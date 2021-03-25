Уирсби - Комментарий на Ветхий и Новый Завет - комментарий BibleQuote
Доктор Уоррен Уирсби исследует Писание стих за стихом, раскрывая волнующую и изменяющую жизни истину Писания с теплотой и мудростью. Независимо от того, кто вы — пастор, учитель в воскресной школе или ничем не выделяющийся в своей церкви прихожанин, — теперь вы можете изучать Библию с помощью этого пособия, где простым и понятным языком рассказывается как о духовном смысле, так и о личном применении Слова Божьего.
Доктор Уоррен Уирсби — всемирно известный преподаватель Библии. Нёс служение пастора в Церкви Моуди в Чикаго. Около десяти лет был генеральным директором и ведущим радиопрограммы “Возвращение к Библии”. Написал более 150 книг, в том числе толкования популярной серии “Будь”, которая разошлась тиражом свыше четырех миллионов экземпляров. Именно эта серия книг легла в основу данного комментария на Ветхий Завет и столь же обширного комментария на Новый Завет.
Уирсби - Комментарий на Ветхий и Новый Завет - модуль BibleQuote7 - книги
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Санкт-Петербург 2010-2018
The Wiersbe Bible Commentary
David C. Cook, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.
Перевод: О. А. Рыбаковой
Редактор: Ю. А. Цыганков
ISBN 978-5-7454-1227-1
ISBN 978-5-7454-1275-2
ISBN 978-5-7454-1450-3
ISBN 978-5-7454-1498-5
ISBN 978-5-7454-1498-5
Уирсби - Комментарий на Ветхий и Новый Завет - модуль BibleQuote7 - модуль
Настоящий модуль включает в себя комментарии Уоррена Уирсби ко всем книгам Библии.
Модуль необходимо разместить в папке Commentaries.
Инструкция по установке модуля.
1. Распаковать архив.
2. Полученную папку скопировать в папку Commentaries программы BibleQuote.
Модуль готов к работе.
Большое Спасибо за ваш труд. А кто то бы мог подсказать как установить этот модуль? Зарание спасибо.
Спасибо!
Большое спасибо kachura за сборку качественного модуля полного комментария Уирсби!