Уиткомб - Эти таинственные динозавры

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Family, Educational

Книга Нормы Уиткомб знакомит детей, родителей и учителей с динозаврами с позиции библейского креационизма. Автор рассматривает динозавров как часть Божьего творения, объясняет происхождение их названий, особенности строения, виды рептилий, окаменелости и связь этих тем с библейским рассказом о сотворении, грехопадении и потопе.

Пособие написано простым языком и соединяет научно-популярные сведения о динозаврах с христианским мировоззрением. Главная цель книги — показать детям альтернативу эволюционному объяснению происхождения жизни и направить их внимание к библейскому свидетельству о Боге-Творце.

Уиткомб Норма – Эти таинственные динозавры – Пособие для детей, родителей и учителей

Уиткомб Норма. Эти таинственные динозавры: пособие для детей, родителей и учителей / пер. с англ.; ил. Х. Джоб. – Elkhart, IN: Russian Gospel Ministries, 1997. – 88 с.

Уиткомб Норма – Эти таинственные динозавры – Содержание

  • Часть первая. Откуда появились динозавры?

    • Глава 1. Динозавры — часть Божьего творения

    • Глава 2. Как динозавры получили свои имена

    • Глава 3. Различия между людьми и животными

    • Глава 4. Окаменелости

  • Часть вторая. Различные виды динозавров

    • Глава 5. Гигантские рептилии

    • Глава 6. Необычные динозавры

    • Глава 7. Рептилии морские

    • Глава 8. Рептилии воздушные

  • Часть третья. Динозавры до потопа

    • Глава 9. Динозавры и люди жили в одно время

    • Глава 10. Когда были созданы динозавры?

    • Глава 11. Паровой покров

    • Глава 12. Трагический выбор

  • Часть четвертая. Великий потоп

    • Глава 13. Строительство ковчега

    • Глава 14. Кто же вошел в ковчег?

    • Глава 15. Жизнь в ковчеге

    • Глава 16. После потопа

  • Часть пятая. Гибель динозавров

    • Глава 17. Что случилось с динозаврами?

    • Глава 18. Динозавры сегодня

    • Глава 19. Если бы скелеты могли говорить

Added 26.05.2026
