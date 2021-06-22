Говард Уинтерс - Комментарии по книге откровения Иоана Богослова

Начиная свои заметки по Книге Откровения, я не был в точности уверен, чего хочу достичь; теперь, когда закончил свою книгу, я по-прежнему не знаю, смог ли достичь чего-либо. Но совершенно определенно знаю одно, а именно то, что мое представление об основной идее этой Книги (о которой я говорю во вступлении настолько ясно, насколько могу) углублялось и укреплялось с каждой главой и с каждым стихом.

Сейчас я уверен, как никогда, что ее главная мысль, которую нам следует извлечь, состоит в том, чтобы дать уверенность святым и предостережение грешникам воодушевить святых на сохранение верности до смерти, чтобы получить золотой венец победы в вечности, и предупредить грешников, дабы готовились к предстоящей встрече с Богом, потому что в противном случае им придется принять вечные страдания от последствий оскорбленной милости и благодати. Я где-то читал об американском солдате, который сказал после своего возвращения со второй мировой войны: «Я не знаю, к чему бы я пришел, если бы не мое убеждение, что честь и порядочность стоят превыше всего в этой жизни.» Он, таким образом, верил в то, что честь и порядочность в конечном итоге окажутся победителями. Для солдата жизненно необходимо в это верить. Но насколько это важнее для христианина, ведущего такую битву, в сравнении с которой вторая мировая война (и все другие войны) становится практически незаметной, чтобы уверовать, что в конечном счете его спасение также несомненно, как и слово Божье и Его царствование на престоле вселенной.

Независимо от того, насколько мрачным и тоскливым может показаться настоящее, или какой величины предстанут силы зла, противостоящие нам, окончательный исход битвы за истину и справедливость не может определяться нынешними схватками. Необходимо напомнить христианам о том, что Бог по-прежнему у руля вселенной, а истина есть самая могущественная сила в мире. Каждый, кто противостоит Ему, становится врагом истины и идет к страшному и неизбежному поражению. Как показывает вся эта книга, идет неистовая битва между истинным и ложным, во время которой враг, как зачастую кажется, побеждает. При таких обстоятельствах святые могут впасть в отчаяние. Однако, Книга Откровения призывает их продолжать сражаться, придавая уверенности в том, что независимо от того, насколько неистовыми будут атаки или сколько тягот придется вынести, они в конечном итоге одержат победу. Когда закончится эта война и развеется дым сражений, им будут вручены белые одежды, венцы победителей и честь царствовать вечно с их победоносным Царем. Именно в этом Божественное послание Откровения победа настолько несомненна, насколько велика их верность в битве. То есть, предназначение Откровения в том, чтобы показать, что святые сражаются в битве, которую они не могут проиграть, если сохранят верность до окончания сражения. И я верю, что Господь ясно раскрыл нам это в Откровении.

Вероятно, Книга Откровения повергалась большему неправильному толкованию, употреблению и пониманию, чем все остальные книги Нового Завета вместе взятые. Некоторые делали это по невежеству, некоторые ради удовлетворения любопытства, некоторые для поддержания трепета и страха, и, несомненно, некоторые из эгоистических побуждений. Хотя общепризнанным является тот факт, что она была написана языком символов (1:1), возможно, с целью сокрытия ее значения от врагов церкви первого столетия, язык этот не нашел широкого применения в ее практическом толковании (комментаторы буквально трактуют символы в тех случаях, когда буквальное значение наилучшим образом соответствует их нуждам, этим самым игнорируя как контекст, так и целостное назначение Книги). Но так как язык этой книги символический, она более трудна для понимания и применения, чем другие книги Нового Завета, которые, по боль- шей части, написаны буквальным языком. Принимая все это во внимание, я уверен, что жестоко (как в отношении Бога, так и человека) и непростительно искажать смысл книги так, как это делает когорта толкователей, полагающих, что они наделены особой силой разгадывать тайны. Короче говоря, им кажется, что они обладают секретами (сокрытыми Самим Богом в потаенных укрытиях этой книги), при помощи которых можно расшифровать ее пророческое значение. Таким образом, эта книга рассматривается как глубокая тайна, которую необходимо раскрыть, но не как откровение, которое нужно принять.

Говард Уинтерс - Комментарии по книге откровения Иоана Богослова

Киров: 1998 г. - 368 с.

ISBN 5-88186205-8

Говард Уинтерс - Комментарии по книге откровения Иоана Богослова - Содержание