Уитни Дональд - Духовное возрастание в христианской жизни

Дисциплина без определенной цели — это тяжелая и нудная работа. Представьте себе шестилетнего Кэвина, которого родители записали на музыкальные занятия.

Каждый день после школы он сидит в гостиной и неохотно бренчит на гитаре «Дом на горе», наблюдая за своими приятелями, которые играют в баскетбол в парке напротив. Вот это как раз и есть дисциплинирование без определенной цели или направления. Это тяжелая и нудная работа. А теперь представьте себе, что однажды во время репетиции Кэвина посетил ангел и перенес его в видении в Карнеги-холл. Там он увидел виртуозного гитариста, дающего концерт. Обычно скучающий от классической музыки Кэвин поражен тем, что он видит и слышит. Пальцы музыканта плавно и грациозно перебирают струны, и Кэвин думает о том, как глупо и неуклюже его руки сбиваются и ошибаются в аккордах. Виртуоз берет аккорды чисто, звуки парят и сливаются в мелодию, которая исходит от его гитары: Кэвин вспоминает всю ту фальшь и неумение, которыми исполена его игра. Но Кэвин буквально очарован. Заслушавшись, его голова медленно склоняется на бок. Все вокруг настолько упоительно. Он даже не мог себе представить, что на гитаре можно так играть.



— Ну что ты скажешь, Кэвин? — спрашивает ангел. И шестилетний мальчик медленно отвечает:

— Ух-ты!

Видение исчезает, но ангел все еще стоит перед Кэвином в его гостиной.

— Кэвин, — говорит ангел, — тот прекрасный музыкант, которого ты видел, — это ты через несколько лет. Затем, указывая на гитару, ангел провозглашает:

— Но тебе нужно тренироваться!



Внезапно ангел исчезает, и Кэвин понимает, что остался наедине со своей гитарой. Как вы думаете, изменится ли теперь его отношение к репетициям? До тех пор пока Кэвин будет помнить, кем он станет, его упражнения будут иметь направление, цель, которая ему обещана в будущем. Конечно же, потребуются усилия, но нудной работой это уже вряд ли назовешь. Говоря о дисциплине в христианской жизни, нужно заметить, что у многих христиан к ней такое же отношение, как у Кэвина к репетициям. Это упражнения без цели. Молитва становится изнурительной. Практическая ценность размышления над Писаниями кажется неопределенной. Неясной становится цель такого упражнения, как пост. Прежде всего, мы должны понять, кем мы станем. В Римлянам 8:29 сказано о Божьем избрании так: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего». В вечном Божьем плане звучит утверждение, что каждый христианин в конечном счете станет подобным образу Христа. Мы изменимся, когда Он придет, и будем подобны Ему (1 Иоан. 3:2).

Дональд Уитни - Духовное возрастание в христианской жизни

К.: Книгоноша, 2012. - 296 с.

ISBN 978-966-2615-11-1

Дональд Уитни Духовное возрастание в христианской жизни - Содержание

Глава 1. Духовные упражнения для достижения благочестия

Духовные дисциплины - путь к благочестию

Духовные упражнения - Господь ожидает их

Больше применения

Глава 2. Насыщение Словом для достижения благочестия (часть 1)

Слушание Слова Божьего

Чтение Слова Божьего

Изучение Слова Божьего

Больше применения

Глава 3. Насыщение Словом для достижения благочестия (часть 2)

Методы и польза запоминания Слова Божьего

Размышление над Словом Божьим - методы и польза

Применение Слова Божьего - методы и польза

Больше применения

Глава 4. Молитва для цели благочестия

От нас ожидается, что мы будем молиться

Молитве учатся

Бог отвечает на молитвы

Больше применения

Глава 5. Поклонение для достижения благочестия

Поклонение - это сосредоточение на Боге и послушание Ему

Поклонение совершается в духе и в истине

Бог хочет, чтобы мы поклонялись как публично, так и наедине

Поклонение - это такая дисциплина, которую нужно культивировать

Больше применения

Глава 6. Евангелизм для достижения благочестия

Евангелизм ожидается от нас

Евангелизм подкрепляется силой

Евангелизм - это дисциплина

Больше применения

Глава 7. Служение для достижения благочестия

От каждого христианина ожидается служение

Каждый христианин имеет определенный дар для служения

Более широкое применение

Глава 8. Управление для достижения благочестия

Дисциплинированное использование временем

Дисциплинированное использование денег

Глава 9. Пост для достижения благочестия

Что такое пост

Бог хочет, чтобы мы постились

Поститься нужно с определенной целью

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Глава 10. Тишина и одиночество для достижения благочестия

Советы по поводу тишины и уединения

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Глава 11. Ведение дневника для достижения благочестия

Что такое ведение дневника?

Важность ведения дневника

Способы ведения записей

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Глава 12. Обучение для достижения благочестия

Обучение характеризует мудрого человека

Исполнение величайшей заповеди

Обучение важно для возрастания в благочестии

Учиться нужно постоянно, а не от случая к случаю

Обучение может осуществляться различными способами

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Глава 13. Настойчивость в упражнениях для достижения благочестия