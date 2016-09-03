Джон Уиткомб - Погибший Мир

Мы живем в век глубокого скептицизма. Философия эволюционных воззрений, развиваясь на протяжении века, произвела на свет, благодаря заложенным в ней семенам натурализма и атеизма, горькие плоды всемирного насилия, безнравственности и отчаяния Но тем не менее, даже в таком веке, как наш. Бог «не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши» (Деян. 14:17).

К тому же, существует еще один — красноречивый, хотя и безмолвный свидетель трагических последствий всеобщего отступничества — залегающий в самих камнях земной коры. В любом уголке нашей планеты раскинувшиеся перед нами холмы и долины, по которым ступает наша нога, представляют из себя громадное кладбище, в недрах которого покоятся раковины, кости, зубы и другие останки бесчисленных животных, а также спрессованные и превратившиеся в уголь бескрайние леса, покрывавшие землю в существовавшем некогда прекрасном мире. А также то тут, то там мы находим в раскопках изделия рук человека и другие предметы, являющиеся признаками жизни человечества далекого прошлого.

Различные новейшие теории привели к искаженному толкованию безмолвного свидетельства этого кладбища ископаемых, приписав ему вымышленную летопись постепенного эволюционного развития, которое в воображаемой истории земли заняло якобы миллиарды лет. В наши дни эти ошибочные предположения многими воспринимаются за истину, и в большинстве учебных заведений мира они выдаются за научные факты.

В действительности же ископаемые останки в первую очередь свидетельствуют не о развитии, а о смерти — не об эволюции, а о вымирании. Сотворивший все Бог является всесильным и милосердным Богом. И безусловно, в целях усовершенствования Своего творения, Он не имел нужды, да и не стал бы, применять страданий и смерти (и особенно того вида массовой насильственной смерти, о которой свидетельствуют ископаемые).

И так как ископаемые останки безусловно говорят о смерти — наличие смерти свидетельствует не об усовершенствовании и развитии, а о грехе и постигшем суде. При правильном истолковании (как с богословской, так и с научной точки зрения) повсеместного подтверждения совершившегося суда и смерти, заложенного в самих недрах земной коры, утверждается независимость Творца, Который управляет Своим творением и производит суд над ним. И не о длительном эволюционном процессе на протяжении многих тысяч веков свидетельствуют эти окаменевшие ископаемые, а об уничтожении всего живущего в результате суда в одном столетии.

Лежащая сейчас перед вами книга Джона Уиткомба — хотя и небольшая по объему, но глубокая по содержанию — излагает здравую библейскую летопись о том великом гидродинамическом потрясении, посредством которого Бог осуществил суд над нечестием допотопного мира. И как бы ни трактовались сегодня геологические проблемы, не вызывает сомнения то, что Слово Божие верно и истинно, и что глобальная катастрофа потопа была судом, произведенным могучей рукой всесильного Бога.

Также и в эти последние дни Бог не оставил нас без убедительного свидетельства: автор этой книги является сегодня одним из наиболее успешных защитников Божьей истины. В последние три десятилетия для многих тысяч верующих послужил благословением голос его свидетельства, как глубоко верующего христианина, профессора богословской семинарии, лектора на многих библейских конференциях, глубокого в своих познаниях исследователя и христианского писателя.

Поэтому я с большим энтузиазмом готов рекомендовать читателю второе издание этой замечательной книги Джона Уиткомба, моего соратника и друга во Христе, которого, как Апполоса, можно охарактеризовать как человека «горящего духом» и «сведущего в Писаниях» (Деян. 18:24, 25).

Генри М. Моррис, Калифорния, ноябрь 1987 г

Джон Уиткомб - Погибший Мир

Russian Gospel Mimistries, 1993

Джон Уиткомб - Погибший Мир - Содержание

Предисловие

Введение

Слово к русскому читателю

1. Бог уничтожил мир сверхъестественным образом

Божий план построения ковчега

Подбор животных в ковчег и уход за ними

Поднятие океанских вод

Низвержение вод сверху

Образование современных океанских водоемов

Образование современных горных хребтов

Заключение

2. Потоп уничтожил весь тогдашний мир

Глубина вод потопа

Продолжительность потопа

Нужда в ковчеге

Полное истребление людей, населявших землю

Свидетельство Апостола Петра

Проблема с применением универсальных терминов

Заключение

3.Последствия потопа явны еще и сегодня

Естественные процессы, проявившиеся во время потопа

Разрушительная мощь движущейся воды

Стратиграфические последствия потопа

Образование окаменелостей в наносных пластах

Феномены катастрофы в геологии

Заключение

4. Основной вопрос: действительно ли Библия является Словом Божьим?

Библейский катастрофизм против униформизма

Можно ли считать утверждения геологов более авторитетными, чем Священное Писание?

«Побеседуй с землею, и наставит тебя»

Кто отодвинул камень?

«Большие камни с небес»

Чудеса в пустыне

Уничтожение Содома и Гоморры

Богословы и ученые

Заключение

Краткие итоги

Библиография

Джон Уиткомб - Погибший Мир - Введение

«Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» (2 Пет. 3:6) — веско утверждает Апостол Петр, характеризуя сущность явления, известного нам под названием "библейского катастрофизма" или "геологии потопа" Предвидя наступление тех времен, когда, в конце истории мира, люди будут отрицать возможность непосредственного Божьего вмешательства в судьбы мира (как, например, великого Божьего суда: "Где обетование пришествия Его?"), Апостол Петр использует аналогию потопа во дни Ноя для опровержения псевдонаучной философии всеобщего униформизма. [Униформизм — это гипотеза, согласно которой в геологическом прошлом действовали те же силы и с той же интенсивностью, что и в настоящее врем я—Примечание переводчика]

Целью данного исследования является изложение в более доступной форме основных библейских и научных данных о всемирном потопе.

Целый ряд лиц внесли важный вклад в под­готовку и издание этой книги, и автор желает выразить им глубокую признательность.

В первую очередь Генри М. Моррису, соав­тору книги «Потоп в книге Бытие», прочитав­шему данную рукопись в ее первоначальном виде, а также написавшему предисловие ко второму изданию.

Также автор выражает признательность трем ученым-богословам, прочитавшим перво­начальный вариант рукописи и давшим ряд по­лезных советов по улучшению аргументации и стиля: Джону Дж. Дэвису, президенту бого­словской семинарии Grace Theological Seminary и профессору древнееврейского языка и Вет­хого Завета; Чарльзу Р Смиту, вицепрезиден­ту и декану богословской семинарии Masters Seminary; Роберту Д. Ибаху, директору библио­теки при Dallas Theological Seminary.

А также моей дорогой жене Норме, оказы­вавшей всестороннюю поддержку и ободряв­шей меня от первых дней и до завершения этого многомесячного труда.