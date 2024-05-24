Более двадцати пяти лет тому назад, начав свою практику врача в маленьком, красивом городке Спрингдейл, в штате Арканзас, я не думал стать ни дипломированным специалистом по лечению расстройств в половой сфере, ни консультантом по вопросам брачной жизни. Так как я совершенно не был знаком с Библией, мысль о том, чтобы стать специалистом в этой области и давать советы, применяя библейскую точку зрения, никогда не приходила мне в голову.

Однако вскоре я обнаружил, что будучи врачем, мне придется заниматься многими проблемами, которые нельзя разрешить с помощью медицины. Советы по вопросам интимных взаимоотношений, которые помогли бы улучшению семейной жизни моих пациентов, исходит из моего желания помочь им.

Приблизительно двадцать лет тому назад, один из моих пациентов, истинно верующий человек, озабоченный моим спасением и жизнью вечной, привел меня к познанию Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. С того дня, как я стал христианином я занялся изучением Библии, чтобы узнать что говорит Слово Божье о роли мужа и отца, о браке и о семейной жизни. Я хотел знать об этом, чтобы потом, по возможности применить свои знания на практике. Это привело к неожиданным и далеко идущим результата.

Сегодня, став врачем — консультатном в вопросах любви, половых отношений и брака, применяя библейские принципы и медицинскую точку зрения, я имею возможность помогать в этом вопросе людям из многих стран мира. Изданный нами материал, альбомы учебных кассет и проводимые семинары вызывают постоянный поток писем с просьбами о консультации.

Для большинства людей вопрос состоит не в половых отношениях, а в проблеме недостатка любви или стремления к любви.

Вот типичная неделя в моей работе, в течение которой поступают просьбы помочь в затруднительных обстоятельствах.

В письме из Африки спрашивают, могут ли супруги научиться любить друг друга.

Муж и жена звонят по телефону в смятении и тревоге: «Мы давно женаты, и как христиане, не хотим прибегать к разводу.

Но в нашей жизни нет любви. Что нам делать?»

«Я знаю, что я должен вернуться к своей жене, — признается мне новообращенный христианин во время приема, — но я ее не люблю. Честно говоря, я ее никогда не любил».

«Я очень сильно разочарован в браке!» — пишет мне миссионер. Одна женщина признается: «Мы — рожденные свыше христиане. Но мой муж не знает как возродить нашу любовь. Я знаю, что Бог достаточно силен, чтобы совершить это».

Дорогие читатели, весть которой я делюсь с этими людьми и которой хочу поделиться с вами, состоит в том, что супруги могут иметь восхитительные любовные взаимоотношения прекраснее, чем в любом романе светской литературе или в кино — фильме, если они будут развивать их Божьим путем.

Эд Уит и Глория Оукс Пэркинс – Любовь в браке – Для каждой супружеской пары

Как влюбиться, оставаться влюбленными и вновь возродить любовь. – Vienn, Austria: BEE International, 1991. – 216 с.

Эд Уит и Глория Оукс Пэркинс – Любовь в браке – Содержание

Вступление