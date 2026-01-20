Уильямс - Пересекая границу

Введение Отправные точки - Действующие лица - Дон Хуан: факт или вымысел - Объяснение специфики подхода

Глава 1. Первоначальные образы Где начинаются все лестницы - Призвание воина - Враги знания - Обычный человек, Охотник, Воин и Видящий - Четыре видения пути знания - Метод Учения

Глава 2. Путь охотника Охота как психологическое отношение (аттитьюд) - Шаманы и Охотники - Охотники, привычки и комплексы - Досягаемое и недосягаемое - Охотиться и быть предметом охоты - Волшебный Олень

Глава 3. Путь воина Мескалито - Чертова Травка - Маленький Дымок - Каталина - Безупречный воин - Сновидение и Активное Воображение

Глава 4· Путь видящего Формы видения - Страж - Светящееся яйцо и воля - Контролируемая глупость

Глава 5. Шаманский полет Тональное и нагуальное - Союзник - Прыжок в нагуальное - Двойник

Глава 6. Испытания и открытия Без проводника - Корни Чертовой Травки - Пол доньи Соледад - Замысел дона Хуана - Женщины и Ветер - Менструация: Дверь в другой мир - Стебель, Листья, Цветы и Семена - Восстановление грани - Дон Хуан и дон Хепаро ждут - Исцеление Разрыва