искренности»? Обычно это зависит от того, в самом ли деле речь идет о том, о чем предполагается говорить. Утверждения об искренности или ее отсутствии не обязательно относятся к тому или иному конкретному автору: он может и не знать, что в действительности дискурс служит совсем не тем целям, которые провозглашаются.

Вполне возможно заявить, как сказал бы марксист, что эстетика XVIII столетия являлась неотъемлемой частью буржуазной культурной идеологии, что ее стратегии и суждения определялись экономическими условиями, и т.д.

Это вовсе не означает, что Джонсон с Хоксмуром — лжецы, и Бах кривил душой, когда начинал каждое свое произведение словами Ad maiorem Deigloriam. Того, кто придерживается той же эстетики сейчас, когда мы (если верить марксистам) так много знаем о ее реальных корнях, можно назвать неискренним: он уже не верит в то, во что верил человек XVIII века, ибо знает то, о чем человек XVIII века (хотелось бы надеяться) не подозревал — объективное направление, реальные интересы реальных социальных групп, которые обслуживала эта эстетика.

Итак, дискурс теряет искренность, когда скрывает свои истинные цели. Знание об этом лишает нас «невинности», необходимой говорящему: речь, скрывающая свои истинные цели, нас не удовлетворяет.

Уильямс Роуэн - О христианском богословии

Пер. с англ. (Серия "Современное богословие")

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 340 стр.

ISBN 5-89647-092-4

Уильямс Роуэн - О христианском богословии - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Пролог

Часть I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Глава 1. Искренность в богословии

Глава 2. Единство христианской истины

Глава 3. Суд мира сего

Глава 4. Изучение Писания

Часть ІІ. ДЕЙСТВИЕ БОГА

Глава 5. Творение

Глава 6. Начиная с воплощения

Глава 7. Универсальность Христа

Глава 8. Слово и Дух

Часть III. ГРАММАТИКА БОГА

Глава 9. Троица и откровение

Глава 10. Троица и онтология

Глава 11. Троица и плюрализм

Часть IV. ЗНАКИ

Глава 12. Меж двух ангелов: пустая гробница и пустой престол

Глава 13. Природа таинств

Глава 14. Таинства нового общества

Часть V. ЖИЗНЬ В ТАЙНЕ

Глава 15. Воплощение и обновление общины

Глава 16. Внешнее, внутреннее и богоявление: чтения по этике Нового Завета

Глава 17. Воскресение и мир: еще о этике Нового Завета

Глава 18. «И душу мою не узнают до самого Судного дня»

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Уильямс Роуэн - О христианском богословии - Предисловие к русскому изданию

Предстоящий перевод книги «О христианском богословии» на русский язык одновременно и смущает, и радует меня. Выражаю искреннейшую благодарность всем, кто взял на себя труд перевода и издания моей книги в России.

Без преувеличения могу сказать, что своими первыми шагами на ниве христианского богословия я обязан диалогу с Восточной церковью, прежде всего — Владимиру Лосскому, чьи богословские труды были предметом моей диссертации. Если православный читатель найдет на страницах моей книги нечто ценное для себя, этим я действительно обязан главным образом Лосскому и его православным соработникам: именно они помогли мне понять, что богословие строится вокруг тайны Троицы и, следовательно, оно всегда своего рода «комментарий» к деяниям Бога, благодаря которым мы входим в Троичную жизнь. Хотя многие главы этой книги написаны на языке, свойственном современному западному богословию, надеюсь, читатель увидит в них попытку привести умозрительное систематическое богословие в соответствие с целостностью и глубиной жизни в молитве и богопочитании.

Основой моей книги служит убеждение, что благодать Божья дарует нам способность говорить о Боге-Святой Троице истину, — но, разумеется, не всю истину, ибо полностью познать Бога человеческим умом невозможно. Полагаю, одной из серьезнейших проблем современного богословия стало нежелание видеть в Боге Бога — не «один из предметов» материального мира, но Жизнь всякой жизни, не поддающуюся законченному описанию и однозначному определению. Поэтому я и указываю на необходимость смирения, даже покаяния в богословии: мы говорим истину, поскольку она дана нам в дар, однако наше собственное жизненное и молитвенное свидетельство может быть и не святым, и не истинным; мы говорим истину, однако не должны пытаться овладеть ею или заключить ее в своих словах — напротив, следует позволить ей владеть нами и образовывать нас в соответствии с глубинами божественной красоты.

В статьях, составляющих эту книгу, вы не найдете систематического изложения христианской догматики, это, скорее, размышления на тему наших основных догматов. Если бы я задался целью написать систематический труд, то, несомненно, нашел бы время подробнее поговорить о личности Христа и природе церкви. Однако, полагаю, мои читатели поймут, что представленные здесь богословские размышления не имели бы смысла без признания совершенной божественности и совершенной человечности Христа, и что церковь, образ которой предстает на страницах этой книги, не исчерпывается ни чисто человеческим «товариществом», ни определенной идеологией, но существует лишь благодаря воплощению Бога. Разумеется, между богословием церкви в православной традиции, у баптистов и у католиков-реформатов (к которым я причисляю себя) есть неизбежные различия: но, надеюсь, живое чувство деяний Божьих как основы всей христианской жизни - в общине, молитвах, таинствах, индивидуальных переживаниях и совместных действиях, позволяет нам вести друг с другом содержательный и продуктивный диалог.

В годы учения богословие казалось мне самой радостной из всех наук; то же чувство сохранилось во мне и поныне. Молюсь о том, чтобы любой, кто раскроет эту книгу, разделил со мной эту радость от погружения в глубины бытия и деяний Божьих, открытых нам Божьей благодатью.

В заключение хочу еще раз поблагодарить всех, кто взял на себя труд перевода моей книги на русский язык и издания ее в России. От всей души желаю успеха этому предприятию и горячо молюсь за него. Этой осенью я надеюсь еще раз побывать в Москве и с нетерпением жду возобновления нашего знакомства.

Ваш во Христе Епископ Роуэн