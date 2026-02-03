Бен Уизерингтон - Честер о чтении с реформаторами - Избранные главы

Честер начинает с того, что помогает нам понять диалог между Эразмом и Лютером о ясности Писания, о том, что считается Писанием, и об авторитете вне библейской христианской традиции. Эразм, с одной стороны, открыто признает, что в Писании есть неясности, и поэтому иногда требуется аллегория, чтобы понять его смысл, тогда как Лютер повсюду настаивает на ясности Писания во всем, но это заявление кажется странным, когда он называет послание Иакова «соломенным посланием» и серьезно сомневается в том, что Откровение входит в канон. Справедливо спросить, прочитав диалог или дебаты: что на самом деле является предметом разногласий Лютера с Эразмом по поводу Писания и традиции? Неужели, он просто хочет отвергнуть роль католической традиции, чтобы иметь возможность, высказать свое собственное мнение о Писании?

Честер напоминает нам, что важно обратить внимание на более полный контекст того, что Лютер называет послание Иакова «соломенным». Лютер говорит: «Послание св. Иакова- это действительно соломенное послание… потому что в нем нет ничего от природы Евангелия». Проблема для Лютера заключается в том, что подлинно апостольский текст должен провозглашать Евангелие, а Иаков почти не упоминает Христа, сосредоточившись вместо этого на этических наставлениях. Лютер считает, что Иаков дает нам закон, тогда как он, должен проповедовать Евангелие, и Лютер видит, что Иаков находится в противоречии с Павлом в вопросе оправдания. Поэтому Лютер считает текст Иакова менее важным и помещает его в конец канона, но не желает его исключать. Он с одобрением цитирует Иакова и не раз проповедовал по посланию. Честер подчеркивает, что Лютер по-прежнему считал его частью Божьего Слова.

То, что Лютер делает с Иаковом, согласуется с его герменевтикой закона и Евангелия и имеет смысл, если подходить к толкованию Писания с этой герменевтикой. Не желая обвинять Лютера в произволе, в споре с Эразмом, когда он утверждал ясность Писания, Честер признает, что Лютер менее мудр, чем Эразм, в том смысле, что Эразм гораздо яснее предвидел бесконечные разногласия по поводу толкования Писания, которые на самом деле произошли в последующей истории протестантизма. Но он, возможно, также более смел и честен в том, что Эразм в ключевых моментах, не желает признавать теологические последствия, своей огромной экзегетической учености, которая привела его к конфликту с католической традицией. Честер также очень ясно дает понять, что Лютер очень далек от того, чтобы выступать против традиции только потому, что это традиция.

В споре с Эразмом он очень резко настаивает на том, что церковь не может ошибаться в своем библейском толковании. Лютер очень традиционен в этом вопросе, и именно его приверженность такой традиционной точке зрения, по иронии судьбы, делает его таким радикальным. Как только он пришел к выводу, что римская церковь действительно очень серьезно ошибается в своем толковании Писания, то неизбежным следствием этого является то, что Лютер больше не сможет считать ее истинной церковью. Напротив, истинная церковь – это остаток, избранный по благодати. Лютер на протяжении всей своей деятельности настаивал на том, что истинным католиком является он, а не его оппоненты.