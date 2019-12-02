Многие жаждут более близкого общения с Богом, при этом, не слишком ясно представляя себе, как этого можно достичь. Действительно, как можно осуществить личный контакт с Богом и сделать свою духовную жизнь глубже?

Для некоторых людей ответ на этот вопрос состоит в отведении некоторого времени для молитвы каждое утро, чтобы в ней найти вдохновение на грядущий день; однако им не всегда легко удается сделать время духовного размышления плодотворным. Что следует делать во время «утреннего покоя». Данная книга представляет собой практическое введение для тех, кто ищет ответа на этот вопрос.

Джек Уинслоу - Утро с Богом - Духовное обновление день за днем

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009 г. - 90 с.

ISBN 5-89647-132-7

Джек Уинслоу - Утро с Богом - Духовное обновление день за днем - Содержание

Предисловие

Утреннее бодрствование

Вступая в состояние покоя

Покой тела

Покой ума

Покой духа

Хвала и благодарение

Каждодневная отдача себя Богу

Молитва за ближних

Молитва внимания

Слушание

Ожидание распоряжений

Размышление над Писанием

Созерцание

Эпилог

Джек Уинслоу - Утро с Богом - Духовное обновление день за днем - Предисловие

В этой книге нет ничего ни заумного, ни научного, нет никаких попыток руководить теми, кто способен восходить на новые духовные высоты. Простая книга для простых людей. Но она наверняка окажется очень полезной тем, кто только начинает жить по вере, и в то же время в ней могут найти вдохновение и духовно многоопытные читатели. В эпилоге Уинсоу подчеркивает, что время покоя не предполагает ухода от мира; некоторая отстраненность от него способствует более глубокому участию в его делах.