Говард Уинтерс - Комментарии к первому посланию к коринфянам

Город Коринф. Коринф, известный нам по Новому Завету, был построен Юлием Цезарем и населен по образцу римской колонии. Ввиду своего географического, военного и экономического значения, он вскоре приобрел статус столичного города Ахаии (римское название Греции). Более того, наряду с Афинами он стал центром обучения, откуда распространялись философские учения Древней Греции; факт подобной известности Коринфа имеет первоочередное значение при изучении Первого Послания к Коринфянам.

Стоическое и эпикурейское течения в философии. Стоическое восприятие Бога состояло в том, что Он был не более чем Духом, или Разумом вселенной. Человек был всего лишь смертным существом, чья душа после смерти предавалась огню или поглощалась составными элементами вселенной. Поэтому, мудрому человеку предписывалось жить в соответствии с разумом; поступая таким образом, он, как гласило учение, становился совершенным и самодостаточным. Такой образ мышления не допускал нужды в Спасителе; и подобно современному гуманизму, он мог привести лишь к воцарению человеческой гордыни и бесстыдного распутства самодовольства.

В свою очередь, эпикурейцы были атеистами того времени. Они не верили в Бога; и считали, что если даже существовал бог (или больше, чем один), он был далек и не проявлял какой бы-то ни было заинтересованности в жалком прахе, именуемом человечеством. Как и стоики, эпикурейцы полагали, что жизнь прекращается после смерти; и что главной целью в жизни человека было то, чтобы принимать величайшие удовольствия (включая плотские и другие). Это учение неизменно вело к самой непристойной чувственности и преступлениям: “Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (15:32).

Когда-то было хорошо сказано, что в эпикурействе и стоицизме воплощены два господствующих принципа, с которыми когда-либо имел дело человек нравственный — удовольствие и гордыня.

Моральное разложение в идолопоклонстве. Проникновение в суть безнравственного служения идолам дано в предостережении Израилю: “Пусть ни израильтянки, ни израильтяне не предаются блуду ради исполнения религиозных обрядов. Пусть не приносят B святой дом Господа, Бога твоего, деньги, заработанные блудником или блудницей; не покупай на зли деньги обещанное Богу, ибо Господу, Богу твоему, ненавистны продающие свое тело и совершающие половой грех.” (Втор. 23:17-18, СПБТ).

Говард Уинтерс - Комментарии к первому посланию к коринфянам

Киров: 1997 г. - 288 с.

ISBN 5-88186-161-2

Говард Уинтерс - Комментарии к первому посланию к коринфянам - Содержание

ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

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