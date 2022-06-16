Вы умрете. Задумайтесь об этом на минуту. Вы умрете. Однажды утром солнце встанет, но вы этого не увидите. Птицы встретят зарю пением, но вы их не услышите. Друзья соберутся проводить вас в последний путь, после похорон будут поминки. Скоро ваша работа, любимое кресло, место в команде будет занято кем-то другим. Окружающий мир, возможно, почтит вас минутой молчания, если вы, конечно, были богаты и знамениты, а затем продолжат жить, словно ничего не произошло. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после», - сказал Соломон (Еккл.1:11).

Вы умрете. Какая сокрушительная, жуткая мысль! Но пока вы не проглотите комок в горле и не примете ее, вы не готовы к жизни.

Предыдущие поколения много думали о смерти. К тому вынуждали голод, моры и войны. Кашель мог быть началом чего-то страшного; солнечный день мог быть началом засухи, от которой погибнет урожай. И даже если все в природе было благополучно, все равно приходилось принимать меры против тех, кто хотел вас убить или обокрасть. Средневековые христиане понимали хрупкость этой жизни и важность жизни будущей. Ученые писали книги под названием «Искусство умирания» и «Приготовление к смерти». В отличие от наших дней, когда люди предпочли бы умереть во сне или от неожиданного удара,

житель средневековья считал внезапный конец худшим из возможных способов ухода. Смерть слишком важна. Мы должны быть к ней готовы.

Многие из нас не готовы к смерти. Во-первых, некоторые из нас так боятся умирать, что накрываются с головой одеялом и стараются не думать о страшном. Мы знаем, что все умирают, и все же притворяемся, что с нами этого никогда не случится. Поэтому автомобильная авария, падение с крыши или известие о раковой опухоли обрушиваются на нас как снег на голову. Мы мгновенно трезвеем, когда умирают наши родители и нам приходится принимать их дела. Однако мы убеждаем себя, что открытия в медицине и новые лекарства продлят нашу жизнь еще на несколько десятилетий, а значит, время есть. И мы обращаем день рождения в мрачную шутку с черными шариками и пением «С днем рожденья тебя» в минорном тоне, надеясь, что юмор скрасит тот жестокий факт, что мы ближе к концу своей жизни, чем к ее началу.

Во-вторых, мы недостаточно серьезно воспринимаем смерть. Я уважаю христиан, которые не боятся смерти. Они имеют желание «разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Фил.1:23), и не возражают против того, чтобы умереть прямо сейчас. Но их чувство победы может быть слишком поверхностным. Подобно начинающему писателю, чей первый роман лег в основу блокбастера, или спортсмену- любителю, чья команда с первой попытки вышла в чемпионат, эти гиганты веры, возможно, сами до конца не понимают, каких высот достигли. Написать бестселлер или выиграть суперкубок совсем не так просто. Так же как не просто без содрогания встречать смерть.

Майкл Уиттмер - Последний враг. Подготовка к победе в битве всей жизни

Кременчук: Религиозная миссия «Хлеб Наш Насущный», 2016. - 158 с.

Майкл Уиттмер - Последний враг. Подготовка к победе в битве всей жизни - Содержание

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Благодарности

Часть 1: Знайте своего врага

1. Шок

2. Memento mori

3. Суд

4. Страх

5. Гнев

6. Печаль

7. Сожаление

8. Грех

9. Вина

10. Враг

Часть 2: Верьте в победу Христа

11. Распятие

12. Воскресение

13. Победа

14. Покой

15. Покаяние

16. Надежда

17. Рай

18. Земля

19. Больше

20. Плачьте

21. Живите

22. Уйдите

23. Хороший конец

Библиография